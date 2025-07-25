Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 29

Die Kalenderwoche 29 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 14. bis zum 20 Juli 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Onlineshops im Härtetest

Rang 2

Die richtige Smartwatch

Rang 3

2FA sperrt Hacker aus!

Rang 4

Im Test – Nothing Phone (3)

Rang 5

Was ist Nomophobie?

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 29 hatte dieses Video die meisten Aufrufe: