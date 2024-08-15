Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32

Die Kalenderwoche 32 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 5. bis zum 11. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Monitor: Ihrem Bildschirm «richtige» Farben beibringen – so gehts

Rang 2

Withings Scanwatch 2 im Test

Rang 3

Set-Top-Box löst bei Google den Chromecast ab

Rang 4

Tool der Woche: SchweizMobil-App

Rang 5

Apps für bessere Ferien

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 32 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: