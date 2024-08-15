15. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32
In der Kalenderwoche 32 vom 5. bis zum 11. August 2024 standen die Artikel "Monitor: Ihrem Bildschirm «richtige» Farben beibringen – so gehts" und "Withings Scanwatch 2 im Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 32 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 5. bis zum 11. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Monitor: Ihrem Bildschirm «richtige» Farben beibringen – so gehts
Rang 2
Rang 3
Set-Top-Box löst bei Google den Chromecast ab
Rang 4
Tool der Woche: SchweizMobil-App
Rang 5
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 32 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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