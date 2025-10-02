Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 39

Die Kalenderwoche 39 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 22. bis zum 28. September 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Akkulaufzeit beim Smartphone erhöhen

Rang 2

Ein USB-Stick für alles

Rang 3

Test: iPhone 17 Pro (Max)

Rang 4

Die besten KI-Chatbots

Rang 5

Excel: Über den Spalten zentrieren, ohne Zellen zu verbinden

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 39 haben wir dieses Video veröffentlicht: