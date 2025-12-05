5. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 48
In der Kalenderwoche 48 vom 24. bis zum 30. November 2025 standen die Artikel "Sechs Computer-Tricks, die jeder kennen sollte" und"Schmal, aber oho - Motorola Edge 60 Pro im Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 48 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 24. bis zum 30. November 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Sechs Computer-Tricks, die jeder kennen sollte
Rang 2
Schmal, aber oho - Motorola Edge 60 Pro im Test
Rang 3
Rang 4
Multifunktionsgerät HP Envy 6520e im PCtipp-Test
Rang 5
Indoor-Netzwerkkamera Netatmo Advance im PCtipp-Test
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