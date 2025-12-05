Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 48

Die Kalenderwoche 48 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 24. bis zum 30. November 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Sechs Computer-Tricks, die jeder kennen sollte

Rang 2

Schmal, aber oho - Motorola Edge 60 Pro im Test

Rang 3

DAB+-Empfang verbessern

Rang 4

Multifunktionsgerät HP Envy 6520e im PCtipp-Test

Rang 5

Indoor-Netzwerkkamera Netatmo Advance im PCtipp-Test

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In der Kalenderwoche 48 hatte dieses Video die meisten Abrufe: