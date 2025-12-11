11. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 49
In der Kalenderwoche 49 vom 1. bis zum 7. Dezember 2025 standen die Artikel "Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen " und"KI lokal nutzen" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 49 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 1. bis zum 7. Dezember 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen
Rang 2
Rang 3
Outlook oder Word zeigt falsche Anführungszeichen
Rang 4
Copilot-Notebook Medion SPRCHRGD 14 S2 (MD62722) im PCtipp-Test
Rang 5
Monitor Eizo FlexScan EV2740S im PCtipp-Test
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In der Kalenderwoche 49 haben wir diese Videos veröffentlicht:
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