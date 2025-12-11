Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 49

Die Kalenderwoche 49 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 1. bis zum 7. Dezember 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen

Rang 2

KI lokal nutzen

Rang 3

Outlook oder Word zeigt falsche Anführungszeichen

Rang 4

Copilot-Notebook Medion SPRCHRGD 14 S2 (MD62722) im PCtipp-Test

Rang 5

Monitor Eizo FlexScan EV2740S im PCtipp-Test

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 49 haben wir diese Videos veröffentlicht: