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Top 5 Downloads: PDF-Programme
PDFCreator
Mithilfe des PDFCreator erstellen Sie aus einer beliebigen Anwendung heraus eigene PDF-Dateien. Besonders praktisch ist das Tool bei Dokumenten, die eingebettete Bilder enthalten; denn PDFCreator lässt Sie Auflösung und Farbtiefe frei wählen.
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FreePDFFreePDF
Die Anwendung FreePDF erzeugt PDF-Dokumente. Ausserdem bietet sie eine Verschlüsselungsfunktion, um PDF-Dokumente zu schützen. Darüber hinaus fassen Sie mit dem Tool mehrere PDFs zu einem Dokument zusammen.
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PDF-XChange Viewer FreePDF-XChange Viewer Free
Dieses Programm kann viel mehr, als nur PDFs anzeigen. Mit PDF-XChange Viewer Free lassen sich in der PDF-Datei auch Notizen hinzufügen oder Textstellen hervorheben, beispielsweise mittels Markierungen.
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PDFBlenderPDFBlender
PDFBlender hat sich darauf spezialisiert, mehrere Dokumente zu einem einzigen PDF zusammenzusetzen. Auch ein Passwortschutz ist dabei. Darüber hinaus lässt sich die Druckfunktion von PDF-Dokumenten sperren.
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DoPDFDoPDF
Der PDF-Erzeuger doPDF arbeitet schnell und kommt ohne Schnickschnack aus. Die Bedienung ist daher sehr einfach. Die PDF-Grösse kann frei gewählt werden.
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