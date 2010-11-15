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Sandra Adlesgruber
15. Nov 2010
Lesedauer 2 Min.

News

Top 5 Downloads: PDF-Programme

Es gibt genug Konkurrenz, um auf den lückenhaften Adobe Reader zu verzichten. Wir stellen Ihnen 5 Programme vor, die sogar Zusatzfunktionen mitbringen.
© Quelle: PCtipp.ch

PDFCreator

© Quelle: PCtipp.ch

Mithilfe des PDFCreator erstellen Sie aus einer beliebigen Anwendung heraus eigene PDF-Dateien. Besonders praktisch ist das Tool bei Dokumenten, die eingebettete Bilder enthalten; denn PDFCreator lässt Sie Auflösung und Farbtiefe frei wählen.

Hier gehts zur Download-Möglichkeit.

FreePDF

FreePDF

© Quelle: PCtipp.ch

Die Anwendung FreePDF erzeugt PDF-Dokumente. Ausserdem bietet sie eine Verschlüsselungsfunktion, um PDF-Dokumente zu schützen. Darüber hinaus fassen Sie mit dem Tool mehrere PDFs zu einem Dokument zusammen.

Hier gehts zur Download-Möglichkeit.

PDF-XChange Viewer Free

PDF-XChange Viewer Free

© Quelle: PCtipp.ch

Dieses Programm kann viel mehr, als nur PDFs anzeigen. Mit PDF-XChange Viewer Free lassen sich in der PDF-Datei auch Notizen hinzufügen oder Textstellen hervorheben, beispielsweise mittels Markierungen.

Hier gehts zur Download-Möglichkeit.

PDFBlender

PDFBlender

© Quelle: PCtipp.ch

PDFBlender hat sich darauf spezialisiert, mehrere Dokumente zu einem einzigen PDF zusammenzusetzen. Auch ein Passwortschutz ist dabei. Darüber hinaus lässt sich die Druckfunktion von PDF-Dokumenten sperren.

Hier gehts zur Download-Möglichkeit.

DoPDF

DoPDF

© Quelle: PCtipp.ch

Der PDF-Erzeuger doPDF arbeitet schnell und kommt ohne Schnickschnack aus. Die Bedienung ist daher sehr einfach. Die PDF-Grösse kann frei gewählt werden.

Hier gehts zur Download-Möglichkeit.

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