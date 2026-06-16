Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
16. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Unternehmens-KI stösst an architektonische Grenzen

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz stellt laut einer aktuellen Studie von NTT DATA viele bestehende IT-Architekturen vor grundlegende Probleme.

95 Prozent der befragten Unternehmen legen Wert aif eine private und souveräne KI

© NTT Data

Besonders Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Datenlokalität würden deutlich machen, dass klassische, zentralisierte Datenstrukturen für moderne KI-Workloads nur bedingt geeignet seien. Das geht aus dem «2026 Global AI Report: A Playbook for Private and Sovereign AI» hervor.

Demnach sehen zwar mehr als 95 Prozent der befragten Unternehmen private und souveräne KI-Ansätze als wichtig an, jedoch priorisieren nur 29 Prozent Sovereign AI kurzfristig konkret in ihrer Strategie. Gleichzeitig nennen rund 35 Prozent der Chief AI Officer den Aufbau und Betrieb komplexer KI-Modelle in privaten oder souveränen Umgebungen als grösste Herausforderung. Fast 60 Prozent sehen zudem standortübergreifende Datenbeschränkungen als Problem.

Die Studie unterscheidet dabei zwischen «Private AI» und «Sovereign AI». Während sich Private AI laut NTT DATA auf den Schutz sensibler Unternehmensdaten und die Kontrolle von Zugriffsrechten konzentriert, adressiere Sovereign AI zusätzlich regulatorische und regionale Anforderungen an Datenhaltung und Betriebsumgebungen.

«Mit der Weiterentwicklung von KI werden private und souveräne Ansätze zum Härtetest für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen», erklärt Abhijit Dubey, CEO und Chief AI Officer von NTT DATA. Unternehmen müssten Architektur, Infrastruktur und Governance zunehmend als strategische Kernanforderungen betrachten, um KI skalierbar und rechtskonform betreiben zu können.

Als zentrale Entwicklungen identifiziert der Bericht unter anderem die wachsende Bedeutung der Datenhoheit als architektonische Rahmenbedingung, die steigende Integrationskomplexität von KI-Ökosystemen sowie den Vorsprung von Unternehmen, die Infrastruktur und Governance frühzeitig anpassen. Organisationen, die KI lediglich in bestehende Architekturen integrieren, könnten laut Studie Schwierigkeiten bekommen, ihre KI-Projekte langfristig in Geschäftswert umzuwandeln.

Abhijit Dubey

 © NTT Data

«Unsere Studie zeigt, dass KI-Vorreiter sich einen deutlichen Vorsprung verschaffen, wenn sie Architektur, Infrastruktur und Governance als strategische Kernanforderungen behandeln», Abhijit Dubey, CEO und Chief AI Officer bei NTT DATA.

Kommentare

Künstliche Intelligenz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Person springt in Freibad von Sprungturm
Praxis
Der Badi-Guide: Diese Apps und Webseiten müssen Sie kennen
Die Temperaturen klettern wieder über 30 Grad. Ab in die Badi! Doch welche? Wie ist die Wassertemperatur in der Aare oder Sihl? Und was sind überhaupt die Baderegeln?
4 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
16. Jun 2026
Mehr erfahren
News
YouTube Premium ab sofort bei Sunrise erhältlich
Sunrise Kunden können neu ein YouTube Premium-Abo über die Sunrise Website, My Sunrise (Kundenportal oder App), via TV-Box im Sunrise TV Shop als auch in den Sunrise Shops abonnieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
16. Jun 2026
Mehr erfahren
Xiaomi Redmi Watch 6
News
Xiaomi bringt die Redmi Watch 6 in die Schweiz
Mit der Redmi Watch 6 Bringt Xiaomi eine günstige Smartwatch in die Schweiz und nach Deutschland, die durch das grosse fast quadratische Amoled-Display auffällt und eine lange Akkulaufzeit bieten soll.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
16. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

NFC-Angriff
News
NFC-Angriffe auf Android verdreifacht
Cyberkriminelle nutzen zunehmend NFC-Technologie, um Bankdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Angriffszahlen sind in wenigen Monaten dramatisch gestiegen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Mai 2026
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
1000 Layer themenbild von swisstopo
News
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare