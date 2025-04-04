Die 10 besten Add-ons für Firefox

1. uBlock Origin

Die Werbe- und Tracking-Branche hat den Bogen in den vergangenen Jahren kräftig überspannt. Viele Webseiten kann man kaum noch besuchen, um dort in Ruhe einen interessanten Text zu lesen, ohne dabei von aufdringlicher Werbung gestört zu werden. Aber nicht nur das: Die Anbieter unternehmen auch alles, um jeden Ihrer Schritte über unterschiedliche Webseiten hinweg zu über­wachen und Profile zu erstellen. Werbebanner wurden ausserdem schon mehrfach missbraucht, um Schadcode zu verteilen.

Es gibt jedoch ein Add-on, das dem Spuk ein Ende bereitet: uBlock Origin. Direkt nach der Installation filtert es sofort Werbung und versteckte Tracker aus. Dank der integrierten Filter erledigt es diese Aufgabe sehr effektiv.

Wichtig: Viele gute und seriöse Webseiten sind von der Werbung abhängig. Sie können daher die Filter auf Ihren Lieblingwebseiten durch einen Klick auf das UBlock-Origin-Symbol oben rechts in der Adressleiste deaktivieren, Bild 1. Damit unterstützen Sie die Anbieter, schützen sich aber zugleich auf allen anderen Webseiten vor Trackern.