Webbrowser-Tipps
Die 10 besten Add-ons für Firefox
Firefox hat auch in der Schweiz viele treue Nutzer, da er die einzige verbliebene echte Alternative zum übermächtigen Chrome-Browser von Google und den davon abstammenden Derivaten wie Edge oder Brave ist. Der von der Mozilla Foundation entwickelte Webbrowser hat einige Vorteile gegenüber der starken Konkurrenz. So legen die Firefox-Programmierer grossen Wert auf die Themen Datenschutz und Abwehr von Tracking. Ausserdem ist der Browser Open-Source und bringt ein umfangreiches Ökosystem mit zahlreichen Erweiterungen mit. Die besten zehn Add-ons stellt der PCtipp in diesem Artikel vor. Sie machen den Webbrowser sicherer, effizienter und komfortabler.
Tipp: Wie Sie die vorgestellten Erweiterungen installieren, lesen Sie unten in der Box.
Tipp: Add-ons installieren
1. uBlock Origin
Die Werbe- und Tracking-Branche hat den Bogen in den vergangenen Jahren kräftig überspannt. Viele Webseiten kann man kaum noch besuchen, um dort in Ruhe einen interessanten Text zu lesen, ohne dabei von aufdringlicher Werbung gestört zu werden. Aber nicht nur das: Die Anbieter unternehmen auch alles, um jeden Ihrer Schritte über unterschiedliche Webseiten hinweg zu überwachen und Profile zu erstellen. Werbebanner wurden ausserdem schon mehrfach missbraucht, um Schadcode zu verteilen.
Es gibt jedoch ein Add-on, das dem Spuk ein Ende bereitet: uBlock Origin. Direkt nach der Installation filtert es sofort Werbung und versteckte Tracker aus. Dank der integrierten Filter erledigt es diese Aufgabe sehr effektiv.
Wichtig: Viele gute und seriöse Webseiten sind von der Werbung abhängig. Sie können daher die Filter auf Ihren Lieblingwebseiten durch einen Klick auf das UBlock-Origin-Symbol oben rechts in der Adressleiste deaktivieren, Bild 1. Damit unterstützen Sie die Anbieter, schützen sich aber zugleich auf allen anderen Webseiten vor Trackern.
Ferner hat uBlock Origin noch einige Tricks in petto. So denken sich viele Webseitenbetreiber immer wieder neue Maschen aus, um den Werbeblocker zu umgehen. Ihre Banner tauchen trotz eingeschaltetem Add-on auf. Oder es stört Sie zum Beispiel in einem Onlineforum der Avatar eines anderen Teilnehmers. Beides blenden Sie mit uBlock Origin leicht aus. Klicken Sie dazu auf das Symbol der Erweiterung und danach auf Element dauerhaft entfernen. Die Schaltfläche sieht aus wie eine Pipette. Auf der Webseite erscheint nun ein rosa hinterlegter Kasten, den Sie mit der Maus über das störende Element bewegen. Sobald es markiert ist, klicken Sie einmal darauf und anschliessend auf Erstellen, Bild 2. Jetzt ist es verschwunden.
Auch ein Blick auf die Filterlisten von uBlock Origin lohnt sich. Um sie anzupassen, klicken Sie wieder auf das Add-on-Symbol und danach auf die Zahnräder. Unter Filterlisten sehen Sie alle Listen, die uBlock Origin verwendet beziehungsweise verwenden kann. Ausser den vorausgewählten sind unter anderem die Listen interessant, die den Begriff Annoyances im Namen tragen. Sie richten sich nicht gegen Werbung und Tracker, sondern vor allem gegen Ärgernisse beim Surfen.
2. I still don't care about cookies
Die zweite Erweiterung, die wir Ihnen ans Herz legen wollen, heisst I still don't care about cookies, was bedeutet, dass Ihnen Cookies Î «immer noch egal» sind. Aber eigentlich geht es dabei weniger um Cookies, als um die lästigen Cookie-Banner, die nahezu alle Webseiten heutzutage einblenden, Bild 3. Die meisten Anwender lesen die darin enthaltenen Hinweise gar nicht mehr durch, sondern klicken möglichst schnell auf Alle annehmen, um endlich Zugriff auf die Seite zu bekommen. Genau diesen Klick automatisiert das Add-on.
I still don't care about cookies ist direkt nach der Installation im Browser aktiv und schliesst den überwiegenden Teil der Cookie-Banner automatisch. Allerdings bestätigt das Add-on dabei jedes Mal, dass Sie mit der Speicherung aller Cookies einverstanden sind. Aus Datenschutzsicht ist das nicht empfehlenswert. Wir raten daher dazu, zusätzlich auch die folgende Erweiterung zu installieren.
Î Fachbegriff
3. Cookie AutoDelete
Cookie AutoDelete löscht bei jedem Schliessen eines Tabs automatisch alle Cookies, die auf Ihrem Computer platziert wurden. Nach der Installation ist Cookie AutoDelete sofort aktiv. Webseiten, denen Sie das Speichern von Cookies erlauben wollen, nehmen Sie in die Whitelist der Erweiterung auf. Das trifft etwa auf Onlineforen zu, bei denen Sie sich nicht bei jedem Besuch einloggen wollen.
Klicken Sie dazu auf das Symbol der Erweiterung in der Adressleiste. Wenn Sie es nicht sehen, lesen Sie im ersten Kasten oben nach, wie Sie die Add-on-Symbole einblenden. Es sieht aus wie ein roter Keks, über dem die Zahl der Cookies steht, die durch die aktuell besuchte Webseite gesetzt werden. Durch den Klick öffnet sich ein Dialog mit den Schaltflächen Greylist sowie Whitelist, Bild 4.
Ein Klick auf Whitelist sorgt dafür, dass Firefox die von dieser Seite gesetzten Cookies so lange aufhebt, bis das vom Betreiber festgesetzte Ablaufdatum erreicht ist. Das können mehrere Jahre sein. Der Schalter Greylist bewirkt dagegen, dass der Browser die Cookies nur bis zum nächsten Neustart in Ruhe lässt. Ohne einen Klick auf eine der Schaltflächen löscht Firefox die Cookies bereits, wenn Sie nur das jeweilige Browser-Tab schliessen.
4. Decentraleyes
Die Entwicklung von Webseiten ist heute modular aufgebaut. Statt das Rad jedes Mal neu zu erfinden, binden Programmierer fertige Bibliotheken wie jQuery und Bootstrap von internationalen Content Delivery Networks (CDNs) ein. Bei jedem Aufruf einer Seite, die solche Bibliotheken nutzt, werden sie von zentralen Servern heruntergeladen. Da solche Bibliotheken mittlerweile an sehr vielen Stellen zu finden sind, fällt es den Anbietern damit leicht, umfangreiche Profile über die Internetnutzer zu erstellen.
Das muss aber nicht sein. Sie können die Bibliotheken auch einfach lokal zwischenspeichern und von dort laden lassen. Das schützt nicht nur Ihre Privatsphäre, sondern spart auch Zeit und Bandbreite. Nach der Installation ist Decentraleyes sofort aktiv. Sie müssen nichts einstellen, können die korrekte Funktion des Add-ons aber unter der Webadresse decentraleyes.org/test prüfen, Bild 5.
5. Tab Session Manager
Die fünfte Erweiterung, deren Installation wir jedem Firefox-Nutzer nahelegen, ist der Tab Session Manager. Die Erweiterung sorgt dafür, dass Ihr Browser nach einem Absturz oder Programmfehler beim nächsten Start alle zuvor offenen Tabs wieder vollständig herstellt. Sonst kann es geschehen, dass Sie etwa für die Arbeit offen gehaltene wichtige Webseiten erst mühsam wieder aufstöbern müssen.
Auch Tab Session Manager erledigt seine Aufgabe nach der Installation automatisch. In seltenen Fällen, wenn etwa zuletzt zwei separate Firefox-Fenster offen waren, und das Add-on das falsche Set öffnet, klicken Sie auf das Symbol der Erweiterung. Es ähnelt einer Diskette. Wählen Sie links das gewünschte Tab-Set aus und klicken Sie rechts auf Öffnen, Bild 6. Tab Session Manager stellt die Tabs nun wieder her.
Weitere fünf Add-ons
6. SingleFile
Haben Sie schon einmal probiert, mit Firefox eine einzelne Seite im Web auf der Festplatte zu speichern? Das geht prinzipiell mit der Tastenkombination Ctrl+S, Sie erhalten dabei allerdings einen unübersichtlichen Wust aus zahlreichen Dateien. Das Add-on SingleFile speichert alle wesentlichen Daten dagegen in einer einzigen Datei. Besuchen Sie nach der Installation die gewünschte Webseite und warten Sie kurz, bis Firefox alle Elemente geladen hat. Klicken Sie nun auf das SingleFile-Symbol in der Adressleiste. Das Add-on lädt die Daten herunter und speichert sie als HTML-Datei im Downloads-Ordner, Bild 7.
7. SponsorBlock für YouTube
SponsorBlock haben wir Ihnen ebenfalls im YouTube-Artikel im Heft 03/25 auf S. 28 vorgestellt. Daher gehen wir hier nur kurz darauf ein. Die Erweiterung überspringt automatisch in YouTube-Videos eingebettete Sponsoren-Hinweise, Bild 8. Auch hier empfehlen wir, SponsorBlock abzuschalten, wenn Sie einen bestimmten YouTuber fördern wollen.
8. To Google Translate
To Google Translate schickt fremdsprachige Inhalte per Mausklick an den Übersetzungsdienst des Internetkonzerns. Wenn Sie wollen, können Sie sich zudem englischsprachige Inhalte vorlesen lassen. Markieren Sie nach der Installation die zu übersetzende Stelle mit der linken Maustaste und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, Bild 9. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag To Google Translate und danach (auto/de) übersetzen aus. Das Ergebnis sehen Sie in einem weiteren Tab, Bild 10.
9. WebP/Avif Image Converter
In den vergangenen Jahren sind immer mehr Bilder im Web im WebP- oder Avif-Format aufgetaucht, weil sie kleiner sind und trotzdem eine sehr gute Bildqualität bieten. Viele Windows-Programme können die heruntergeladenen Dateien jedoch nicht öffnen. Daher wandelt die Erweiterung WebP/Avif Image Converter die Bilder beim Download automatisch um. Klicken Sie mit rechts auf das herunterzuladende Bild und wählen Sie Convert and save image as aus, um es im PNG-Format abzuspeichern, Bild 11.
10. DuckDuckGo Privacy Essentials
Die Suchmaschine DuckDuckGo bietet eine eigene Erweiterung an, die viele nützliche Funktionen mitbringt. So erzwingt sie die Nutzung von HTTPS beim Surfen im Web und blockiert Tracking-Skripte sowie -Cookies. Ausserdem erhalten Sie Wegwerf-E-Mail-Adressen, mit denen Sie Ihre echte E-Mail-Adresse vor Spammern schützen.
Installieren Sie das Add-on und rufen Sie den Link duckduckgo.com/email auf. Klicken Sie auf Get Started und danach zweimal auf Next. Denken Sie sich eine individuelle Adresse mit der Endung @duck.com aus und geben Sie darunter Ihre echte E-Mail-Adresse ein, Bild 12. Dorthin leitet DuckDuckGo künftig alle an Ihre Tarnadresse verschickten Mails weiter. Bestätigen Sie mit Continue. Sie erhalten jetzt eine E-Mail mit einem Einmalcode, den Sie auf der DuckDuckGo-Webseite eingeben müssen.
Jetzt sehen Sie in Feldern, in denen Sie etwa bei der Anmeldung für einen Newsletter eine E-Mail-Adresse eingeben müssen, rechts das DuckDuckGo-Symbol. Klicken Sie darauf, um Ihre angelegte Duck-Adresse einzufügen oder eine zufällig erzeugte Adresse zu generieren. In beiden Fällen leitet DuckDuckGo dorthin geschickte E-Mails an Ihre echte Adresse weiter. Diese bleibt dadurch verborgen.
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