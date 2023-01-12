Diese 10 Tricks für Gboard müssen Sie kennen

Viele tippen ihre Nachrichten oder E-Mails auf dem Smartphone mit der Gboard-Tastatur. Über die Jahre ist die Google-Tastatur sehr vielseitig geworden. Neben Features wie integrierte Google-Suche und Google Translate, Emojis, GIFs und Sticker, die die meisten kennen dürften, hat das Unternehmen ein paar Tricks hinzugefügt, die viele Nutzerinnen und Nutzer nicht kennen.

PCtipp hat sie zusammengetragen und ausprobiert, sie finden sie auf den folgenden Seiten. Die Gboard-Tastatur ist kostenlos (Android, iOS) und auf den meisten Android-Smartphones bereits vorinstalliert.

Tipp 1: Emojis mischen und anpassen

Mix & Match aktivieren

Sie finden das passende Emoji nicht? Kein Problem. Sie können zwei verschiedene Emojis mischen, um eine Kombination der beiden zu erstellen – und es dann als Sticker verwenden.

Halten Sie die Komma-Taste gedrückt, um zu den Gboard-Einstellungen zu gelangen (Zahnrad-Symbol). Wählen Sie hier Emojis, Sticker & GIFs. Überprüfen Sie kurz, ob Emojis auf der Symboltastatur aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie dies. Ganz unten finden Sie unter Vorschläge den Menüpunkt Emoji-Sticker. Aktivieren Sie den Schieberegler.

Emojis mischen und anpassen

Bei unserer Deutsch-Tastatur werden die Emojis dennoch nicht als separate Taste angezeigt. Die Komma-Taste ist unter anderem auch mit dieser Taste belegt (wie die zuvor erwähnten Einstellungen).