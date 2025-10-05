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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
5. Okt 2025
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

10 Webdienste fürs Lebensglück

Googeln und Wikipedieren kann jeder. PCtipp zeigt 10 (teilweise) weniger bekannte Webdienste, die Ihnen das Leben erleichtern.
Screenshot der Play-it-Webseite

Let's Play!

© Quelle: PCtipp.ch

Das Internet kann ein ganz wundervoller Ort sein. Nämlich einer, der bei Wissenslücken oder punkto Problemstellung jeglicher Art Unterstützung bietet. Natürlich gibts verschiedene Anbieter, die teilweise die gleiche Dienstleistung erbringen. Wie im richtigen Leben auch, muss aber der bekannteste Anbieter nicht immer der beste sein. Wir stellen Ihnen hier 10 Webdienste vor, die den Alltag erleichtern und ohne die wir nach einiger Zeit fast nicht mehr leben konnten.

Playit.ch

Let's Play!

 © Quelle: PCtipp.ch

Ein Kaffeepäuschen im Büro, eine langweilige Vorlesung – oder einfach Langeweile? Playit.ch ist der König der Browser-Games – mittlerweile vieles ohne Flash. Klar, es gibt natürlich auch viel Müll. Aber Klassiker wie Tetris, Yatzy oder Bubble (auch im Multiplayer-Mode spielbar) lassen die Zeit wie im Flug vergehen.

DeepL

Texte übersetzen, kein Problem

 © Quelle: PCtipp.ch

Gut, zugegeben: Google Translate kann mittlerweile Kiswahili, Gälisch, Laotisch … nicht mehr lange, und es kann auch Elbisch, Klingonisch oder Walliserdeutsch. Aber DeepL holt auf und kann die einzelnen Sprachen viel besser. Nicht nur übersetzen kann es, auch Orthografie, sinngemässe Übersetzung und Grammatik – bis hin zu Konjunktivformen, die es in der Ausgabesprache so gar nicht gibt. Stark!

Druckoptimierung und Wegwerfmail

Printfriendly

 © Quelle: PCtipp.ch

Print Friendly erstellt im Handumdrehen aus beliebigen Webseiten ein druckfreundliches Format. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, die URL der betreffenden Website ins URL-Eingabefeld zu tippen oder hineinzukopieren. Aus dem Inhalt lassen sich nachträglich auch Bilder entfernen. Praktisch: Wer will, kann hier eine bestimmte Seite auch als PDF abspeichern.

10 Minute Mail

Schnell 'ne Müll-Mailadresse erstellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine E-Mail-Adresse, die sich nach zehn Minuten selbst zerstört. Was nach James Bond klingt, ist aber in Wirklichkeit zur Spam-Vermeidung durchaus nützlich. Wer bei Registrierungen, Buchungen etc. nicht gerne seine eigene E-Mail-Adresse hinterlässt, sollte 10 Minute Mail mal ausprobieren. Der Webdienst erstellt dann für diese Zeitdauer automatisch einen Wegwerf-Account. So bleiben nur einige Minuten fürs Anklicken obligater Aktivierungslinks. Danach vernichtet sich das elektronische Postfach wieder – ganz von allein.

Hinweis: Immer mehr Webdienste neigen dazu, Konten zu sperren oder zu löschen, die mittels Wegwerfadressen erstellt wurden.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Photopea und Virustotal

Photoshop-Files öffnen und Multi-Virencheck

Photopea

Photoshop-Funktionen gibts auch billiger

 © Quelle: PCtipp.ch

Es kann vorkommen: Man bekommt von jemandem eine PSD-Datei per Mail geliefert und hat gerade das zugehörige Programm (Adobe Photoshop) nicht zur Hand, oder aber man will kurz selber mit wenig Aufwand ein nettes Banner für eine Webseite basteln. Das geht mit Photopea recht gut. Dabei handelt es sich um einen Freeware-Webdienst fürs schnelle Bearbeiten oder Betrachten von Dateien. Die werbefreie Premium-Version bietet sogar noch mehr.

Virustotal.com

Ist das File wohl in Ordnung?

 © Quelle: PCtipp.ch

Doppelt hält besser: Wenn Sie den Verdacht hegen, ein bösartiges Programm oder ein verseuchtes Attachment heruntergeladen zu haben, beruhigt eventuell Virustotal.com Ihr Gemüt: Lassen Sie einfach noch einmal ein paar Dutzend Virenscanner über eine verdächtige Datei rasseln. Dateien können Sie per Maus einfach ins Fenster der Webseite ziehen; diese werden dann über eine sichere SSL-Verbindung hochgeladen und mit rund 60 verschiedenen Virenscan-Engines geprüft.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Unit Conversion und Is it me?

Einheiten umrechnen und Website-Verfügbarkeits-Check

Unit Conversion

Unzen in Kilo, Fuss in Meter …

 © Quelle: PCtipp.ch

Einfaches Umrechnen: Dafür gibt es einige Webseiten. Wussten Sie, dass auch Google das teilweise recht gut kann? Noch besser geht es mit dem freien Webdienst Unit Conversion: Dieser bietet Hunderte Umrechnungsfunktionen an – auch zu Dingen wie Blutzuckergehalt oder Lichtstärke. Ausserdem werden alle Masseinheiten auch Normalanwendern (in Englisch) erklärt. Achtung: Es kann sein, dass Ihr Browser die Seite als nicht sicher einstuft, da sie kein HTTPS verwendet. Das ist ein Versäumnis, ganz ohne Frage. Dennoch funktioniert der Dienst top.

Is it me?

Die Website reagiert nicht …– nur bei mir?

 © Quelle: PCtipp.ch

Ist eine Webseite gerade nicht erreichbar, neigen viele Anwender dazu, an ihrer Internetverbindung herumzuschrauben – woraufhin diese dann erst recht nicht mehr funktioniert. Ersparen Sie sich diesen Frust. Mit https://isup.me finden Sie heraus, ob die Webseite, die Sie gerade erreichen möchten, wirklich down ist, oder ob es an Ihrem Provider (Ihrem Router, Ihrer Firewall, an Layer 8 …) liegt.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Schweizer Schnäppchenjäger und Wayback Machine

Schweizer Schnäppchenjäger und Web-Zeitmaschine

Toppreise

Wo ists am günstigsten?

 © Quelle: PCtipp.ch

Ist das Netzteil kaputt oder dröhnt der Grafikkartenlüfter wie ein ausgelutschter Staubsauger? Dann muss vielleicht Ersatz her. Toppreise.ch ist die erste Wahl, um schnell und einfach die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen.

Wayback Machine

Wie sahs früher aus?

 © Quelle: PCtipp.ch

Wie sahen PCtipp, Online PC und Computerworld vor zehn Jahren aus? Das können Sie auf der Wayback Machine nachschauen. Funktionsweise: Geben Sie die URL der Webseite ins Adressfeld ein (z. B. pctipp.ch). Danach klicken Sie auf einen der Cache-Zeitstempel im Kalender.

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