10 Webdienste fürs Lebensglück

Eine E-Mail-Adresse, die sich nach zehn Minuten selbst zerstört. Was nach James Bond klingt, ist aber in Wirklichkeit zur Spam-Vermeidung durchaus nützlich. Wer bei Registrierungen, Buchungen etc. nicht gerne seine eigene E-Mail-Adresse hinterlässt, sollte 10 Minute Mail mal ausprobieren. Der Webdienst erstellt dann für diese Zeitdauer automatisch einen Wegwerf-Account. So bleiben nur einige Minuten fürs Anklicken obligater Aktivierungslinks. Danach vernichtet sich das elektronische Postfach wieder – ganz von allein.

Hinweis: Immer mehr Webdienste neigen dazu, Konten zu sperren oder zu löschen, die mittels Wegwerfadressen erstellt wurden.

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Photoshop-Files öffnen und Multi-Virencheck

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