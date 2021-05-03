Meine 10 wichtigsten Mac-Tools

Heute geht es nicht um die grossen Programme, sondern um die kleinen, emsigen Helfer. Wenn Sie Office brauchen oder Photoshop oder Skype dann ist das so; daran führt kein Weg vorbei. Doch es sind die kleinen Hilfsprogramme, die das Leben so viel einfacher machen. Sie lösen oft nur einen Teilaspekt unserer Computer-Problemchen; doch sie tun es so erfolgreich, dass ein Arbeiten ohne sie kaum mehr vorstellbar ist.

Im Folgenden möchte ich Ihnen meine persönlichen Favoriten zeigen. Bei der Installation eines neuen Macs sind sie die ersten, die zum Zug kommen. Die Schwergewichte können warten. Die ersten drei Programme werden gemäss ihrer Wichtigkeit in dieser Reihenfolge installiert, bei den restlichen Installationen dominiert die Willkür.

Die Numero Uno: 1Password

Dass der Kennwort-Manager 1Passwort ganz am Anfang installiert wird, ist kein Wunder: Er speichert unter anderem die Software-Lizenzen aller Programme, die nicht im Mac App Store gekauft wurden. Es handelt sich hier also um höhere Gewalt, denn ohne ihn können nicht alle Installationen abgeschlossen werden.