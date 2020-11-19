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Claudia Maag
19. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

12 Tipps für IrfanView-Einsteiger

Es muss nicht immer Photoshop sein, auch das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView hat einiges zu bieten.

IrfanView (hier: Version 4.54)

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

PCtipp hat Ihnen die besten Tipps für Neulinge zusammengestellt, darunter wie Sie die Sprache des Programms ändern, Bilder taggen, Bearbeitungsschritte rückgängig machen oder Videos abspielen. Unsere Tipps finden Sie unten in der Bildergalerie (klicken Sie darauf, um sie zu vergrössern und die Tipps unterhalb des Bildes zu lesen).

  • Preis: kostenlos (für nicht-kommerziellen Gebrauch)

  • Sprache: mehrere, darunter Deutsch

  • Download: irfanview.com

Hinweis: Diese wurden mit der Version 4.56 64 bit durchgeführt.

Noch mehr IrfanView-Tipps gefällig?

Die folgenden Tipps sind für IrfanView-Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls spannend.

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