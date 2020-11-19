12 Tipps für IrfanView-Einsteiger

PCtipp hat Ihnen die besten Tipps für Neulinge zusammengestellt, darunter wie Sie die Sprache des Programms ändern, Bilder taggen, Bearbeitungsschritte rückgängig machen oder Videos abspielen. Unsere Tipps finden Sie unten in der Bildergalerie (klicken Sie darauf, um sie zu vergrössern und die Tipps unterhalb des Bildes zu lesen).

Preis: kostenlos (für nicht-kommerziellen Gebrauch)

Sprache: mehrere, darunter Deutsch

Download: irfanview.com

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