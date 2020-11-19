19. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
12 Tipps für IrfanView-Einsteiger
Es muss nicht immer Photoshop sein, auch das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView hat einiges zu bieten.
PCtipp hat Ihnen die besten Tipps für Neulinge zusammengestellt, darunter wie Sie die Sprache des Programms ändern, Bilder taggen, Bearbeitungsschritte rückgängig machen oder Videos abspielen. Unsere Tipps finden Sie unten in der Bildergalerie (klicken Sie darauf, um sie zu vergrössern und die Tipps unterhalb des Bildes zu lesen).
- Preis: kostenlos (für nicht-kommerziellen Gebrauch)
- Sprache: mehrere, darunter Deutsch
- Download: irfanview.com
Hinweis: Diese wurden mit der Version 4.56 64 bit durchgeführt.
Noch mehr IrfanView-Tipps gefällig?
Die folgenden Tipps sind für IrfanView-Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls spannend.
- IrfanView: Beim Blättern nur Bilder zeigen, keine TXT-Files
- Fotos mit GPS-Daten auf einer Karte zeigen
- IrfanView: Fenstergrösse fixieren
- Ordner direkt mit IrfanView Thumbnails öffnen
- EPS mit IrfanView und umwandeln
- Bilder mehrerer Kameras chronologisch sortieren und nummerieren
- Fotos automatisch beschriften
- QR-Codes beliebig einfärben
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