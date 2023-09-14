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Claudia Maag
14. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.

Schweizer Google-Alternative

Einsteiger-Tipps für Infomaniak Mail

Der Gratis-E-Mail-Dienst von Infomaniak gibts neu auch als App. PCtipp hats ausprobiert.

Der Gratis-E-Mail-Dienst von Infomaniak gibts neu auch als App

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Diese Woche lancierte der Schweizer Webhoster Infomaniak seine Mail-App (PCtipp berichtete). Den kostenlosen und in der Schweiz gehosteten E-Mail-Dienst (ik.me) gibt es bereits seit November 2020. Im Februar 2022 lancierte Infomaniak ausserdem ein kostenloses und werbefreies Cloud-Ökosystem. Das Cloud-Ökosystem ist via etik.com verfügbar.  Wie die anderen Dienste des Webhosters – beispielsweise die Videokonferenzlösung kMeet oder der Cloudspeicher kDrive – basiert Infomaniak Mail auf dem Open-Source-Prinzip und wurde in der Schweiz entwickelt.

Nebst der Webversion gibt es nun also eine App. Infomaniak Mail ist kostenlos via App Store, Google Play oder F-Droid verfügbar. Wer auf der Suche nach einer Google-Alternative ist, kann gratis über diese Webseite eine Mailadresse erstellen. Mehr zur Ethical Cloud von Infomaniak finden Sie hier, PCtipps Einstiegstipps-Artikel zum Schweizer Videokonferenzdienst kMeet und den Cloudspeicher kDrive gibts hier und hier.

Unsere Tipps finden Sie in der Bildergalerie unten (klicken zum Vergrössern).

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