Einsteiger-Tipps für Infomaniak Mail

Diese Woche lancierte der Schweizer Webhoster Infomaniak seine Mail-App (PCtipp berichtete). Den kostenlosen und in der Schweiz gehosteten E-Mail-Dienst (ik.me) gibt es bereits seit November 2020. Im Februar 2022 lancierte Infomaniak ausserdem ein kostenloses und werbefreies Cloud-Ökosystem. Das Cloud-Ökosystem ist via etik.com verfügbar. Wie die anderen Dienste des Webhosters – beispielsweise die Videokonferenzlösung kMeet oder der Cloudspeicher kDrive – basiert Infomaniak Mail auf dem Open-Source-Prinzip und wurde in der Schweiz entwickelt.

Nebst der Webversion gibt es nun also eine App. Infomaniak Mail ist kostenlos via App Store, Google Play oder F-Droid verfügbar. Wer auf der Suche nach einer Google-Alternative ist, kann gratis über diese Webseite eine Mailadresse erstellen. Mehr zur Ethical Cloud von Infomaniak finden Sie hier, PCtipps Einstiegstipps-Artikel zum Schweizer Videokonferenzdienst kMeet und den Cloudspeicher kDrive gibts hier und hier.

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