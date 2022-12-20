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Claudia Maag
20. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

2FA für das PCtipp-Login aktivieren – so gehts

Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um danach beim PCtipp-Login eine zusätzliche Sicherheitsstufe via Google Authenticator zu nutzen.

Hier ist die 2FA für das PCtipp-Login noch inaktiv

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Ein PCtipp-Leser fragte kürzlich nach, wie man denn beim PCtipp-Login die Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder aktiviert. Der Code, den der Google Authenticator generiert, gilt als zusätzliche Sicherheitsstufe.

  1. Surfen Sie auf die Webseite pctipp.ch.
  2. Ganz oben rechts klicken Sie auf Mein PCtipp sowie anschliessend auf Login.
  3. Melden Sie sich mit Ihrem gewohnten PCtipp-Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an.
  4. Nun erscheint oben Ihr Vor- und Nachname. Klicken Sie darauf und wählen dann Profil aus.
  5. Bei den angezeigten Registerkarten klicken Sie auf Kontoschutz.
  6. Wenn dieser noch nie aktiviert wurde, steht hier Inaktiv. Gleich unterhalb finden Sie einen blauen Button mit dem Text Aktivieren. Klicken Sie darauf.
  7. Nun sehen Sie im PC-Browser einen QR-Code.

Diesen QR-Code scannen Sie mit der Handykamera, nachdem dort Google Authenticator installiert ist

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Falls nicht schon geschehen, laden Sie die Google-Authenticator-App (Android, iOS) auf Ihrem Smartphone herunter.
  • Um den QR-Code zu scannen, öffnen Sie Google Authenticator und tippen auf die Plus-Schaltfläche. Wählen Sie anschliessend QR-Code scannen. Halten Sie die Handykamera über den QR-Code.

    • Der von Google Authenticator generierte Code für das PCtipp-Login

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • In der Google-Authenticator-App wurde nun plenigo (Ihre-E-Mail-Adresse) dem Konto hinzugefügt.
  • Dabei steht ein sechsstelliger Zahlencode. Geben Sie diesen gleich unterhalb des QR-Codes ein und klicken auf Code prüfen.

  • In Ihrem PCtipp-Benutzerkonto sollte nun unter Kontoschutz bei Status Aktiv stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, hat etwas nicht geklappt und Sie müssen nochmals auf Aktivieren klicken.

    • Die 2FA ist für Ihr PCtipp-Benutzerkonto aktiviert

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Loggen Sie sich nun aus und wiederholen die Schritte 1 bis 3. Klicken Sie auf Anmelden.
  • Neu erscheint ein Pop-up-Fenster Bitte geben Sie den Sicherheits-Code ein.
  • In der Google Authenticator-App sehen Sie einen sechsstelligen Code. Tippen Sie diesen in das Feld beim Login ein und klicken auf Bestätigen.

    • Hier geben Sie den Code ein

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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