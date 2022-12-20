20. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
2FA für das PCtipp-Login aktivieren – so gehts
Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um danach beim PCtipp-Login eine zusätzliche Sicherheitsstufe via Google Authenticator zu nutzen.
Ein PCtipp-Leser fragte kürzlich nach, wie man denn beim PCtipp-Login die Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder aktiviert. Der Code, den der Google Authenticator generiert, gilt als zusätzliche Sicherheitsstufe.
- Surfen Sie auf die Webseite pctipp.ch.
- Ganz oben rechts klicken Sie auf Mein PCtipp sowie anschliessend auf Login.
- Melden Sie sich mit Ihrem gewohnten PCtipp-Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an.
- Nun erscheint oben Ihr Vor- und Nachname. Klicken Sie darauf und wählen dann Profil aus.
- Bei den angezeigten Registerkarten klicken Sie auf Kontoschutz.
- Wenn dieser noch nie aktiviert wurde, steht hier Inaktiv. Gleich unterhalb finden Sie einen blauen Button mit dem Text Aktivieren. Klicken Sie darauf.
- Nun sehen Sie im PC-Browser einen QR-Code.
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