Die 3-2-1-Backup-Regel

Für die Schweiz sind dem PCtipp keine aktuellen Zahlen zu privaten Datensicherungen bekannt, aber sie dürften ähnlich aussehen wie im Nachbarland. Daher gilt auch hierzulande der Rat von Felix Kuhlenkamp, Referent für den Bereich Sicherheitspolitik beim Bitkom: «Viele wichtige und persönliche Informationen wie Fotos oder Texte besitzen wir heute nur noch digital. Backups wichtiger Daten sollten daher selbstverständlich sein.»

Viele Menschen halten Backups aber für viel zu kompliziert, zeitfressend und – seien wir ehrlich – langweilig. Dazu kommt, dass zusätzlicher Speicherplatz, egal ob auf einer externen Festplatte, einem NAS-Server (Network Attached Storage) oder in der Cloud, nicht umsonst ist. Viele Menschen bevorzugen daher beim Thema Backup den Blindflug nach dem Motto «es wird schon gut gehen».

Dabei müssen Datensicherungen weder kompliziert noch teuer sein. In diesem Artikel gibt Ihnen der PCtipp zahlreiche Tipps an die Hand und zeigt, wie Sie mit minimalem Aufwand Ihre digitalen Schätze so sichern, dass sie zuverlässig vor Verlust geschützt sind. Im Kern steht dabei eine einfache Backup-Methode, die sogenannte 3-2-1-Regel.

Die 3-2-1-Regel

Im Grunde ist es simpel. Die 3-2-1-Regel besagt zunächst einmal nur, dass Sie von allen schützenswerten Daten, egal ob privat oder beruflich, mindestens drei Kopien haben sollten. Neben den Originaldaten auf Ihrem Computer sollten Sie vorsichtshalber also noch mindestens zwei zusätzliche Kopien haben. Diese beiden Backups sollten Sie auf zwei unterschiedlichen Speichermedien unterbringen, etwa eine Kopie auf einer externen Festplatte und eine zweite (verschlüsselt!) in der Cloud. Eines dieser Backups sollten Sie zudem ausserhalb Ihres Heims aufbewahren, etwa bei Verwandten, guten Bekannten oder in einem Bankschliessfach.

Die kurze Variante: Erstellen Sie drei Kopien Ihrer Daten, speichern Sie diese auf mindestens zwei verschiedenen Medien und lagern Sie eine davon an einem anderen Ort.

Das Prinzip lässt sich noch erweitern. So empfehlen manche Experten die 4-3-2-Regel, sie geht von vier Kopien, auf drei Speicher­medien und zwei externen Standorten aus. Andere setzen auf die 3-2-1-0-Regel, die 0 steht hier für «null Fehler». Damit sind Tests der Datensicherungen auf eventuelle Fehler gemeint, was aber eigentlich selbstverständlich sein sollte. Dazu später mehr.

Schnelle Backups erstellen

Die einfachste Methode, um zumindest eine erste Kopie wichtiger Daten zu erstellen, ist das Anschliessen einer externen Festplatte an den Computer und das Kopieren aller wichtigen Dateien mit dem Windows-Datei-Explorer auf das separate Laufwerk. Das dauert normalerweise nicht lange und bringt zumindest schon etwas Sicherheit.