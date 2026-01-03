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PCtipp Redaktion
3. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten All-IP-Anbieter

Internet, TV und Telefonie sind im Paket am günstigsten. Bei den fünf folgenden Anbietern überzeugen sowohl Preis als auch Umfang. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: ChatGPT)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Green

Green ist ein erfahrener Anbieter von Internet-, TV- und Telefoniediensten. Die Internettempos reichen von 100 Mbit/s bis zu leistungsstarken 10 Gbit/s über Glasfaseranschlüsse. Für Privatkunden werden oft Aktionspreise mit einem anfänglichen Rabatt von 50 Prozent über die ersten 18 Monate bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten angeboten. 

© Quelle: Green
  • Preis: ab Fr. 24.95/Monat 
  • Gesehen bei und Hersteller: green.ch

iWay

Das Zürcher Unternehmen iWay bietet seine All-IP-Lösungen (Internet, TV, Telefonie und Mobile) in der ganzen Schweiz an, wobei im Mobilfunkbereich unter anderem das Netz von Salt genutzt wird. Die Angebote sind oft mit 

einer Mindestvertragsdauer von 12 Monaten verbunden und unterstützen zukunftssichere Funktionen wie eSIM.

© Quelle: iWay
  • Preis: ab Fr. 71.–/Monat 
  • Gesehen bei und Hersteller: iway.ch

Init7

Init7 hat seinen Sitz in Winterthur und ist auf hochperformante Glasfaseranschlüsse spezialisiert. Das Flaggschiffprodukt Fiber7 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s, aber auch niedrigere Tempos wie 10 oder 1 Gbit/s sind verfügbar. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine kundenfreundliche Routerpolitik aus.

© Quelle: Init7
  • Preis: ab Fr. 44.–/Monat 
  • Gesehen bei und Hersteller: init7.ch

Quickline

Quicklines Portfolio umfasst Internet, TV, Festnetztele­fonie und Mobilfunk. Oft bietet der Provider familienfreundliche All-in-One-Angebote mit hohen Preisnachlässen. Die Geschwindigkeiten variieren stark nach lokaler Verfügbarkeit und gewähltem Abonnement, wobei in ausgebauten Gebieten hohe Bandbreiten für Internet und Fernsehen in 4K-Qualität bereitgestellt werden. 

© Quelle: Quickline
  • Preis: ab Fr. 44.–/Monat 
  • Gesehen bei und Hersteller: quickline.ch

Teleboy

Einst als reiner TV-Streaming-Dienstanbieter gestartet, hat sich Teleboy zu einem umfassenden All-IP-Anbieter entwickelt, der Internet-, TV-, Festnetz- sowie Mobilfunk-Abos vertreibt. Für seine Mobilfunkdienste nutzt das Unternehmen das Swisscom-Netz. Die Angebote zeichnen sich oft durch attraktive Internetleistungen und TV-Dienste aus. 

© Quelle: Teleboy
  • Preis: ab Fr. 9.90/Monat 
  • Gesehen bei und Hersteller: teleboy.ch
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