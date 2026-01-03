Die 5 besten All-IP-Anbieter

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Green

Green ist ein erfahrener Anbieter von Internet-, TV- und Telefoniediensten. Die Internettempos reichen von 100 Mbit/s bis zu leistungsstarken 10 Gbit/s über Glasfaseranschlüsse. Für Privatkunden werden oft Aktionspreise mit einem anfänglichen Rabatt von 50 Prozent über die ersten 18 Monate bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten angeboten.