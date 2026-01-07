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PCtipp Redaktion
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Audiogeräte

Ob Musikgenuss per Kopfhörer, via Lautsprecher oder für das Heimkino: Wir haben für jede Gelegenheit einen Kauftipp, der perfekten Sound garantiert. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: ChatGPT)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Sennheiser HDB 630

Bluetooth und Hi-Fi-Sound? Ja, das geht 2025 definitiv. Mit dem HDB 630 beweist Sennheiser, dass höchster Audiogenuss auch mit kabellosen Kopfhörern möglich ist. Hinzu kommen eine hervorragende Geräuschunterdrückung, eine ausgeklügelte App mit einem parametrischen Equalizer, eine ultralange Akkulaufzeit und ein sehr guter Tragekomfort. Der HDB 630 ist nicht günstig, aber andere (kabelgebundene) Kopfhörer in dieser High-End-Liga kosten das Mehrfache. 

© Quelle: Sennheiser

Apple AirPods Pro 3

Apples AirPods sind im Strassenbild allgegenwärtig. Das hat seinen Grund: Sie bietet einen guten Sound und die wohl beste Geräuschunterdrückung in In-Ear-Kopfhörern. Ausserdem wartet die Pro-Variante mit einigen speziellen, aber äusserst praktischen Funktionen auf. Sie besticht mit einer Live-Übersetzungsfunktion und kann auch als Hörgerät verwendet werden. 

© Quelle: Apple
  • Preis: Fr. 219.– 
  • Gesehen bei/Hersteller: apple.ch

Sony WH-1000XM6

Punkto Klang und Soundeinstellungsmöglichkeiten spielt Sennheisers HDB 630 klar in einer anderen Liga als Sonys Kopfhörer-Flaggschiff. Was nicht heisst, dass der WH-1000XM6 schlecht klingt. Im Gegenteil: Auch er punktet mit einem sehr guten Sound. Seine Pluspunkte gegenüber Sennheisers HDB 630 liegen woanders: unterwegs. Er lässt sich in ein handliches Format zusammenklappen und bietet eine noch bessere Geräuschunterdrückung. Ausserdem ist er rund 70 Franken günstiger. 

© Quelle: Sony

JBL Authentics 500

Er sieht chic aus und klingt traumhaft. Der smarte und kabellose JBL Authentics lässt sich per Bluetooth oder WLAN mit Musik füttern. Diese gibt er kraftvoll, ausgewogen, klar und mit tiefen Bässen wieder. Der edle Lautsprecher bringt satte 270 Watt auf die Waage. Er beherbergt einen Dreifach-Hochtöner, einen Dreifach Mitteltöner und einen nach unten abstrahlenden Subwoofer. Der integrierte Akku hält 8 Stunden durch. 

© Quelle: JBL

Samsung HW-Q995GF/ZG

Richtigen Kinosound gibt es über die TV-Lautsprecher nicht. Hier schlägt die Stunde der Soundbars. Sie hieven den Fernsehklang auf ein neues Niveau. Samsungs HW-Q995GF/ZG macht das Wohnzimmer zum Kinosaal. Die Soundbar wartet mit 11.1.4-Kanal-Sound auf. Das heisst: Sie hat ganze 11 Kanäle, einen Subwoofer für tiefe Bässe und vier nach oben abstrahlende Kanäle an Bord. Die Rücklautsprecher sind kabellos, damit sie sich bequem im Wohnzimmer platzieren lassen. KI-Technologie sorgt für einen klaren, originalgetreuen Sound – auch in Dolby Atmos oder DTS:X. 

© Quelle: Samsung
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