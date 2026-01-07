Die 5 besten Audiogeräte

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Sennheiser HDB 630

Bluetooth und Hi-Fi-Sound? Ja, das geht 2025 definitiv. Mit dem HDB 630 beweist Sennheiser, dass höchster Audiogenuss auch mit kabellosen Kopfhörern möglich ist. Hinzu kommen eine hervorragende Geräuschunterdrückung, eine ausgeklügelte App mit einem parametrischen Equalizer, eine ultralange Akkulaufzeit und ein sehr guter Tragekomfort. Der HDB 630 ist nicht günstig, aber andere (kabelgebundene) Kopfhörer in dieser High-End-Liga kosten das Mehrfache.