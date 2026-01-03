Die 5 besten Beamer

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

BenQ TK705STi

BenQs TK705STi ist ein Kurzdistanz-DLP-Beamer, der sich ideal für kleine Räume eignet. Er liefert eine 4K-Auflösung und erreicht eine Helligkeit von 3000 ANSI-Lumen, was auch bei hellerem Umgebungslicht ordentlich sichtbare Bilder gewährleistet. Die niedrige Eingabeverzögerung macht ihn zusätzlich attraktiv für Gamer. Dank Android-TV-System bietet der Beamer direkten Zugriff auf Streaming-Dienste.