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PCtipp Redaktion
3. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Beamer

Soll es das ganz grosse Bild sein? Mit unseren fünf Empfehlungen machen Sie Ihre Stube zu einem echten Kinosaal. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: ChatGPT)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

BenQ TK705STi

BenQs TK705STi ist ein Kurzdistanz-DLP-Beamer, der sich ideal für kleine Räume eignet. Er liefert eine 4K-Auflösung und erreicht eine Helligkeit von 3000 ANSI-Lumen, was auch bei hellerem Umgebungslicht ordentlich sichtbare Bilder gewährleistet. Die niedrige Eingabeverzögerung macht ihn zusätzlich attraktiv für Gamer. Dank Android-TV-System bietet der Beamer direkten Zugriff auf Streaming-Dienste. 

© Quelle: BenQ

Preis: Fr. 1643.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: benq.ch

Optoma PH31

Der Optoma PH31 ist ein kompakter Full-HD-Beamer, der für den Einsatz im Heimkino, fürs Gaming oder für mobile Präsentationen entwickelt wurde. Anstelle einer herkömmlichen Lampe nutzt er eine Laser-/LED-Hybridlichtquelle, die eine lange Lebensdauer und eine konstante Helligkeit (1500 ANSI Lumen) über die gesamte Nutzungsdauer hinweg bietet. Aufgrund seiner geringen Grösse und seines leichten Gewichts (2,2 Kilogramm) lässt er sich gut transportieren und ist schnell einsatzbereit. 

© Quelle: Optoma

Preis: Fr. 451.–

Gesehen bei: galaxus.ch 

Hersteller: optoma.ch

Epson Lifestudio Flex EF-72

Der Epson Lifestudio Flex EF-72 erreicht 1000 ANSI-­Lumen. Sein Design macht ihn besonders für den Wohnbereich attraktiv. Mit seinem eleganten Gehäuse in Holz­optik fügt er sich dezent in das Wohnzimmer ein. Er verwendet eine RGB-LED-3LCD-Technik, die scharfe Bilder in Full HD liefert. Er verfügt über Android TV, integrierte Lautsprecher und aktuelle Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und USB. Für den Sound kommen hochwertige Bose-Lautsprecher zum Einsatz. 

© Quelle: Epson

Preis: Fr. 1132.–

Gesehen bei: mediamarkt.ch

Hersteller: epson.ch

Acer Vero PL3510ATV

Acers Vero PL3510ATV ist ein Full-HD-Projektor, der sich durch seine nachhaltige Ausrichtung und hohe Flexibilität für umweltbewusste Anwender und kleine Büros empfiehlt. Acer legt Wert auf die Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks und verwendet recycelte Materialien für das Gehäuse. Der Beamer nutzt eine Laserlichtquelle, die eine lange Lebensdauer von 20 000 Stunden im hohen Lichtmodus bietet. Die Helligkeit beträgt hohe 5000 ANSI-Lumen. Dank des integrierten Smart-TV-Dongles ist der direkte Zugriff auf Streaming-Dienste möglich. 

© Quelle: Acer

Preis: Fr. 999.– 

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: acer.ch

Xgimi Aura 2

Der Aura 2 ist ein Ultrakurzdistanz-Laserbeamer, der sich in Büros, aber auch im Heimkino wohlfühlt. Bei einem Minimalabstand zur Wand von etwa 20 Zentimetern spannt er ein 2,54 Meter grosses Bild auf. Ein weiterer Vorteil: Der Beamer kann direkt vor der Projektionsfläche platziert werden, was Schattierungen eliminiert. Er wirft Bilder in 4K-Auflösung an die Wand – bei einer Helligkeit von 2300 ANSI-Lumen. Die Harman/Kardon-Lautsprecher sorgen für satten Sound. 

© Quelle: Xgimi

Preis: Fr. 2363.95

Gesehen bei: interdiscount.ch

Hersteller: xgimi.ch

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