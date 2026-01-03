Die 5 besten Fotobuchanbieter

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Cewe

Cewe überzeugt mit seiner Fotobuch-Software in Version 8 von Anfang an. Aushängeschild sind die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, Designs und Layouts. Einzigartig ist die Möglichkeit für eine doppelseitige Panoramaseite (Leporello). Die Buchgestaltung per Software ist stringent, die Qualität herausragend. Dank des Schritt-für Schritt-Assistenten gelingen auch Einsteigern hochwertige Fotobücher im Handumdrehen. Veredelungen in Form eines 3D-Effektes oder Goldeinbands sowie individuelle Schuber sind das i-Tüpfelchen.