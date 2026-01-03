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PCtipp Redaktion
3. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Fotobuchanbieter

Bilder sagen mehr als Worte. Am schönsten kommen Sie in einem Fotoalbum der folgenden fünf Anbieter zur Geltung. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: ChatGPT)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Cewe

Cewe überzeugt mit seiner Fotobuch-Software in Version 8 von Anfang an. Aushängeschild sind die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, Designs und Layouts. Einzigartig ist die Möglichkeit für eine doppelseitige Panoramaseite (Leporello). Die Buchgestaltung per Software ist stringent, die Qualität herausragend. Dank des Schritt-für Schritt-Assistenten gelingen auch Einsteigern hochwertige Fotobücher im Handumdrehen. Veredelungen in Form eines 3D-Effektes oder Goldeinbands sowie individuelle Schuber sind das i-Tüpfelchen.

© Quelle: Cewe

Preis: ab Fr. 12.95

Gesehen bei/Hersteller: cewe.ch

Fujifilm

Bei Fujifilms Fotobuchservice regiert Vielseitigkeit: abwechslungsreiche Designs, wahlweise Druck auf echtem Fotopapier oder hochwertiger Digitaldruck, Soft- oder Hard­cover-Bindung, inklusive flach aufliegender Layflat-Variante, die ohne mittigen Falz hergestellt wird. Überzeugen kann der Anbieter auch aufgrund des einfachen Erstellprozesses, wobei der Assistent gefällt, der den Anwender stets an die Hand nimmt.

© Quelle: Fujifilm

Preis: ab Fr. 9.90

Gesehen bei/Hersteller: fuji.ch/fotobuecher

Bookfactory

Bookfactory zählt zu den Schweizer Pionieren der Fotobuchszene und ist ein echter Spezialist. Der Anbieter besticht durch seine grosse Auswahl, vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und seine einfach zu bedienende Fotobuch-Software. Zu den Besonderheiten zählen die hochwertigen, exquisiten Einbände wie Japanseide, Echtleder oder Reptilimitat sowie individuelle Prägungsmöglichkeiten. Weitere Highlights sind die clevere KI-Fotooptimierung, die edle Buchqualität sowie die kurze Versandzeit.

© Quelle: Bookfatory

Preis: ab Fr. 9.90

Gesehen bei/Hersteller: bookfactory.ch

Smartphoto

Smartphoto setzt beim Erstellen seiner Fotobücher auf eine durchdachte Webbrowseranwendung. Die grosse Erfahrung des Anbieters zeigt sich bei den flexiblen Formaten, hochwertigen Designvorlagen und einfachen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Preise sind sehr fair bemessen, die Buchqualität liegt auf einem Spitzenniveau. Zwei Pluspunkte sind die Preisaktionen und ein Assistent, der Benutzer rasant, aber gut durch den Erstellprozess führt.

© Quelle: Smartphoto

Preis: ab Fr. 14.95

Gesehen bei/Hersteller: smartphoto.ch

Fotocharly

Vielseitig sind die Bestellwege des Fotobuch-Anbieters Fotocharly. Alben lassen sich per App, Software oder Webbrowser anfertigen, und zwar zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Nebst den üppigen Layouts sind vorwiegend die Einbände wie Jeansstoff, Nappa- oder Hirschleder starke Argumente. Zudem profitieren Kunden vom hohen Tempo, mit dem sich ein Fotobuch gestalten lässt. Bei den Editiervorlagen genügt ein Klick, um die zuvor ausgesuchten Fotos in die Platzhalter einzubinden.

© Quelle: Fotocharly

Preis: ab Fr. 7.60

Gesehen bei/Hersteller: fotocharly.ch

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