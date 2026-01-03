Top 100
Die 5 besten Fotobuchanbieter
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Cewe
Cewe überzeugt mit seiner Fotobuch-Software in Version 8 von Anfang an. Aushängeschild sind die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, Designs und Layouts. Einzigartig ist die Möglichkeit für eine doppelseitige Panoramaseite (Leporello). Die Buchgestaltung per Software ist stringent, die Qualität herausragend. Dank des Schritt-für Schritt-Assistenten gelingen auch Einsteigern hochwertige Fotobücher im Handumdrehen. Veredelungen in Form eines 3D-Effektes oder Goldeinbands sowie individuelle Schuber sind das i-Tüpfelchen.
Preis: ab Fr. 12.95
Gesehen bei/Hersteller: cewe.ch
Fujifilm
Bei Fujifilms Fotobuchservice regiert Vielseitigkeit: abwechslungsreiche Designs, wahlweise Druck auf echtem Fotopapier oder hochwertiger Digitaldruck, Soft- oder Hardcover-Bindung, inklusive flach aufliegender Layflat-Variante, die ohne mittigen Falz hergestellt wird. Überzeugen kann der Anbieter auch aufgrund des einfachen Erstellprozesses, wobei der Assistent gefällt, der den Anwender stets an die Hand nimmt.
Preis: ab Fr. 9.90
Gesehen bei/Hersteller: fuji.ch/fotobuecher
Bookfactory
Bookfactory zählt zu den Schweizer Pionieren der Fotobuchszene und ist ein echter Spezialist. Der Anbieter besticht durch seine grosse Auswahl, vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und seine einfach zu bedienende Fotobuch-Software. Zu den Besonderheiten zählen die hochwertigen, exquisiten Einbände wie Japanseide, Echtleder oder Reptilimitat sowie individuelle Prägungsmöglichkeiten. Weitere Highlights sind die clevere KI-Fotooptimierung, die edle Buchqualität sowie die kurze Versandzeit.
Preis: ab Fr. 9.90
Gesehen bei/Hersteller: bookfactory.ch
Smartphoto
Smartphoto setzt beim Erstellen seiner Fotobücher auf eine durchdachte Webbrowseranwendung. Die grosse Erfahrung des Anbieters zeigt sich bei den flexiblen Formaten, hochwertigen Designvorlagen und einfachen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Preise sind sehr fair bemessen, die Buchqualität liegt auf einem Spitzenniveau. Zwei Pluspunkte sind die Preisaktionen und ein Assistent, der Benutzer rasant, aber gut durch den Erstellprozess führt.
Preis: ab Fr. 14.95
Gesehen bei/Hersteller: smartphoto.ch
Fotocharly
Vielseitig sind die Bestellwege des Fotobuch-Anbieters Fotocharly. Alben lassen sich per App, Software oder Webbrowser anfertigen, und zwar zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Nebst den üppigen Layouts sind vorwiegend die Einbände wie Jeansstoff, Nappa- oder Hirschleder starke Argumente. Zudem profitieren Kunden vom hohen Tempo, mit dem sich ein Fotobuch gestalten lässt. Bei den Editiervorlagen genügt ein Klick, um die zuvor ausgesuchten Fotos in die Platzhalter einzubinden.
Preis: ab Fr. 7.60
Gesehen bei/Hersteller: fotocharly.ch
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