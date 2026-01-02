Die 5 besten Gaming-Geräte

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Medion Erazer Mechanic X20

Der Medion Erazer Mechanic X20 ist ein leistungsstarker Gaming-PC mit durchdachter Komponentenauswahl, womit der rassige Tempobolzen auf die flüssige Wiedergabe aktueller Top-Titel ausgelegt ist. Die Hardware-Konfiguration umfasst die pfeilschnelle Intel-Core-CPU Ultra 9 285K sowie Nvidias GeForce-RTX-5080-Grafikkarte. Und natürlich ist auch eine Wasserkühlung für den Intel-Prozessor mit an Bord, womit der Tower-PC selbst bei hoher Last ruhig bleibt.