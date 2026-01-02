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PCtipp Redaktion
2. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100 PCtipp

Die 5 besten Gaming-Geräte

Auch Unterhaltung muss sein. Wer gerne einmal ein Spiel am PC oder der Konsole zockt, wird mit unseren Hardware-Empfehlungen glücklich. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: ChatGPT)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Medion Erazer Mechanic X20

Der Medion Erazer Mechanic X20 ist ein leistungsstarker Gaming-PC mit durchdachter Komponentenauswahl, womit der rassige Tempobolzen auf die flüssige Wiedergabe aktueller Top-Titel ausgelegt ist. Die Hardware-Konfiguration umfasst die pfeilschnelle Intel-Core-CPU Ultra 9 285K sowie Nvidias GeForce-RTX-5080-Grafikkarte. Und natürlich ist auch eine Wasserkühlung für den Intel-Prozessor mit an Bord, womit der Tower-PC selbst bei hoher Last ruhig bleibt.

© Quelle: Medion

Preis: Fr. 3005.–

Gesehen bei: digitec.ch

Hersteller: medion.com/ch

JBL Quantum 950

Das JBL Quantum 950 ist ein elegantes Premium-Headset, das eine drahtlose Verbindung sowie die proprietäre Quantum-Surround-Technologie für hochwertigen 3D-Raumklang unterstützt. Für ungestörtes Gaming ist das Headset mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) ausgestattet, was die Konzentration in lauten Umgebungen deutlich verbessert. Das Gerät bietet eine verlustfreie 2,4-GHz-Funkverbindung und zusätzlich Bluetooth-Konnektivität.

© Quelle: JBL

Preis: Fr. 349.95

Gesehen bei: interdiscount.ch

Hersteller: de.jbl.com

Joule Performance High End Gaming PC PBA RTX5080 R7

Dieser High-End-Gaming-PC ist mit einer Nvidia-Grafikkarte vom Typ GeForce RTX 5080 (16 GB separater Videospeicher) und der AMD-CPU Ryzen 7 X3D ausgestattet. Das liefert genügend Rechenkraft für anspruchsvolles Gaming in hohen Auflösungen – bis 4K. Es gewährleistet auch die ruckelfreie Wiedergabe bei komplexem KI-gestützten Grafikfunktionen. Die Komponenten sind in einem hochwertigen Gehäuse mit effektiver Kühlung verbaut, was eine stabile und geräuscharme Performance selbst bei hoher Auslastung sicherstellt.

© Quelle: Joule

Preis: Fr. 4613.–

Gesehen bei und Hersteller: jouleperformance.com

Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 geht als Nachfolger der erfolgreichsten Hybridkonsole für Heim-­Videospielsysteme ins Rennen. Sie bietet eine deutliche Steigerung der visuellen Wiedergabe und stellt nun auch technisch anspruchsvollere Spiele flüssig dar. Weitere Vorteile sind das grössere 10,9‑Zentimeter‑Display sowie die Abwärtskompatibilität mit bisherigen Nintendo-Switch-Spielen.

© Quelle: Nintendo

Preis: Fr. 458.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: nintendo.ch

Corsair K100 OPX RGB iCUE

Die Corsair K100 verwendet die optisch-mechanischen OPX-Switches, die durch kurze Auslösewege und eine hohe Schaltgeschwindigkeit gekennzeichnet sind. Ausser der schnellen Eingabe bietet das Gaming-Modell mit Schweizer Tastaturlayout usätzliche Vorzüge wie ein Multifunktions-Kontrollrad und Makrotasten für eine erweiterte Steuerung im Spiel. Ein zentrales Element ist die AXON-­Hyper-Processing-Technologie, die eine Polling-Rate (= Abtastrate) von bis zu 8000 Hz ermöglicht.

© Quelle: Corsair

Preis: Fr. 223.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: corsair.com

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