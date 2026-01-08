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PCtipp Redaktion
8. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Kameras

Ob Schnappschuss, Profi-Foto oder Video: Mit unseren fünf Empfehlungen haben Sie für jede Gelegenheit die passende Kamera zur Hand. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Nikon Z5 II Kit (Nikkor 24–70 mm F/4.0)

Nikons Z5 II ist eine spiegellose Vollformatkamera, die sich an ambitionierte Hobbyfotografen richtet, die Wert auf eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Handlichkeit legen. Die intuitive Bedienung und das robuste, gegen Staub und Spritzwasser geschützte Gehäuse machen sie zum Werkzeug für viele Fotoanwendungen. Die Kamera verfügt über einen 24,5-Megapixel-Vollformat­sensor und ein leistungsstarkes Bildverarbeitungssystem, was für eine hohe Bildqualität und Spitzenleistung bei wenig Licht sorgt.

© Quelle: Nikon

Preis: Fr. 2199.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: nikon.ch

Canon R50V Kit (RF-S, 14–30 mm)

Diese kompakte, spiegellose System­kamera ist primär für Vlogging konzipiert. Sie nutzt einen 24,2 Megapixel grossen APS-C-Sensor und verfügt über einen schnellen Autofokus. Videoaufnahmen sind in 4K mit bis zu 30 fps möglich. Für Selfies und Vlogging-Aufnahmen ist der dreh- und schwenkbare Touchscreen praktisch. Wi-Fi und Blue­tooth ermöglichen eine schnelle Übertragung auf mobile Geräte.

© Quelle: Canon

Preis: Fr. 799.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: canon.com

Panasonic Lumix S1 II Kit (24–105 mm, F/4 Macro)

Die Lumix S1 II ist eine vielseitige, spiegellose Vollformatkamera, die sowohl für die hochwertige Fotografie als auch für anspruchsvolle Videoaufnahmen konzipiert ist. Sie hat einen 24,1-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor und bietet ein Bildstabilisatorsystem im Gehäuse. Sie schafft Videoaufnahmen in 6K mit bis zu 30 fps.

© Quelle: Panasonic

Preis: Fr. 3418.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: panasonic.ch

Fujifilm Instax Mini 41

Fujifilms Instax Mini 41 ist eine Sofortbildkamera für «schnellen» Fotospass und druckt Bilder im Kreditkartenforma. Das Gerät ist mit einem automatischen Belichtungsmesssystem ausgestattet, das die Helligkeit der Umgebung analysiert und die Verschlusszeit sowie die Blitzleistung selbstständig anpasst. Die Kamera verfügt über einen eingebauten Selfie-Spiegel.

© Quelle: Fujifilm

Preis: Fr. 99.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: fujifilm.ch

Sony RX1R III

Diese Premium-Kompaktkamera zeichnet sich durch ihre Kombination aus einem grossen Sensor und einem festen Objektiv aus. Integriert ist ein 62,5-Megapixel-Vollformatsensor. Das Objektiv ist ein hochwertiges Zeiss Sonnar T (35 mm). Trotz ihrer Kompaktheit hat die Kamera einen schnellen Autofokus und die Fähigkeit, Videos in 4K aufzunehmen.

© Quelle: Sony

Preis: Fr. 4199.–

Gesehen bei/Hersteller: sony.ch

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