Die 5 besten Kameras

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Nikon Z5 II Kit (Nikkor 24–70 mm F/4.0)

Nikons Z5 II ist eine spiegellose Vollformatkamera, die sich an ambitionierte Hobbyfotografen richtet, die Wert auf eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Handlichkeit legen. Die intuitive Bedienung und das robuste, gegen Staub und Spritzwasser geschützte Gehäuse machen sie zum Werkzeug für viele Fotoanwendungen. Die Kamera verfügt über einen 24,5-Megapixel-Vollformat­sensor und ein leistungsstarkes Bildverarbeitungssystem, was für eine hohe Bildqualität und Spitzenleistung bei wenig Licht sorgt.