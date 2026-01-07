Die 5 besten MFGs & Drucker

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Brother DCP-L1660W

Der Brother DCP-L1660W ist ein günstiger Schwarz-Weiss-Laser-Multifunktionsdrucker zum Drucken, Scannen und Kopieren. Er erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute bei einer maximalen Druckauflösung von 2400 × 600 dpi. Der Drucker verfügt über eine Papierzufuhrkapazität von 150 Blatt und umfasst einen 10-Blatt-ADF (automatischer Dokumenteneinzug). Nebst einem USB-2.0-Port bietet das Gerät auch LAN und Wi-Fi 4.