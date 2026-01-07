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PCtipp Redaktion
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten MFGs & Drucker

Sei es für Fotos, für Dokumente oder für Grafiken: Mit diesen fünf Geräten drucken Sie schnell, preiswert und in hoher Qualität. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Brother DCP-L1660W

Der Brother DCP-L1660W ist ein günstiger Schwarz-Weiss-Laser-Multifunktionsdrucker zum Drucken, Scannen und Kopieren. Er erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute bei einer maximalen Druckauflösung von 2400 × 600 dpi. Der Drucker verfügt über eine Papierzufuhrkapazität von 150 Blatt und umfasst einen 10-Blatt-ADF (automatischer Dokumenteneinzug). Nebst einem USB-2.0-Port bietet das Gerät auch LAN und Wi-Fi 4.

© Quelle: Brother

Preis: Fr. 164.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: brother.ch

Brother DCP-T580DW

Brothers DCP-T580DW ist ein 3-in-1-Tinten-MFG zum Kopieren, Drucken und Scannen mit einem nachfüllbaren Tintentanksystem. Es beherrscht den automatischen Duplex-Druck und erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiss. Das Gerät ist mit einer 150-Blatt-Papierkassette ausgestattet und bietet Wi-Fi 5 sowie eine USB-Schnittstelle.

© Quelle: Brother

Preis: Fr. 269.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: brother.ch

Canon Maxify BX110

Canons Maxify BX110 ist ein kompakter, mobiler Tintenstrahldrucker mit zwei Tintenpatronen (Schwarz und Farbe), der für mobile Nutzer konzipiert ist. Die Schwarz-Weiss-Druckgeschwindigkeit liegt bei 9 Seiten pro Minute. Eine Besonderheit des 2,3 Kilogramm leichten Druckers ist der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 2170 mAh. Er lässt sich in 2:20 Stunden via Netzadapter aufladen. Die kabellose Anbindung erfolgt über Wi-Fi oder über eine USB-C-Schnittstelle.

© Quelle: Canon

Preis: Fr. 259.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: canon.ch

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw

Dieses 4-in-1-Farblaser-MFG aus dem Hause HP druckt, scannt, kopiert und faxt. Es eignet sich für kleinere Arbeitsgruppen. Das MFG schafft eine Druckgeschwindigkeit von 33 A4-Seiten pro Minute – sowohl in Schwarz-Weiss als auch in Farbe. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 50-Blatt-Einzug mit Duplex-Scan-Funktion, eine 250-Blatt-Papierkassette und ein 10,9 Zentimeter grosses Touchpanel. Vernetzen lässt sich das Gerät via Gbit-LAN und drahtlos per Wi-Fi 4.

© Quelle: HP

Preis: Fr. 405.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: hp.com/ch

Epson EcoTank ET-4950

Das Epson-MFG ist ein 4-in-1-Tintenstrahldrucker (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax), der Tintentanks zum Auffüllen nutzt. Das Gerät hat eine Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiss und 9 Seiten pro Minute in Farbe. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein automatischer Duplex-Druck und ein ADF (30 Blatt). Verbinden lässt sich das MFG via USB, Ethernet und Wi-Fi 5.

© Quelle: Epson

Preis: Fr. 402.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: epson.ch

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