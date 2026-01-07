Top 100
Die 5 besten MFGs & Drucker
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Brother DCP-L1660W
Der Brother DCP-L1660W ist ein günstiger Schwarz-Weiss-Laser-Multifunktionsdrucker zum Drucken, Scannen und Kopieren. Er erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute bei einer maximalen Druckauflösung von 2400 × 600 dpi. Der Drucker verfügt über eine Papierzufuhrkapazität von 150 Blatt und umfasst einen 10-Blatt-ADF (automatischer Dokumenteneinzug). Nebst einem USB-2.0-Port bietet das Gerät auch LAN und Wi-Fi 4.
Preis: Fr. 164.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: brother.ch
Brother DCP-T580DW
Brothers DCP-T580DW ist ein 3-in-1-Tinten-MFG zum Kopieren, Drucken und Scannen mit einem nachfüllbaren Tintentanksystem. Es beherrscht den automatischen Duplex-Druck und erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiss. Das Gerät ist mit einer 150-Blatt-Papierkassette ausgestattet und bietet Wi-Fi 5 sowie eine USB-Schnittstelle.
Preis: Fr. 269.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: brother.ch
Canon Maxify BX110
Canons Maxify BX110 ist ein kompakter, mobiler Tintenstrahldrucker mit zwei Tintenpatronen (Schwarz und Farbe), der für mobile Nutzer konzipiert ist. Die Schwarz-Weiss-Druckgeschwindigkeit liegt bei 9 Seiten pro Minute. Eine Besonderheit des 2,3 Kilogramm leichten Druckers ist der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 2170 mAh. Er lässt sich in 2:20 Stunden via Netzadapter aufladen. Die kabellose Anbindung erfolgt über Wi-Fi oder über eine USB-C-Schnittstelle.
Preis: Fr. 259.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: canon.ch
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw
Dieses 4-in-1-Farblaser-MFG aus dem Hause HP druckt, scannt, kopiert und faxt. Es eignet sich für kleinere Arbeitsgruppen. Das MFG schafft eine Druckgeschwindigkeit von 33 A4-Seiten pro Minute – sowohl in Schwarz-Weiss als auch in Farbe. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 50-Blatt-Einzug mit Duplex-Scan-Funktion, eine 250-Blatt-Papierkassette und ein 10,9 Zentimeter grosses Touchpanel. Vernetzen lässt sich das Gerät via Gbit-LAN und drahtlos per Wi-Fi 4.
Preis: Fr. 405.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: hp.com/ch
Epson EcoTank ET-4950
Das Epson-MFG ist ein 4-in-1-Tintenstrahldrucker (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax), der Tintentanks zum Auffüllen nutzt. Das Gerät hat eine Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiss und 9 Seiten pro Minute in Farbe. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein automatischer Duplex-Druck und ein ADF (30 Blatt). Verbinden lässt sich das MFG via USB, Ethernet und Wi-Fi 5.
Preis: Fr. 402.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: epson.ch
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