Top 100
Die 5 besten mobilen PCs
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Asus Rog Zypherus G16
Dieser mobile PC ist als schlankes 16 Zoll grosses Gaming-Notebook konzipiert, das eine hohe Leistung in einem kompakten Formfaktor bietet. Konkret arbeiten in diesem Modell Intels Core Ultra 9 285H und ein Geforce-RTX-5090-Chip (24 GB). Ausser den auf Speed getrimmten Komponenten gehören auch das hochwertige OLED-Panel (2560 × 1600 Pixel), eine 240-Hz-schnelle Bildwiederholrate, brillante Farben und kurze Reaktionszeiten zur Spitzenausstattung.
Preis: Fr. 4220.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: asus.ch
Apple iPad Pro 13 Zoll WiFi
Nichts weniger als die Grenzen von Tablets neu definieren will Apples iPad Pro. Wie genau? Indem es seinen leistungsstarken M5-Prozessor in einem dünnen und leichten Design bereitstellt. Der hauseigene M5-Chip optimiert das Arbeiten mit anspruchsvollen professionellen Anwendungen, die traditionell Desktop-PCs vorbehalten waren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das gestochen scharfe Display, das eine hohe Helligkeit und präzise Farbdarstellung bietet.
Preis: ab Fr. 1249.–
Gesehen bei und Hersteller: apple.ch
Acer Travelmate P4 Spin
Das TravelMate P4 Spin ist ein vielseitiges 2-in-1-Notebook mit der Flexibilität eines Tablets und der Produktivität eines Laptops. Das KI-Convertible ist fürs gehobene Homeoffice sowie für geschäftliche Anwendungen konzipiert. Sein um 360 Grad klappbares Touch-Display ermöglicht verschiedene Nutzungsmodi. Das Gerät verfügt über umfassende Sicherheitsfunktionen und eine robuste Bauweise. Weitere Merkmale sind Intels Core 7 Ultra 255U, 32 GB RAM und ein 1 TB SSD.
Preis: Fr. 1390.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: acer.ch
Samsung Galaxy Tab S11 5G
Samsungs Galaxy Tab S11 ist ein Premium-Android-16-Tablet. Es bietet mit IP68-Schutzklasse eine leistungsstarke Hardware, geschaffen fürs Multitasking und Unterhaltung. Der KI-Recheneinheit stehen 12 GB an Arbeitsspeicher sowie 256 GB an Nutzspeicher zur Seite. Der 11-Zoll-Touchscreen bietet eine 120-Hz-schnelle Bildwiederholrate. Dank 5G kann es auch via Mobilfunknetz ins Internet.
Preis: Fr. 885.–
Gesehen bei: digitec.ch
Hersteller: samsung.ch
HP ProBook 4 G1i
Businessleistung kann elegant sein und muss keine Stange Geld kosten. Bester Beweis ist HPs 14 Zoll grosses ProBook 4 G1i, das zuverlässig arbeitet und auf eine ausgewogene Mischung aus Mobilität, Sicherheit und alltagstauglicher Leistung setzt. Integriert sind der Intel-Core-Ultra-Prozessor in Version 7 (Modell 255H) mit integrierter KI, 32 GB Arbeitsspeicher und ein 1 TB grosses SSD.
Preis: Fr. 1149.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: hp.com/ch-de
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