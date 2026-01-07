Die 5 besten mobilen PCs

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Asus Rog Zypherus G16

Dieser mobile PC ist als schlankes 16 Zoll grosses Gaming-Notebook konzipiert, das eine hohe Leistung in einem kompakten Formfaktor bietet. Konkret arbeiten in diesem Modell Intels Core Ultra 9 285H und ein Geforce-RTX-5090-Chip (24 GB). Ausser den auf Speed getrimmten Komponenten gehören auch das hochwertige OLED-Panel (2560 × 1600 Pixel), eine 240-Hz-schnelle Bildwiederholrate, brillante Farben und kurze Reaktionszeiten zur Spitzenausstattung.