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PCtipp Redaktion
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten mobilen PCs

Notebook, Convertible oder Tablet: Mit diesen fünf mobilen Rechnern erledigen Sie alle Aufgaben schnell und bequem. Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Asus Rog Zypherus G16

Dieser mobile PC ist als schlankes 16 Zoll grosses Gaming-Notebook konzipiert, das eine hohe Leistung in einem kompakten Formfaktor bietet. Konkret arbeiten in diesem Modell Intels Core Ultra 9 285H und ein Geforce-RTX-5090-Chip (24 GB). Ausser den auf Speed getrimmten Komponenten gehören auch das hochwertige OLED-Panel (2560 × 1600 Pixel), eine 240-Hz-schnelle Bildwiederholrate, brillante Farben und kurze Reaktionszeiten zur Spitzenausstattung.

© Quelle: Asus

Preis: Fr. 4220.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: asus.ch

Apple iPad Pro 13 Zoll WiFi

Nichts weniger als die Grenzen von Tablets neu definieren will Apples iPad Pro. Wie genau? Indem es seinen leistungsstarken M5-Prozessor in einem dünnen und leichten Design bereitstellt. Der hauseigene M5-Chip optimiert das Arbeiten mit anspruchsvollen professionellen Anwendungen, die traditionell Desktop-PCs vorbehalten waren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das gestochen scharfe Display, das eine hohe Helligkeit und präzise Farbdarstellung bietet.

© Quelle: Apple

Preis: ab Fr. 1249.–

Gesehen bei und Hersteller: apple.ch

Acer Travelmate P4 Spin

Das TravelMate P4 Spin ist ein vielseitiges 2-in-1-Notebook mit der Flexibilität eines Tablets und der Produktivität eines Laptops. Das KI-Convertible ist fürs gehobene Homeoffice sowie für geschäftliche Anwendungen konzipiert. Sein um 360 Grad klappbares Touch-Display ermöglicht verschiedene Nutzungsmodi. Das Gerät verfügt über umfassende Sicherheitsfunktionen und eine robuste Bauweise. Weitere Merkmale sind Intels Core 7 Ultra 255U, 32 GB RAM und ein 1 TB SSD.

© Quelle: Acer

Preis: Fr. 1390.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: acer.ch

Samsung Galaxy Tab S11 5G

Samsungs Galaxy Tab S11 ist ein Premium-Android-16-Tablet. Es bietet mit IP68-Schutzklasse eine leistungsstarke Hardware, geschaffen fürs Multitasking und Unterhaltung. Der KI-Recheneinheit stehen 12 GB an Arbeitsspeicher sowie 256 GB an Nutzspeicher zur Seite. Der 11-Zoll-Touchscreen bietet eine 120-Hz-schnelle Bildwiederholrate. Dank 5G kann es auch via Mobilfunknetz ins Internet.

© Quelle: Samsung

Preis: Fr. 885.–

Gesehen bei: digitec.ch

Hersteller: samsung.ch

HP ProBook 4 G1i

Businessleistung kann elegant sein und muss keine Stange Geld kosten. Bester Beweis ist HPs 14 Zoll grosses ProBook 4 G1i, das zuverlässig arbeitet und auf eine ausgewogene Mischung aus Mobilität, Sicherheit und alltagstauglicher Leistung setzt. Integriert sind der Intel-Core-Ultra-Prozessor in Version 7 (Modell 255H) mit integrierter KI, 32 GB Arbeitsspeicher und ein 1 TB grosses SSD.

© Quelle: HP

Preis: Fr. 1149.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: hp.com/ch-de

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