Top 100
Die 5 besten Netzwerkgeräte
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Fritz!Box 4690
Die Fritz!Box 4690 ist ein Hochleistungs-Router mit Mesh-Funktionalität, der sich primär an Nutzer mit Glasfaser- oder DSL-Anschlüssen richtet, die sehr hohe Geschwindigkeiten benötigen. Das Gerät unterstützt den neuesten Wi-Fi 7 Standard und erreicht im 5-GHz-Band bis zu 5760 Mbit/s, während das 2,4-GHz-Band mit bis zu 1200 Mbit/s funkt. Der Router verfügt über einen 10-Gbit-LAN-Port und drei Gbit-LAN-Anschlüsse.
Preis: Fr. 255.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: ch.fritz.com
TP-Link M8550
Der TP-Link-Router M8550 bietet 5G, Wi-Fi und schnelles Internet für unterwegs. Er erreicht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,4 Gbit/s. Der Router ist mit dem modernen Tri-Band-Standard Wi-Fi 6E ausgestattet und unterstützt VPN-Funktionalitäten und die gleichzeitige Verbindung von bis zu 32 Geräten. Für kabelgebundene Verbindungen ist ein Gbit-WAN/LAN-Port vorhanden. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 4700 mAh.
Preis: Fr. 299.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: tp-link.ch
Netgear Orbi 370 (3er-Set)
Netgears Orbi 370 ist ein preiswertes Wi-Fi-7-Mesh-System, das als 3er-Pack eine WLAN-Abdeckung von bis zu 360 Quadratmetern ermöglicht. Das System erreicht eine maximale, kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gbit/s und kann bis zu 70 Geräte gleichzeitig zuverlässig mit 4K-Streaming versorgen. Das Set besteht aus einem Router und zwei Satelliten. Diese verfügen über 2,5-Gbit-Ethernet-Anschlüsse.
Preis: Fr. 258.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: netgear.com/ch-de
Zyxel Nebula FWA515
Der Zyxel Nebula FWA515 ist ein Indoor 5G-Router, der sich besonders für Standorte mit fehlender Festnetzinfrastruktur eignet. Er kombiniert die Leistung von 5G mit dem Wi-Fi -7-Standard. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 7,2 Gbit/s. Der Router ist mit zwei 2,5-Gbit-LAN-Anschlüssen ausgestattet. Das Gerät kann über Zyxels Nebula Cloud zentral verwaltet werden und unterstützt bis zu 64 WLAN-Clients.
Preis: Fr. 325.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: zyxel.ch
Devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit
Devolos Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit ist eine Powerline-Lösung, die das Internet über die Stromleitung im Haus verteilt und mit modernem Wi-Fi 6 kombiniert. Das Set besteht aus drei Adaptern (einer Basis und zwei Wi-Fi-6-Adaptern). Es bietet eine Powerline-Geschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s. Die WLAN-Übertragung erfolgt mit bis zu 3000 Mbit/s.
Preis: Fr. 512.–
Gesehen bei: digitec.ch
Hersteller: devolo.ch
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