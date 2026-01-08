Die 5 besten Netzwerkgeräte

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Fritz!Box 4690

Die Fritz!Box 4690 ist ein Hochleistungs-Router mit Mesh-Funktionalität, der sich primär an Nutzer mit Glasfaser- oder DSL-Anschlüssen richtet, die sehr hohe Geschwindigkeiten benötigen. Das Gerät unterstützt den neuesten Wi-Fi 7 Standard und erreicht im 5-GHz-Band bis zu 5760 Mbit/s, während das 2,4-GHz-Band mit bis zu 1200 Mbit/s funkt. Der Router verfügt über einen 10-Gbit-LAN-Port und drei Gbit-LAN-Anschlüsse.