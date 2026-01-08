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PCtipp Redaktion
8. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Netzwerkgeräte

Schnelles, stabiles Internet im ganzen Haus: Das ermöglichen unsere fünf Favoriten unter den Netzwerkgeräten. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Fritz!Box 4690

Die Fritz!Box 4690 ist ein Hochleistungs-Router mit Mesh-Funktionalität, der sich primär an Nutzer mit Glasfaser- oder DSL-Anschlüssen richtet, die sehr hohe Geschwindigkeiten benötigen. Das Gerät unterstützt den neuesten Wi-Fi 7 Standard und erreicht im 5-GHz-Band bis zu 5760 Mbit/s, während das 2,4-GHz-Band mit bis zu 1200 Mbit/s funkt. Der Router verfügt über einen 10-Gbit-LAN-Port und drei Gbit-LAN-Anschlüsse.

© Quelle: Fritz!

Preis: Fr. 255.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: ch.fritz.com

Der TP-Link-Router M8550 bietet 5G, Wi-Fi und schnelles Internet für unterwegs. Er erreicht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,4 Gbit/s. Der Router ist mit dem modernen Tri-Band-Standard Wi-Fi 6E ausgestattet und unterstützt VPN-Funktionalitäten und die gleichzeitige Verbindung von bis zu 32 Geräten. Für kabelgebundene Verbindungen ist ein Gbit-WAN/LAN-Port vorhanden. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 4700 mAh.

© Quelle: TP-Link

Preis: Fr. 299.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: tp-link.ch

Netgear Orbi 370 (3er-Set)

Netgears Orbi 370 ist ein preiswertes Wi-Fi-7-Mesh-System, das als 3er-Pack eine WLAN-Abdeckung von bis zu 360 Quadratmetern ermöglicht. Das System erreicht eine maximale, kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gbit/s und kann bis zu 70 Geräte gleichzeitig zuverlässig mit 4K-Streaming versorgen. Das Set besteht aus einem Router und zwei Satelliten. Diese verfügen über 2,5-Gbit-Ethernet-Anschlüsse.

© Quelle: Netgear

Preis: Fr. 258.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: netgear.com/ch-de

Zyxel Nebula FWA515

Der Zyxel Nebula FWA515 ist ein Indoor 5G-Router, der sich besonders für Standorte mit fehlender Festnetzinfrastruktur eignet. Er kombiniert die Leistung von 5G mit dem Wi-Fi -7-Standard. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 7,2 Gbit/s. Der Router ist mit zwei 2,5-Gbit-LAN-Anschlüssen ausgestattet. Das Gerät kann über Zyxels Nebula Cloud zentral verwaltet werden und unterstützt bis zu 64 WLAN-Clients.

© Quelle: Zyxel

Preis: Fr. 325.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: zyxel.ch

Devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit

Devolos Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit ist eine Powerline-Lösung, die das Internet über die Stromleitung im Haus verteilt und mit modernem Wi-Fi 6 kombiniert. Das Set besteht aus drei Adaptern (einer Basis und zwei Wi-Fi-6-Adaptern). Es bietet eine Powerline-Geschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s. Die WLAN-Übertragung erfolgt mit bis zu 3000 Mbit/s.

© Quelle: Devolo

Preis: Fr. 512.–

Gesehen bei: digitec.ch

Hersteller: devolo.ch

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