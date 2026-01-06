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PCtipp Redaktion
6. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Onlineshops

Hardware und Software, für den Heimgebrauch, fürs Heimbüro oder für kleine Firmen: Folgende Onlineshops punkten mit fairen Preisen, schnellen Lieferzeiten und ansprechendem Sortiment. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Brack

Brack zeichnet sich durch sein äusserst breites Sortiment aus, das von IT/Elektronik über Haushalt und Freizeit bis zu Food-Artikeln reicht. Der Händler betreibt keine eigenen stationären Verkaufsstellen. Der grosse Vorteil liegt in der hohen Lagerverfügbarkeit der Produkte, die es Brack ermöglicht, äusserst schnelle Lieferzeiten zu garantieren. Die Shopaufmachung ist professionell, die Navigation logisch strukturiert. Hinzu kommt ein Top-Support.

© Quelle: Brack

Anbieter: brack.ch

Fust

Der Fust-Shop ist eine Anlaufstelle für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Fokus auf Markenprodukten und Serviceleistungen. Die Shopaufmachung ist schlicht und orientiert sich am Design der Fust-Läden. Die Übersichtlichkeit ist dank grosszügiger Produktbilder und der schnellen Verfügbarkeit von Preis- und Lagerinformationen gewährleistet. Fust verfolgt das Omnichannel-Konzept, das den Onlinekauf mit einem engmaschigen Filialnetz stützt.

© Quelle: Fust

Anbieter: fust.ch

MediaMarkt

MediaMarkt bietet das volle Spektrum an Unterhaltungselektronik, IT und Haushaltsgeräten. Der Shop zeichnet sich durch seine Omnichannel-Strategie aus: Kunden können bequem online recherchieren und bestellen oder Produkte direkt in einer der zahlreichen Filialen kaufen. Die digitale Plattform präsentiert das riesige Sortiment über eine klare Navigation und hebt auf der Startseite stets aktuelle Angebote und Aktionen hervor.

© Quelle: MediaMarkt

Anbieter: mediamarkt.ch

Interdiscount

Interdiscount ist ein Schweizer Detailhändler für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Er kombiniert einen leistungsstarken Onlineshop mit einem dichten Netz an Verkaufsstellen. Die Shopaufmachung ist ansprechend, die Navigation übersichtlich. Oft ist das Sortiment nicht ganz so tiefgreifend wie bei reinen Fachhändlern, da der Fokus stark auf Mainstream-Produkten liegt. Ein Vorteil der Interdiscount-Ladengeschäfte: die Beratungsqualität vor Ort.

© Quelle: Interdiscount

Anbieter: interdiscount.ch

Digitec (Galaxus)

Digitec ist einer der grössten Schweizer Onlineshops für IT/Elektronik. Ein Pluspunkt ist die hohe Warenverfügbarkeit. Der Onlineshop zeichnet sich durch eine klare, funktionale Aufmachung sowie eine leistungsstarke und stringente Navigation aus, die technikaffine Kunden anspricht. Ein Mehrwert ist die Möglichkeit, Bestellungen in den Filialen abzuholen. Angereichert wird die Webseite durch vielseitige Workshops, Videos, Podcasts und Produkttests.

© Quelle: Digitec

Anbieter: digitec.ch

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