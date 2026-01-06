Die 5 besten Onlineshops

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Brack

Brack zeichnet sich durch sein äusserst breites Sortiment aus, das von IT/Elektronik über Haushalt und Freizeit bis zu Food-Artikeln reicht. Der Händler betreibt keine eigenen stationären Verkaufsstellen. Der grosse Vorteil liegt in der hohen Lagerverfügbarkeit der Produkte, die es Brack ermöglicht, äusserst schnelle Lieferzeiten zu garantieren. Die Shopaufmachung ist professionell, die Navigation logisch strukturiert. Hinzu kommt ein Top-Support.