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PCtipp Redaktion
8. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Peripheriegeräte

Von der PC-Maus über die Tastatur bis hin zur externen Festplatte: Gute Peripheriegeräte steigern die Effizienz, die Funktionalität und die Ergonomie. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 25. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Logitech MX Master 4

Logitechs drahtlose «Supermaus» geht in die vierte Runde und wird noch besser: Sie wartet mit haptischem Feedback, einem neuen Gesten-Button und dem Actions Ring auf. Dieser blendet per Knopfdruck ein Auswahlrad auf dem Bildschirm ein, das einen direkten Zugriff auf Menüs und Aktionen bietet – natürlich alles per kostenloser Logi-Options+-Software individuell konfigurierbar. Hinzu kommen die gewohnt gute Ergonomie, die mehrmonatige Akkulaufzeit, die flüsterleise Bedienung und die angenehme Oberfläche. Für Firmen gibt es eine baugleiche Business-Version, die für Logitechs «Sync | Management-Software für Videokonferenz­geräte» optimiert ist.

© Quelle: Logitech

Preis: 129.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: logitech.ch

Western Digital Elements Desktop

Schlicht, robust und unkompliziert: Die externe Festplatte WD Elements Desktop wird einfach per USB-3.0-Kabel mit dem Rechner verbunden und läuft und läuft und läuft – ohne zu mucken, ohne Störungen. Das Beste: Sie ist in zahlreichen Speichervarianten erhältlich: von 4 TB bis zu 26 TB!

© Quelle: Western Digital Elements

Preis: ab Fr. 111.25

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: westerndigital.com/de-de

Anker 555

Gerade bei Notebooks mangelt es vielfach an Anschlüssen. Mit der Dockingstation Anker 555 ist das Vergangenheit. Sie erweitert Windows- und auch Mac-Geräte um zahlreiche Ports – 2 × USB-C, 2 × USB 3.1, HDMI, Ethernet und (micro) SD. Angeschlossen wird sie per USB-C.

© Quelle: Anker

Preis: 62.90

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: anker.com/eu-de

Logitech MX Brio 4K

Seit dem Homeoffice-Boom ist eine Webcam unverzichtbar. Wer sich ins beste Bild setzen will, macht mit der MX Brio 4K von Logitech alles richtig: Sie bietet Ultra-HD-4K-Qualität, kann in 30 fps (4K) oder sogar 60 fps (Full HD) streamen, hat ausgezeichnete Mikrofone und schützt mit einer Abdeckblende Ihre Privatsphäre.

© Quelle: Logitech

Preis: 159.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: logitech.ch

Logitech Signature Slim Solar+

Kabellose Peripherie ist praktisch und sorgt für einen auf­geräumten Schreibtisch … wenn da nicht das Aufladen per Kabel wäre. Mit dieser Tastatur müssen Sie nie mehr ans Laden denken; sie bezieht ihren Strom einzig durch Sonnenlicht oder Kunstlicht. Dazu ist sie robust, bietet ein präzises, leises Tippen und kommt im CH-Layout inklusive Ziffernblock.

© Quelle: Logitech

Preis: 109.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: logitech.ch

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