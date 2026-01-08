Top 100
Die 5 besten Peripheriegeräte
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Logitech MX Master 4
Logitechs drahtlose «Supermaus» geht in die vierte Runde und wird noch besser: Sie wartet mit haptischem Feedback, einem neuen Gesten-Button und dem Actions Ring auf. Dieser blendet per Knopfdruck ein Auswahlrad auf dem Bildschirm ein, das einen direkten Zugriff auf Menüs und Aktionen bietet – natürlich alles per kostenloser Logi-Options+-Software individuell konfigurierbar. Hinzu kommen die gewohnt gute Ergonomie, die mehrmonatige Akkulaufzeit, die flüsterleise Bedienung und die angenehme Oberfläche. Für Firmen gibt es eine baugleiche Business-Version, die für Logitechs «Sync | Management-Software für Videokonferenzgeräte» optimiert ist.
Preis: 129.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: logitech.ch
Western Digital Elements Desktop
Schlicht, robust und unkompliziert: Die externe Festplatte WD Elements Desktop wird einfach per USB-3.0-Kabel mit dem Rechner verbunden und läuft und läuft und läuft – ohne zu mucken, ohne Störungen. Das Beste: Sie ist in zahlreichen Speichervarianten erhältlich: von 4 TB bis zu 26 TB!
Preis: ab Fr. 111.25
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: westerndigital.com/de-de
Anker 555
Gerade bei Notebooks mangelt es vielfach an Anschlüssen. Mit der Dockingstation Anker 555 ist das Vergangenheit. Sie erweitert Windows- und auch Mac-Geräte um zahlreiche Ports – 2 × USB-C, 2 × USB 3.1, HDMI, Ethernet und (micro) SD. Angeschlossen wird sie per USB-C.
Preis: 62.90
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: anker.com/eu-de
Logitech MX Brio 4K
Seit dem Homeoffice-Boom ist eine Webcam unverzichtbar. Wer sich ins beste Bild setzen will, macht mit der MX Brio 4K von Logitech alles richtig: Sie bietet Ultra-HD-4K-Qualität, kann in 30 fps (4K) oder sogar 60 fps (Full HD) streamen, hat ausgezeichnete Mikrofone und schützt mit einer Abdeckblende Ihre Privatsphäre.
Preis: 159.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: logitech.ch
Logitech Signature Slim Solar+
Kabellose Peripherie ist praktisch und sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch … wenn da nicht das Aufladen per Kabel wäre. Mit dieser Tastatur müssen Sie nie mehr ans Laden denken; sie bezieht ihren Strom einzig durch Sonnenlicht oder Kunstlicht. Dazu ist sie robust, bietet ein präzises, leises Tippen und kommt im CH-Layout inklusive Ziffernblock.
Preis: 109.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: logitech.ch
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