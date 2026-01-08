Die 5 besten Peripheriegeräte

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Logitech MX Master 4

Logitechs drahtlose «Supermaus» geht in die vierte Runde und wird noch besser: Sie wartet mit haptischem Feedback, einem neuen Gesten-Button und dem Actions Ring auf. Dieser blendet per Knopfdruck ein Auswahlrad auf dem Bildschirm ein, das einen direkten Zugriff auf Menüs und Aktionen bietet – natürlich alles per kostenloser Logi-Options+-Software individuell konfigurierbar. Hinzu kommen die gewohnt gute Ergonomie, die mehrmonatige Akkulaufzeit, die flüsterleise Bedienung und die angenehme Oberfläche. Für Firmen gibt es eine baugleiche Business-Version, die für Logitechs «Sync | Management-Software für Videokonferenz­geräte» optimiert ist.