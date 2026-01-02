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PCtipp Redaktion
2. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100 PCtipp

Die 5 besten Sicherheits-Suiten

Sie suchen einen Rundum-Schutz für PCs und Smartphones? Mit den folgenden Sicherheits-Suiten sind Sie auf der sicheren Seite. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Gerd Altmann/Pixabay)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Eset Home Security Ultimate

Esets brandneue Ultimate-Suite schützt Ihre Identität, aber auch vor Viren und anderen typischen Einfallstoren. Nebst VPN gehören zudem die bewährten Module fürs sichere Onlinebanking und Shopping zur Security-Suite. Neu sind der Webcam-Schutz zur Mikrofonkontrolle, der Schutz vor Erpressungs-Software sowie der Schutz für Privatsphäre und Webbrowser, um auch Phishing-Attacken zu erkennen. Das alles gibt es für bis zu zehn Geräte.

© Quelle: Eset

Preis: ab Fr. 124.99/1 Jahr

Gesehen bei/Hersteller: eset.ch

Norton 360 Advanced

Die Advanced-Sicherheits-Suite von Norton lässt sich auf bis zu zehn Geräten installieren. Ausser Modulen für den Schutz vor Malware und Ransomware hilft die Funktion Dark-Monitoring Anwendern beim Schutz der eigenen Identität. Weiterer Pluspunkt: Das Social-Media-Monitoring überprüft Anwenderkonten auf gefährliche Aktivitäten und unangemessene Inhalte. Das Modul Secure-VPN hindert Gauner daran, Passwörter oder andere sensible Daten abzugreifen.

© Quelle: Norton

Preis: ab Fr. 69.90/1 Jahr

Gesehen bei/Hersteller: ch.norton.com

Bitdefender Total Security

Das Total-Sicherheitspaket umfasst den Schutz für bis zu fünf Geräte (inklusive Android, iOS und Windows). Neu für Android-Plattformen dazugekommen sind verbessertes VPN (200 MB/Tag) und das sogenannte Call Blocking. Letztgenanntes filtert in Echtzeit Spam, Betrugsversuche und verdächtige Nummern. Die Funktion Cryptomining Protection schützt das Gerät vor verdächtiger Software, die sich ohne Ihr Wissen selbst ausführen will. Daneben sind klassische Module wie der Spam-, Netzwerk-, Onlinebanking-Schutz sowie der Privatsphärenschutz integriert.

© Quelle: Bitdefender

Preis: ab Fr. 44.95/1 Jahr

Gesehen bei/Hersteller: bitdefender.ch

NordVPN Ultimativ

Die Sicherheits-Software NordVPN bietet vom Handy bis zum PC XXL-Sicherheit beim Surfen. Konkret gehören ein Malware- und Browser-Schutz, ein Tracker-Blocker sowie ein Datenleck-Scanner zum umfangreichen Portfolio der Ultimativ-Variante. Das VPN-Topfeature verschleiert die eigene IP und umgeht Geoblocking (etwa fürs Streamen im Ausland). Zudem bietet die Suite mit der Funktion Threat-Protection Pro ein KI-Tool, um jede  ausgeführte Aktion auf Gefahrenpotenzial zu überprüfen. Bis zu zehn Geräte profitieren von der Lösung.

© Quelle: NordVPN

Preis: ab Fr. 99.48/1 Jahr

Gesehen bei/Hersteller: nordvpn.ch

G Data Total Security

Wenn es für Anwender um maximale Sicherheit geht, kann G Data mit seiner aktuellen Total-Security-Suite punkten. Warum? Weil der Hersteller besonders auf das ITSMIG-Siegel hinweist. Das gibts nur, wenn der Firmensitz und die Forschungsabteilung in Deutschland sind, vertrauenswürdige IT-Sicherheitslösungen angeboten werden und Produkte über keine versteckten Zugänge verfügen. Und natürlich sind in der Allround-Suite sämtliche bewährte Bestandteile enthalten:  der parallel arbeitende Virenscanner, der Bank­Guard-Schutz, die Datenverschlüsselung, der Ransomware-Schutz und die Zugriffskontrolle.

© Quelle: G Data

Preis: ab Fr. 54.95/1 Jahr

Gesehen bei/Hersteller: gdata.ch

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