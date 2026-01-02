Die 5 besten Sicherheits-Suiten

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Eset Home Security Ultimate

Esets brandneue Ultimate-Suite schützt Ihre Identität, aber auch vor Viren und anderen typischen Einfallstoren. Nebst VPN gehören zudem die bewährten Module fürs sichere Onlinebanking und Shopping zur Security-Suite. Neu sind der Webcam-Schutz zur Mikrofonkontrolle, der Schutz vor Erpressungs-Software sowie der Schutz für Privatsphäre und Webbrowser, um auch Phishing-Attacken zu erkennen. Das alles gibt es für bis zu zehn Geräte.