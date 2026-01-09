Die 5 besten Smart-TVs

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Panasonic TV-55Z95BEK

Der Panasonic 55Z95BEK ist ein OLED-Fernseher der Premiumklasse, der für seine exzellente Bildqualität bekannt ist. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 140 Zentimetern/55 Zoll und löst in 4K Ultra HD auf. Filme zeichnen sich durch eine flüssige Darstellung aus, da der TV eine hohe native Bildwiederholungsrate von 144 Hertz unterstützt. Zudem bietet das Gerät dank HCX-Pro-AI-MK-II-Prozessor Funktionen wie 4K-AI-Upscaling für eine verbesserte Darstellung niedrig aufgelöster Inhalte. Besonders Augenmerk hat Panasonic auf den Filmmaker-Mode gerichtet, der Blockbuster nach Vorgaben der Filmindustrie 1:1 auf das Gerät bringt.