Top 100
Die 5 besten Smart-TVs
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Panasonic TV-55Z95BEK
Der Panasonic 55Z95BEK ist ein OLED-Fernseher der Premiumklasse, der für seine exzellente Bildqualität bekannt ist. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 140 Zentimetern/55 Zoll und löst in 4K Ultra HD auf. Filme zeichnen sich durch eine flüssige Darstellung aus, da der TV eine hohe native Bildwiederholungsrate von 144 Hertz unterstützt. Zudem bietet das Gerät dank HCX-Pro-AI-MK-II-Prozessor Funktionen wie 4K-AI-Upscaling für eine verbesserte Darstellung niedrig aufgelöster Inhalte. Besonders Augenmerk hat Panasonic auf den Filmmaker-Mode gerichtet, der Blockbuster nach Vorgaben der Filmindustrie 1:1 auf das Gerät bringt.
Preis: Fr. 3309.–
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: panasonic.ch
LG OLED65G57LW
LGs OLED65G57LW ist ein grossformatiger OLED-TV, der primär für die wandnahe Montage konzipiert ist. Die Diagonale beträgt 64,5 Zoll (164 Zentimeter) bei einer Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Der Fernseher bietet eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hertz, was ihn besonders für Gamer interessant macht. Das Gerät zeichnet sich durch ein sehr dünnes Gehäuse mit nur 24,3 Millimetern Tiefe aus.
Preis: Fr. 3499.–
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: lg.com/de
Samsung The Frame Pro 4K AI
Halb Gemälde, halb TV: Der Samsung The Frame Pro 4K AI ist ein Fernseher, der im «Ruhezustand» Kunstwerke darstellt und sich damit optisch in den Wohnraum integriert. Im Normalzustand kann das 4K-Modell mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (165 Zentimeter) als klassischer Smart-TV mit Mini-LEDs inklusive Quantum-Dot-Technologie überzeugen. Zum Lieferumfang gehören die Wireless-One-Connect-Box, eine solarbetriebene Fernbedienung sowie das benötigte Zubehör für die Wandmontage respektive Standfüsse.
Preis: Fr. 2399.– (65 Zoll)
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: samsung.ch
Sony K-55XR8M2
Sonys 55-Zoll grosser 4K-OLED-TV zeichnet sich durch den leistungsstarken XR-Prozessor aus, der das Bild für eine erweiterte Farbdarstellung optimiert. Die zweite Kernspezifikation ist die hohe Bildwiederholrate von 120 Hz, die fürs flüssige Gaming in hohen Auflösungen sorgt. Und drittens nutzt das Gerät Sonys bekanntes Acoustic-Surface-Audio+-Feature, bei dem die gesamte Bildschirmfläche als Lautsprecher fungiert.
Preis: Fr. 1981.95
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: sony.ch
Philips 65OLED950
Der Philips 65OLED950 ist ein Fernseher, mit hochwertigem OLED-META-3-Panel und Android-TV als Betriebssystem. Highlights sind die Spitzenhelligkeit und die Entspiegelung gegen reflexionen. Filme werden in 4K-Auflösung und mit bis zu 144 Hz im Spielbetrieb dargestellt. Alleinstellungsmerkmal ist das von Philips entwickelte vierseitige Ambilight, das die Farben des Displays in Echtzeit auf die umliegende Wand projiziert und somit ein erweitertes Seherlebnis schafft. Das integrierte Bowers-&-Wilkins-Soundsystem kommt auf eine Leistung von 70 Watt (RMS).
Preis: Fr. 3399.90
Gesehen bei: fust.ch
Hersteller: philips.ch
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