Die 5 besten smarten Haushaltgeräte

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Beurer LR 400

Der Beurer LR 400 ist ein kompakter und leiser Luftreiniger für den Wohnbereich, der mit einem dreischichtigen Filtersystem arbeitet. Das Gerät erreicht einen maximalen Geräuschpegel von 52 Dezibel, was es sogar für den Einsatz in Schlaf- und Wohnzimmern qualifiziert. Der Luftreiniger verfügt über verschiedene Betriebsstufen, um die Luftqualität zu optimieren, und arbeitet mit einem dreischichtigen Filtersystem, das Partikel, Hausstaub und Pollen entfernt.