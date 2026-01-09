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PCtipp Redaktion
9. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten smarten Haushaltgeräte

Vom Luftreiniger über die Eismaschine bis zum ultimativen Staubsauger: Diese smarten Geräte helfen richtig gut im Haushalt aus. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Beurer LR 400

Der Beurer LR 400 ist ein kompakter und leiser Luftreiniger für den Wohnbereich, der mit einem dreischichtigen Filtersystem arbeitet. Das Gerät erreicht einen maximalen Geräuschpegel von 52 Dezibel, was es sogar für den Einsatz in Schlaf- und Wohnzimmern qualifiziert. Der Luftreiniger verfügt über verschiedene Betriebsstufen, um die Luftqualität zu optimieren, und arbeitet mit einem dreischichtigen Filtersystem, das Partikel, Hausstaub und Pollen entfernt.

© Quelle: Beurer

Preis: Fr. 271.95

Gesehen bei: fust.ch

Hersteller: beurer.ch

Dreame Aqua10 Ultra Roller

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller ist ein hoch entwickelter Saug- und Wischroboter, der durch seine Multi-Mop-Wechselstation und hohe Saugleistung besticht. Das Gerät erreicht eine Saugkraft von 30 000 Pascal und ist der weltweit erste Saugroboter mit automatischem Multi-Mopp-Wechsel. Er ist mit zwei KI-Kameras ausgestattet, die über 240 Objektarten mit einer Präzision von einem Quadratmillimeter erkennen. Die Reinigungsstation führt eine 100 Grad Celsius heisse Wischmopp-Selbstreinigung durch, um Bakterien und Gerüche zu beseitigen. Der Aqua10 Ultra Roller kann 8 Zentimeter hohe Hindernisse überwinden.

© Quelle: Dreame

Preis: Fr. 1390.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: global.dreametech.com

Euhomy ice cube maker IM008

Euhomys ice cube maker ist eine tragbare Eiswürfelmaschine für den Heimgebrauch. Das Modell produziert bis zu 12 Kilo­gramm Eis pro 24 Stunden, die erste Charge an neun Eiswürfeln wird in schnellen 6 Minuten hergestellt. Insgesamt lassen sich zwei verschiedene Grössen an Eiswürfeln produzieren. Kleine Eiswürfel eignen sich zum Kühlen von Meeresfrüchten und Bier. Grosse sind ideal für Getränke und bieten eine schnelle(re) Kühlwirkung. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern. Das Gerät verfügt über eine automatische Selbstreinigungsfunktion. Die entsprechenden Bedienknöpfe sind an der Vorderseite gut beschriftet angebracht.

© Quelle: Euhomy

Preis: Fr. 82.90

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: euhomy.com

Liebherr SRbdd 5220 Plus

Der Liebherr SRbdd 5220 Plus ist ein frei stehender Kühlschrank ohne Gefrierfach, der in die Energieeffizienzklasse D eingestuft ist. Er überzeugt durch seinen extrem leisen Betrieb mit nur 35 Dezibel. Seine Masse betragen 185,5 Zentimeter in der Höhe, 59,7 Zentimeter in der Breite und 67,5 Zentimeter in der Tiefe. Er bietet ein grosses Gesamtvolumen von 399 Litern. Das Top-Feature ist sein EasyFresh-System, das eine längere Lagerung von Lebensmitteln ermöglicht. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei niedrigen 98 kWh. Die Temperatur kann zwischen 2 und 9 Grad Celsius eingestellt werden.

© Quelle: Liebherr

Preis: Fr. 1749.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: liebherr.com/de-ch

Dyson V16 Piston Animal

Der Dyson V16 Piston Animal ist ein leistungsstarker, kabel- und beutelloser Stielstaubsauger, der nicht nur für Haushalte mit Haustieren, sondern auch für andere grobe Verschmutzungen entwickelt wurde. Sein Herzstück ist der Hyper­dymium-Motor mit 900 Watt Leistung. Das Modell ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der im Eco-Modus eine Laufzeit von 70 Minuten bietet. Die «All Floor Cones-Sense»-­Bodendüse passt die Saugkraft an den Bodentyp an und nutzt konische Bürstwalzen, um Haare verwicklungsfrei zu entfernen.

© Quelle: Dyson

Preis: Fr. 869.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: dyson.ch

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