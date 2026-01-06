Die 5 besten Smarthome-Gadgets

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Netatmo Cam Indoor Advance

Die Netatmo Cam Indoor Advance ist eine smarte Überwachungskamera für den Innenbereich, die sich durch ihren Fokus auf Privatsphäre und hochauflösende Aufnahmen auszeichnet. Sie filmt in 2K-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) bei 30 Bildern pro Sekunde und bietet ein weites 130-Grad-Sichtfeld. Eine Besonderheit ist die mechanische Sicht­schutzblende, die sich automatisch schliesst, wenn bekannte Personen erkannt werden. Die Speicherung der Videodaten erfolgt lokal auf einer mitgelieferten microSD-Karte oder optional über FTP/Dropbox. Die Kamera verfügt ausserdem über 2-Wege-Audio (Lautsprecher und Mikrofon), einen 16-fachen Digitalzoom und ist kompatibel mit Apple HomeKit. Per Smartphone-App lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen – etwa Benachrichtigungen für das Auslösen der Kamera.