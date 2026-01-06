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PCtipp Redaktion
6. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Smarthome-Gadgets

Unsere 5 Empfehlungen 2025 fürs Smarthome verbessern die Sicherheit und die Effizienz in jedem Zuhause. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 2025. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Netatmo Cam Indoor Advance

Die Netatmo Cam Indoor Advance ist eine smarte Überwachungskamera für den Innenbereich, die sich durch ihren Fokus auf Privatsphäre und hochauflösende Aufnahmen auszeichnet. Sie filmt in 2K-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) bei 30 Bildern pro Sekunde und bietet ein weites 130-Grad-Sichtfeld. Eine Besonderheit ist die mechanische Sicht­schutzblende, die sich automatisch schliesst, wenn bekannte Personen erkannt werden. Die Speicherung der Videodaten erfolgt lokal auf einer mitgelieferten microSD-Karte oder optional über FTP/Dropbox. Die Kamera verfügt ausserdem über 2-Wege-Audio (Lautsprecher und Mikrofon), einen 16-fachen Digitalzoom und ist kompatibel mit Apple HomeKit. Per Smartphone-App lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen – etwa Benachrichtigungen für das Auslösen der Kamera.

© Quelle: Netatmo

Preis: Fr. 182.–

Gesehen bei: digitec.ch

Hersteller: netatmo.com

Dreame Z1 Pro

Der Dreame Z1 Pro ist ein kabelloser Saugroboter, der für die vollautomatische Reinigung von sämtlichen Poolböden und Wänden sowie der Wasserlinie konzipiert ist. Er ist für Pools jeglicher Form bis zu einer Fläche von 180 Quadratmetern ausgelegt und erreicht eine hohe Saugleistung von bis zu 30 m³/h durch zwei bürstenlose Pumpenmotoren. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu vier Stunden im Bodenreinigungsmodus.

© Quelle: Dreame

Preis: Fr. 1129.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: global.dreametech.com

Das TP-Link-Kit ist ein solarbetriebenes Sicherheitskamera-Set für den Aussenbereich. Die Kamera nimmt Videos in 4K (3840 × 2160 Pixel) auf und bietet eine Vollfarb-Nachtsicht. Dabei ist ein Solarpanel, das den verbauten 10 000-mAh-Akku speist. Dank Schwenk-/Neigefunktion und KI-gestützter 360-Grad-Verfolgung wird ein breiter Überwachungsbereich abgedeckt. Die Verbindung erfolgt über Wi-Fi, wobei eine lokale Speicherung auf microSD-Karten möglich ist. Die optionale Cloudspeicherung gibts ab Fr. 3.50 pro Monat.

© Quelle: TP-Link

Preis: Fr. 149.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: tp-link.de

Yale Smart Video Doorbell

Die Yale Smart Video Doorbell ist eine kabellose, wetterfeste Videotürklingel. Sie bietet ein Full-HD-Bild mit einem weiten 154-Grad-Blickwinkel.  Für Nachtsicht in Farbe sorgt ein Infrarotsensor. Die Stromversorgung erfolgt über einen 6500-mAh-Akku, der eine Laufzeit von vier bis sechs Monaten verspricht. Eine Kernfunktion ist Zwei-Wege-Audio für die Kommunikation mit Besuchern. Zur Datenübertragung nutzt die Security-Kamera Wi-Fi im 2,4‑GHz-Band und speichert Aufnahmen auf einem eingebauten lokalen Flash-Speicher, mit optionaler Cloud-Aufzeichnung im kostenpflichtigen Abonnement.

© Quelle: Yale

Preis: Fr. 249.–

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: yalehome.de

Nuki Home Set Pro (5th Gen)

Das Nuki Home Set Pro der fünften Generation ist ein smartes Türschloss, das aufgrund seines «bürstenlosen» Motordesigns schnelle Sperr- respektive Entriegelungsvorgänge ermöglicht. Zudem macht es aufgrund seines gebürsteten Edelstahlgehäuses viel her. Das Set umfasst das Smart Lock Pro, das über ein integriertes WLAN- oder Thread-Funkprotokoll (benötigt einen Matter-fähigen Router) Fernzugriff ermöglicht, und das Keypad 2 für die numerische Zahleneingabe respektive die Fingerscanoption. Das Schloss wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Laufzeit von vier bis neun Monaten betrieben, der über USB-C geladen wird.

© Quelle: Nuki

Preis: Fr. 359.–

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: nuki.io/de-de

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