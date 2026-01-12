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PCtipp Redaktion
12. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Smartphones

Smartphones sind unsere täglichen Begleiter. Ein gutes Gerät ist deshalb Gold wert. Hier finden Sie unsere Lieblinge 2025 für Android, iOS und zum Klappen. PCtipp präsentiert die 100 besten Produkte 25. Nur wer unsere harten Tests besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Samsung Galaxy Z Fold7

Das Galaxy Z Fold7 ist das ausgereifteste, faltbare 5G-Smartphone, das Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Aufgeklappt wird es zum 8-Zoll-Tablet. Es überzeugt mit einem schlanken Design, starker Leistung und einer hervorragenden Kamera. Daneben ist es für den Einsatz von Multitasking optimiert und bietet umfassende KI-Funktionen. Der sieben Jahre dauernde Software-Support rundet den tollen Eindruck des Falthandys ab.

© Quelle: Samsung

Preis: ab Fr. 1623.– (512 GB)

Gesehen bei: brack.ch

Hersteller: samsung.ch

Apple iPhone 17

Kein anderes iPhone bietet ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie das iPhone 17. Damit eignet es sich nicht nur fürs Geschäft, sondern richtet sich auch an die Pragmatiker: Wer einfach ein neues Gerät sucht, nicht zu viel dafür ausgeben will und auch nicht auf die neusten Apple-Kameratechniken schielt, liegt hier genau richtig.

© Quelle: Apple

Preis: ab Fr. 799.– (256 GB)

Gesehen bei und Hersteller: apple.ch

Google Pixel 10 Pro

Wer Google nur mit seiner Suche und Software verbindet, tut dem Konzern unrecht. Das Unternehmen stellt auch hervorragende Hardware her, etwa seine Pixel-Handys. Das neue Pixel 10 Pro kann es bezüglich Hardware und Komfort mit Samsung und Apple aufnehmen. Hinzu kommen ausgefeilte KI-Technologien, die herausragende Fotos und Videos ermöglichen. Updates gibt es sieben Jahre lang.

© Quelle: Google

Preis: ab Fr. 899.– (128 GB)

Gesehen bei und Hersteller: store.google.com/ch

Nothing Phone (3)

Das Nothing Phone (3) ist ein gelungenes Oberklasse-Smartphone. Sein Design und Funktionen wie die «Glyph Matrix» (ein Mini-Display auf der Rückseite) bringen frischen Wind ins aktuelle Handy-Allerlei. Die Macher haben sich überlegt, wie Sie das Nutzererlebnis sinnvoll optimieren können. Die Hardware ist zukunftssicher und macht nur kleinere, verschmerzbare Abstriche.

© Quelle: Nothing

Preis: ab Fr. 660.– (512 GB)

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: ch.nothing.tech

Motorola Razr 60 Ultra

Wer ein schönes und technisch aktuelles Klapp-Smartphone sucht, macht mit dem Motorola Razr 60 Ultra garantiert nichts falsch. Leistung, Software und Kamera wissen zu überzeugen.  Dazu gibt es drahtloses Laden, Schnellladen, Wi-Fi 7, 5G, eSIM sowie einen Wasser-/Staubschutz nach IP48 – und das zu einem äusserst fairen Preis von unter 900 Franken.

© Quelle: Motorola

Preis: ab Fr. 832.– (512 GB)

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: motorola.ch

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