Top 100
Die 5 besten Smartphones
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Samsung Galaxy Z Fold7
Das Galaxy Z Fold7 ist das ausgereifteste, faltbare 5G-Smartphone, das Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Aufgeklappt wird es zum 8-Zoll-Tablet. Es überzeugt mit einem schlanken Design, starker Leistung und einer hervorragenden Kamera. Daneben ist es für den Einsatz von Multitasking optimiert und bietet umfassende KI-Funktionen. Der sieben Jahre dauernde Software-Support rundet den tollen Eindruck des Falthandys ab.
Preis: ab Fr. 1623.– (512 GB)
Gesehen bei: brack.ch
Hersteller: samsung.ch
Apple iPhone 17
Kein anderes iPhone bietet ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie das iPhone 17. Damit eignet es sich nicht nur fürs Geschäft, sondern richtet sich auch an die Pragmatiker: Wer einfach ein neues Gerät sucht, nicht zu viel dafür ausgeben will und auch nicht auf die neusten Apple-Kameratechniken schielt, liegt hier genau richtig.
Preis: ab Fr. 799.– (256 GB)
Gesehen bei und Hersteller: apple.ch
Google Pixel 10 Pro
Wer Google nur mit seiner Suche und Software verbindet, tut dem Konzern unrecht. Das Unternehmen stellt auch hervorragende Hardware her, etwa seine Pixel-Handys. Das neue Pixel 10 Pro kann es bezüglich Hardware und Komfort mit Samsung und Apple aufnehmen. Hinzu kommen ausgefeilte KI-Technologien, die herausragende Fotos und Videos ermöglichen. Updates gibt es sieben Jahre lang.
Preis: ab Fr. 899.– (128 GB)
Gesehen bei und Hersteller: store.google.com/ch
Nothing Phone (3)
Das Nothing Phone (3) ist ein gelungenes Oberklasse-Smartphone. Sein Design und Funktionen wie die «Glyph Matrix» (ein Mini-Display auf der Rückseite) bringen frischen Wind ins aktuelle Handy-Allerlei. Die Macher haben sich überlegt, wie Sie das Nutzererlebnis sinnvoll optimieren können. Die Hardware ist zukunftssicher und macht nur kleinere, verschmerzbare Abstriche.
Preis: ab Fr. 660.– (512 GB)
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: ch.nothing.tech
Motorola Razr 60 Ultra
Wer ein schönes und technisch aktuelles Klapp-Smartphone sucht, macht mit dem Motorola Razr 60 Ultra garantiert nichts falsch. Leistung, Software und Kamera wissen zu überzeugen. Dazu gibt es drahtloses Laden, Schnellladen, Wi-Fi 7, 5G, eSIM sowie einen Wasser-/Staubschutz nach IP48 – und das zu einem äusserst fairen Preis von unter 900 Franken.
Preis: ab Fr. 832.– (512 GB)
Gesehen bei: galaxus.ch
Hersteller: motorola.ch
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