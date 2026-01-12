Die 5 besten Smartphones

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Samsung Galaxy Z Fold7

Das Galaxy Z Fold7 ist das ausgereifteste, faltbare 5G-Smartphone, das Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Aufgeklappt wird es zum 8-Zoll-Tablet. Es überzeugt mit einem schlanken Design, starker Leistung und einer hervorragenden Kamera. Daneben ist es für den Einsatz von Multitasking optimiert und bietet umfassende KI-Funktionen. Der sieben Jahre dauernde Software-Support rundet den tollen Eindruck des Falthandys ab.