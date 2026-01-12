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PCtipp Redaktion
12. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Top 100

Die 5 besten Wearables

Wearables sind praktisch und die optimale Ergänzung oder gar ein Ersatz fürs Smartphone. Auf dieser Doppelseite finden Sie die besten Smartwatches, Fitnessbänder und weiteren tragbaren Gadgets. Nur wer unsere harten Tests mit Bestnoten besteht, kommt in die Top 100.
© (Quelle: Freepik)

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Samsung Galaxy Ring

Der Samsung Galaxy Ring ist dank seiner kompakten Grösse, vielfältigen Funktionen und der einfachen Bedienung ein attraktiver Begleiter und vor allem auch ein Fitnesstrainer. Er ist in Titanium, Schwarz, Silber und Gold erhältlich. Mit ihm lassen sich Gesundheits- und Fitnesswerte messen bzw. tracken – etwa Herzfrequenz, Schlafrhythmus oder Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen, Jogging und mehr. Aufladen lässt er sich drahtlos oder via USB-C. 

© Quelle: Samsung

Preis: Fr. 349.– 

Gesehen bei: galaxus.ch

Hersteller: samsung.ch

Apple Watch Series 11

Wer heute eine Apple Watch Series 11 kauft, darf sich gewiss sein, bei den Smartwatches in der obersten Liga mitzuspielen. Die Gesundheitsfunktionen decken nahezu alles ab, was machbar ist. Die wichtigste neue Gesundheitsfunktion ist die Warnung bei zu hohem Blutdruck. Garniert wird das Ganze mit vielen weiteren nützlichen Features wie freiem Telefonieren, elektronischem Bezahlen, Fitnessprogrammen, Schlafüberwachung und vielem mehr. 

© Quelle: Apple

Preis: ab Fr. 369.– 

Gesehen bei und Hersteller: apple.ch

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)

Die Galaxy Watch Ultra ist nicht fürs Büro oder die gute Stube gedacht. Sie fühlt sich im Ausseneinsatz am wohlsten. Denn dort kann sie ihre Vorteile uneingeschränkt ausspielen. Sie widersteht Hitze bis zu 55 Grad Celsius, funktioniert auch auf 9000 Metern und verträgt bis zu 10 ATM Wasserdruck. Der Akku hält im Energiesparmodus bis zu 100 Stunden. Auch bei dieser Uhr müssen Sie nicht auf umfangreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen verzichten. 

© Quelle: Samsung

Preis: Fr. 390.–

Gesehen bei: brack.ch 

Hersteller: samsung.ch

Google Pixel Watch 4

Wer nicht mit einem iPhone unterwegs ist, greift am besten zu einer Smartwatch für Android-Smartphones. Hier hat nebst Samsung auch Google die Nase vorn. Die Pixel Watch 4 bietet wie die Apple Watch reichlich Gesundheits- und Fitnessfunktionen: Herzfrequenzmessung, EKG, Stressmessung, Schlafüberwachung und Tracking von über 40 Sportarten. Das alles lässt sich einfach und zügig bedienen. Eine lange Akkulaufzeit und eine Schnelladefunktion runden das ausgezeichnete Gesamtpaket ab. 

© Quelle: Google

Preis: ab Fr. 359.–

Gesehen bei und Hersteller: store.google.com/ch

Garmin Vivoactive 6

Liegt der Fokus auf Sport und Fitness, empfiehlt sich ein spezialisierter Tracker. In diesem Bereich spielt Garmin mit der Vivoactive 6 in der ersten Liga mit. Ein hochwertiges Display und eine komfortable Bedienung sind das 

i-Tüpfelchen. Verzichten muss man allerdings auf fortgeschrittene Gesundheitsfunktionen wie eine EKG-Messung. Auch ein Höhenmesser fehlt. 

© Quelle: Garmin

Preis: Fr. 224.–

Gesehen bei: galaxus.ch 

Hersteller: garmin.ch

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