Die 5 besten Wearables

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Samsung Galaxy Ring

Der Samsung Galaxy Ring ist dank seiner kompakten Grösse, vielfältigen Funktionen und der einfachen Bedienung ein attraktiver Begleiter und vor allem auch ein Fitnesstrainer. Er ist in Titanium, Schwarz, Silber und Gold erhältlich. Mit ihm lassen sich Gesundheits- und Fitnesswerte messen bzw. tracken – etwa Herzfrequenz, Schlafrhythmus oder Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen, Jogging und mehr. Aufladen lässt er sich drahtlos oder via USB-C.