Top 100 PCtipp
Die 5 besten Webhoster
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
Hostpoint
Hostpoint stellt für Endanwender eine hochmoderne, schnelle und sichere Hosting-Umgebung zur Verfügung. Die Webseite läuft auf schnellem SSD-Hosting (NVMe) in einem für Banken zertifizierten Schweizer Rechenzentrum. Das bedeutet: maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit fürs Onlineprojekt. Schon die Basis-Pakete beinhalten 100 GB Webspeicherplatz, unbegrenzt E-Mail-Postfächer mit jeweils 5 GB, zehn Domains für verschiedene Ideen und zehn Datenbanken. Der Support ist an 365 Tagen im Jahr da.
Anbieter: hostpoint.ch
Infomaniak
Infomaniak legt grosses Gewicht auf ökologische Aspekte und Hosting-Dienste in der Schweiz. Der Provider bietet eine breite Palette an Lösungen, die sich an private Nutzer und Kleinunternehmer richten und einfach zu bedienen sind. Die Webhosting-Angebote beinhalten nützliche Funktionen wie kostenlose SSL-Zertifikate, die Ihre Webseite automatisch absichern. Der Webseitenbaukasten des Anbieters ist KI-optimiert.
Anbieter: infomaniak.ch
iWay
i-Way stellt ein zuverlässiges Webhosting sowie Cloud-Services zur Verfügung, die sich stark individualisieren lassen. Die Hosting-Lösungen sind auf verschiedene Anforderungen zugeschnitten und garantieren, dass die Daten sicher und nach Schweizer Standards im Inland gespeichert werden. Die Hosting-Pakete bieten alle Standardfunktionen, die für den Betrieb einer Webseite benötigt werden.
Anbieter: iway.ch
Hosttech
Hosttech bietet neben zuverlässigem Webhosting auch spezielle Lösungen für fortgeschrittene Anwender und Unternehmen an. Im Fokus stehen die Stabilität und die Geschwindigkeit, damit Webseiten stets erreichbar sind und schnell laden. Die gesamte technische Infrastruktur ist so aufgebaut, dass sie maximal ausfallsicher ist, inklusive unabhängiger Stromversorgung.
Anbieter: hosttech.ch
Green
Schon das kleinste Webhosting-Paket von Green umfasst mit 50 GB Speicherplatz und einer Traffic-Flatrate genügend Raum für Blogs oder Familienprojekte, sodass Sie sich keine Sorgen um überraschende Kosten machen müssen. Die Pakete ermöglichen zudem die Nutzung einer unbegrenzten Anzahl an E-Mail-Adressen mit einer recht grosszügigen maximalen E-Mail-Grösse von 100 MB für die Korrespondenz.
Anbieter: green.ch
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