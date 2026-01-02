Die 5 besten Webhoster

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Dezember Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Hostpoint

Hostpoint stellt für Endanwender eine hochmoderne, schnelle und sichere Hosting-Umgebung zur Verfügung. Die Webseite läuft auf schnellem SSD-Hosting (NVMe) in einem für Banken zertifizierten Schweizer Rechenzentrum. Das bedeutet: maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit fürs Onlineprojekt. Schon die Basis-Pakete beinhalten 100 GB Webspeicherplatz, unbegrenzt E-Mail-Postfächer mit jeweils 5 GB, zehn Domains für verschiedene Ideen und zehn Datenbanken. Der Support ist an 365 Tagen im Jahr da.