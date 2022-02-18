Videokonferenztool
5 Einsteiger-Tipps für Microsoft Teams für Privatpersonen
Seit Mai 2021 ist das Business-Videokonferenz-Tool Microsoft Teams auch kostenlos für Familie und Freunde verfügbar (PCtipp berichtete). Die Privatversion weicht ein wenig von der kostenpflichtigen Variante ab, ist aber funktionsmässig relativ nahe dran. Auch mit der Privatversion kann man Chatten, Videoanrufe führen und den Kalender nutzen.
Microsoft Teams für den persönlichen Gebrauch funktioniert kostenlos über die Web-, Mobile- und Desktop-Apps. Über diesen Link können Sie ein privates Microsoft-Konto erstellen, falls Sie noch keines haben und die PC-App für Windows 10 oder 11 herunterladen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Gerät und der Microsoft-Teams-Privat-Desktop-Version (22006.600.1133.7409), der Android-App (1416/1.0.0.2022(...)) sowie der Webversion durchgeführt.
Unsere Tipps finden Sie auf den nächsten Seiten.
Tipp 1: Mit jemandem Chatten
- Klicken Sie auf die Registerkarte Chat.
- Oben finden Sie das Symbol für Neuer Chat. Klicken Sie darauf.
Tipp 2: Gruppenchat erstellen
- Klicken Sie in der linken Spalte auf Chat sowie auf die Schaltfläche Neuer Chat.
- Beim Feld An finden Sie rechts die Schaltfläche Gruppennamen hinzufügen. Klicken Sie darauf.
Tipp 3: Gruppenchat: Webversion / jemanden ohne Teams einladen
- Falls Sie die Webversion verwenden: Sie können einen Gruppenchat direkt aus einem aktiven Chat starten. Die Schaltfläche befindet sich auf der rechten Seite (Gruppen-Chat starten).
Tipp 4: Videoanruf starten
Desktop-Version (Jetzt besprechen)
- Klicken Sie auf die Registerkarte Chat.
- Oben sehen Sie ein Kamera-Symbol (Jetzt besprechen). Klicken Sie darauf.
Hinweis: Wenn Sie eine Besprechung planen möchten, lesen Sie weiter bei Kalender, siehe Folgeseite.
App
- In der (Android-)App tippen Sie auf die Registerkarte Besprechung.
- Hier können Sie ebenfalls ein Sofortmeeting starten. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
- Auch hier kann der Besprechungsname individualisiert werden. Tippen Sie auf Besprechung beginnen.
- Erlauben Sie Teams den Zugriff auf Audioaufnahmen.
Webversion
Was in der Webversion sehr angenehm ist: Nicht nur hat man die Registerkarte Besprechung zur Verfügung (wie in der App), man kann auch nicht nur eine Sofortbesprechung starten, sondern direkt eine Besprechung planen.
Zum Beispiel in der Desktop-Version muss man dafür auf Kalender ausweichen.
Tipp 5: Kalender (Besprechungen planen)
Desktop
- In der Desktopversion klicken Sie auf die Registerkarte Kalender.
App
1. In der App klicken Sie auf Mehr und wählen dort den Kalender.
2. Die Sofortbesprechung finden Sie ganz oben mit dem Kamera-Symbol.
3. Wer eine Besprechung planen möchte, geht über das Plus-Symbol. Ansonsten gehts wie bei der Desktop-Version
Webversion
- Hier haben Sie fast schon zu viele Möglichkeiten. Wie oben beschrieben, haben Sie ebenfalls die Registerkarte Kalender zur Verfügung und können dort + Neue Besprechung oder ein Sofortmeeting wählen.
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