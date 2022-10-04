Handy-Abos
Das sind die 5 günstigen Schweiz-Flatrates
Wer erinnert sich noch? Als man vor 15 Jahren – just vor dem Markteintritt des ersten iPhones in der Schweiz (iPhone 3G) – versehentlich auf den WAP-Button seines Handys getippt hat und der Puls sofort in die Höhe schoss. Selbst wenige Sekunden im Internet konnte sich damals erheblich auf die Monatsrechnung auswirken. Mit dem Einzug der Smartphones in der Schweiz wurde dies aber zunehmend wichtiger – und günstiger. Spätestens als die drei grossen Netzbetreiber Swisscom, Sunrise und Salt (damals noch als Orange bekannt) andere Provider als «Untermieter» auf ihre Netze liessen, purzelten die Preise. Ja – das Kapitel Roaming ist noch nicht ganz abgeschlossen. Leider profitiert die Schweiz hier nicht von der EU-übergreifenden Abmachung, Providern anderer EU-Länder keine Extragebühren mehr abzuknöpfen. Innerhalb der Schweiz allerdings sind Pauschal-Abos – neudeutsch «Flatrate» – fast schon der Normalfall geworden. Unbegrenztes Datenvolumen zum Surfen, Telefonieren auf und zwischen allen Mobil- und Festnetzen der Schweiz und unbegrenztes Versenden von SMS – zu einem festen, im Vorfeld festgelegten Preis.
Dazu kommen noch zwei andere Abo-Parameter, die sich verändert haben: Erstens gibt es kaum noch feste Preise für diese Abos. Ein Promo-Angebot jagt das andere. Nicht selten auch für Bestandskunden, was früher selten war. Zweitens: Günstige Smartphones im Gegenzug zu langer Abobindung werden seltener. Heute wird das Gerät häufiger losgelöst vom Vertrag gekauft – oder dann mittels Abzahlungsvertrag. Gleiches gilt für Kündigungsfristen – preiswerte, «junge» Anbieter ermöglichen es, Abos jeweils auf Ende des Folgemonats zu kündigen.
Zwar sind kurze Kündigungsfristen und viele Promoangebote für Kunden spannend – es erschwert es jedoch erheblich, den Überblick über Preis und Leistung zu behalten. Deshalb zeigen wir Ihnen hier die fünf günstigsten Schweiz-Flatrates, die Sie aktuell kriegen können und beleuchten, welche «Nebenboni» jeweils angeboten werden und für wen sich das Abo eignet.
Hinweis: Aus Servicegründen haben wir auch Promo-Angebote drin, die noch mindestens bis Ende Oktober zu den aktuell herrschenden Konditionen abgeschlossen werden können und danach mindestens 2 Jahre lang gültig sind.
Hinweis 2: Wir erstellen kein Ranking per se – denn der fällige Preis ist nicht der einzige Parameter für eine Wertung. Da die Gewichtung anderer Vorzüge aber sehr individuell ist, zeigen wir lediglich die günstigsten Angebote und erklären, welche andern Benefits damit einhergehen.
Abo 1: GoMo Unlimited – Fr. 9.95 pro Monat
Leistung: Das Abo des Providers GoMo (Kurzform für Go Mobile) heisst Unlimited. Für den absoluten Schnäppchenpreis von 9.95 pro Monat erhält man eine Telefonie- und SMS-Flatrate. Das Highspeed-Datenvolumen beträgt 100 Gigabyte pro Monat. Danach wird auf 512 KB/s gedrosselt. Fairerweise muss man aber sagen, dass diese Datenmenge einem Grossteil der Nutzerschaft ausreichen wird – dennoch ist es wichtig, dies zu erwähnen (heisst das Abo doch «Unlimited»). Der Surf-Speed beträgt bis zu diesem Zeitpunkt 150 Mbit/s – ziemlich normal für einen Provider, der keine 5G-Unterstützung bietet. 300 Mbit/s sinds bei 4G+-Netz. Die Aktivierungsgebühr schlägt mit einmalig 39.95 Franken zu Buche. Die Mindestlaufzeit beträgt 2 Monate.
Wo wird gespart? GoMo Unlimited spart die Kosten an anderer Stelle ein – sie sind ein reiner Online-Provider. Es gibt das Abo weder im Laden zu kaufen, noch gibt es eine Hotline, an die man sich im Problemfall wenden kann – lediglich ein Chat-Support wird angeboten. Auch eine eSIM wird beispielsweise nicht geboten. Und natürlich: das (Highspeed)-Datenvolumen beträgt 100 GB, danach wird gedrosselt. Zudem gibts kein Daten- oder anderweitiges Guthaben im Ausland.
PCtipp meint
Ein spannendes Abonnement und auch sehr, sehr günstig. Sicher etwas, das sich für Kunden eignet, die sich mit Smartphones und Provider-Einstellungen auskennen und nicht auf telefonische oder persönliche Hilfe des Providers angewiesen sind. Etwas intransparent sind die Roaming-Rahmenbedingungen. GoMo erlaubt seinen Usern beim Abschluss eines Abos, die Ausgabelimite fürs Roaming auf 0, 50 oder 100 Franken im Monat festzusetzen – um herauszukriegen, was man für diese Beträge erwarten kann, sind aber einige Klicks nötig. Zudem muss man etwas rechnen – pro Megabyte wird der Preis mit 0.025 Franken (oder 0.02 beim Erwerb eines Datenpakets) angegeben.
Abo 2: Teleboy Eco – Fr. 15.- pro Monat
Leistung: Eine Schweiz-Flatrate. Man erhält unlimitierte Telefon-Minuten, SMS-Nachrichten und Datenvolumen innerhalb der Landesgrenzen. Die einmalige Aktivierungsgebühr beträgt 49 Franken. Teleboy fungiert auf dem Sunrise-Netz. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 2 Monate.
Wo wird gespart: beim Speed! Lediglich 800 KB/s werden geboten. Dies ist für sehr viele mobile Bedürfnisse zu wenig – etwa für Streaming oder auch das Versenden grösserer Datenmengen, produktives Arbeiten oder Downloads. Auch hier gibt es keine eSIM.
PCtipp meint
Zweifellos ist 15 Franken für eine Schweiz-Flatrate ein attraktiver Preis. Zudem kommuniziert Teleboy beim Roaming klar – 10 Franken pro Gigabyte. Allerdings muss man hier schon sehr sicher sein, dass der Surfspeed ausreicht. Beschränkt sich der Bedarf wirklich konsequent aufs Surfen auf Websites und den Versand von Messages, ist der Speed okay (je nach Website mit ein wenig Geduld). Sind Spotify, YouTube oder auch produktives Arbeiten – z. B. via Hotspot – ein Thema, sollte man ein anderes Abo in Erwägung ziehen.
Abo 3: swype Swiss – Fr. 20.- pro Monat
Leistung: Die Sunrise-Tochter swype bietet eine Schweiz-Flatrate für 20 Franken an – unlimitierte Daten, Anrufe und SMS. Der Speed beträgt 150 Mbit/s (300 bei 4G+). Wenn man mehr Speed möchte, kann man – ein 5G-fähiges Gerät vorausgesetzt – für 9 Franken pro Monat das 5G-Netz nutzen. Dadurch erhöht sich der Speed auf 2 Gbit/s. Speziell: Das Abo kann prompt deaktiviert werden – per Nutzerkonto. Danach wird es zum Ende des laufenden (und bereits bezahlten) Monats deaktiviert. Zudem unterstützt swype sowohl eSIM als auch Multi SIM – heisst, mehrere SIM-Karten sind parallel in mehreren Geräten nutzbar. swype weist darauf hin, dass beim Überschreiten eines Tages-Maximums von 10 Gigabyte der Surfspeed gedrosselt wird.
Wo wird gespart? Beim Roaming. Standardmässig sind bei swype Swiss kein Datenvolumen oder Inklusiv-Minuten dabei. Allerdings kann eine Flat-Roaming-Option für 3 Franken pro Tag dazugebucht werden. Zudem wird auch beim Support auf Online-Only gesetzt – Chat und Formular, aber ohne Hotline.
PCtipp meint
swype Swiss ist ein attraktives Angebot. Der Preis stimmt, auch die Leistung deckt die allermeisten Bedürfnisse ab. Attraktiv sind zudem die täglichen Pauschalpakete fürs internationale Telefonieren, die klar kommunizierten Tarife und die Möglichkeit, kurzfristig zu kündigen. Für die SIM-Karte werden keine Extragebühren berechnet und für Neukunden besteht die Möglichkeit, den Dienst einen Monat lang kostenlos auszuprobieren, ohne sich anschliessend verpflichten zu müssen.
Abo 4: Quickline Mobile L – Fr. 20.- pro Monat
Leistung: Der Cable-Reseller Quickline bietet eine Schweiz-Flatrate in allen drei Kategorien (Surfen, Telefonieren, SMS) sowie ein Datenguthaben für EU/Westeuropa/USA/Kanada von 2 GB im Monat. Die Aktivierung des Abos kostet einmalig 40 Franken. Zudem wirbt Quickline zwar mit 5G, setzt aber einen Maximalspeed von 300 Mbit/s fest, was bereits mit 4G+ möglich wäre. Quickline operiert auf dem Sunrise-Netz.
Wo wird gespart? Zunächst muss gesagt werden, dass es sich bei diesem Angebot um eine zeitlich befristete Promo-Aktion handelt – gelöst werden kann sie bis zum 31. Dezember 2022 und gilt dann für zwei Jahre. Zwei Jahre übrigens, in denen man sich vertraglich an den Provider bindet. Zudem gibt es zwar 2 GB Datenvolumen pro Monat im Ausland – allerdings keine Telefonminuten und SMS Nachrichten.
PCtipp meint
Ein durchaus attraktives Angebot – die Schweiz-Flatrate ist mit der Konkurrenz durchaus vergleichbar, zudem enthält es ein Roaming-Datenvolumen. Angaben zur Drosselung wurden auf der Website nicht entdeckt, auch der Versuch zur Online-Kontaktaufnahme scheiterte (obwohl innerhalb der angegebenen Zeiten). Wenn man sich längerfristig binden möchte, sollte man Quickline in Erwägung ziehen.
Abo 5: Digital Republic Smartphones & Tablets + Voice Option – Fr. 20.- pro Monat
Leistung: Man erhält hier eine Schweiz-Flatrate mit unlimitierten Daten, Telefon-Minuten und SMS. Speziell: Es muss ein Abo gelöst und eine spezielle Option dazugebucht werden. Auch Digital Republic gewährt Neukunden einen völlig unverbindlichen Gratismonat – danach kann der Nutzer selber entscheiden, ob man weitermachen möchte oder nicht, indem man ein Zahlungsmittel hinterlegt, oder eben nicht. Bei den Daten gibt es keine Drosselung und Digital Republic erlaubt explizit die Nutzung der SIM-Karte in Routern für Internet zu Hause. Der Provider ist bei Sunrise eingemietet. Auch bietet Digital Republic die Möglichkeit, per Ende des Monats zu kündigen. Auch eSIM wird unterstützt und Aktivierungsgebühren gibt es keine.
Wo wird gespart? Beim Speed! Das Surfen ist auf 10 Mbit/s Down- und 5 Mbit/s Upload beschränkt. Insofern ist das intensive Bewerben des 5G-Netzes des Providers etwas mit Augenzwinkern zu betrachten. Roaming ist zudem nicht enthalten – nur per Package. Deren Preise muss man etwas suchen.
PCtipp meint
Prinzipiell weiss Digital Republic mit seinen Vertragskonditionen durchaus zu gefallen. Unverbindlichkeit, keine Aktivierungsgebühr, eSIM und so weiter – der verhältnismässig geringe Speed trübt das ganze allerdings.
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