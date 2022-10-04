Das sind die 5 günstigen Schweiz-Flatrates

Wer erinnert sich noch? Als man vor 15 Jahren – just vor dem Markteintritt des ersten iPhones in der Schweiz (iPhone 3G) – versehentlich auf den WAP-Button seines Handys getippt hat und der Puls sofort in die Höhe schoss. Selbst wenige Sekunden im Internet konnte sich damals erheblich auf die Monatsrechnung auswirken. Mit dem Einzug der Smartphones in der Schweiz wurde dies aber zunehmend wichtiger – und günstiger. Spätestens als die drei grossen Netzbetreiber Swisscom, Sunrise und Salt (damals noch als Orange bekannt) andere Provider als «Untermieter» auf ihre Netze liessen, purzelten die Preise. Ja – das Kapitel Roaming ist noch nicht ganz abgeschlossen. Leider profitiert die Schweiz hier nicht von der EU-übergreifenden Abmachung, Providern anderer EU-Länder keine Extragebühren mehr abzuknöpfen. Innerhalb der Schweiz allerdings sind Pauschal-Abos – neudeutsch «Flatrate» – fast schon der Normalfall geworden. Unbegrenztes Datenvolumen zum Surfen, Telefonieren auf und zwischen allen Mobil- und Festnetzen der Schweiz und unbegrenztes Versenden von SMS – zu einem festen, im Vorfeld festgelegten Preis.

Dazu kommen noch zwei andere Abo-Parameter, die sich verändert haben: Erstens gibt es kaum noch feste Preise für diese Abos. Ein Promo-Angebot jagt das andere. Nicht selten auch für Bestandskunden, was früher selten war. Zweitens: Günstige Smartphones im Gegenzug zu langer Abobindung werden seltener. Heute wird das Gerät häufiger losgelöst vom Vertrag gekauft – oder dann mittels Abzahlungsvertrag. Gleiches gilt für Kündigungsfristen – preiswerte, «junge» Anbieter ermöglichen es, Abos jeweils auf Ende des Folgemonats zu kündigen.

Zwar sind kurze Kündigungsfristen und viele Promoangebote für Kunden spannend – es erschwert es jedoch erheblich, den Überblick über Preis und Leistung zu behalten. Deshalb zeigen wir Ihnen hier die fünf günstigsten Schweiz-Flatrates, die Sie aktuell kriegen können und beleuchten, welche «Nebenboni» jeweils angeboten werden und für wen sich das Abo eignet.

Hinweis: Aus Servicegründen haben wir auch Promo-Angebote drin, die noch mindestens bis Ende Oktober zu den aktuell herrschenden Konditionen abgeschlossen werden können und danach mindestens 2 Jahre lang gültig sind.

Hinweis 2: Wir erstellen kein Ranking per se – denn der fällige Preis ist nicht der einzige Parameter für eine Wertung. Da die Gewichtung anderer Vorzüge aber sehr individuell ist, zeigen wir lediglich die günstigsten Angebote und erklären, welche andern Benefits damit einhergehen.

Abo 1: GoMo Unlimited – Fr. 9.95 pro Monat

Leistung: Das Abo des Providers GoMo (Kurzform für Go Mobile) heisst Unlimited. Für den absoluten Schnäppchenpreis von 9.95 pro Monat erhält man eine Telefonie- und SMS-Flatrate. Das Highspeed-Datenvolumen beträgt 100 Gigabyte pro Monat. Danach wird auf 512 KB/s gedrosselt. Fairerweise muss man aber sagen, dass diese Datenmenge einem Grossteil der Nutzerschaft ausreichen wird – dennoch ist es wichtig, dies zu erwähnen (heisst das Abo doch «Unlimited»). Der Surf-Speed beträgt bis zu diesem Zeitpunkt 150 Mbit/s – ziemlich normal für einen Provider, der keine 5G-Unterstützung bietet. 300 Mbit/s sinds bei 4G+-Netz. Die Aktivierungsgebühr schlägt mit einmalig 39.95 Franken zu Buche. Die Mindestlaufzeit beträgt 2 Monate.

Wo wird gespart? GoMo Unlimited spart die Kosten an anderer Stelle ein – sie sind ein reiner Online-Provider. Es gibt das Abo weder im Laden zu kaufen, noch gibt es eine Hotline, an die man sich im Problemfall wenden kann – lediglich ein Chat-Support wird angeboten. Auch eine eSIM wird beispielsweise nicht geboten. Und natürlich: das (Highspeed)-Datenvolumen beträgt 100 GB, danach wird gedrosselt. Zudem gibts kein Daten- oder anderweitiges Guthaben im Ausland.

PCtipp meint

Ein spannendes Abonnement und auch sehr, sehr günstig. Sicher etwas, das sich für Kunden eignet, die sich mit Smartphones und Provider-Einstellungen auskennen und nicht auf telefonische oder persönliche Hilfe des Providers angewiesen sind. Etwas intransparent sind die Roaming-Rahmenbedingungen. GoMo erlaubt seinen Usern beim Abschluss eines Abos, die Ausgabelimite fürs Roaming auf 0, 50 oder 100 Franken im Monat festzusetzen – um herauszukriegen, was man für diese Beträge erwarten kann, sind aber einige Klicks nötig. Zudem muss man etwas rechnen – pro Megabyte wird der Preis mit 0.025 Franken (oder 0.02 beim Erwerb eines Datenpakets) angegeben.

Abo 2: Teleboy Eco – Fr. 15.- pro Monat