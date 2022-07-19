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Florian Bodoky
19. Jul 2022
Lesedauer 4 Min.

Streaming

Diese 5 kostenlosen Streaming-Portale sollten Sie kennen

Netflix leer geguckt? Disney+ verleidet? Hier 5 kostenlose Alternativen zum Serien und Filme Schauen.
© (Quelle: Fotalia)

Die Zahl der Streaminganbieter steigt zunehmend. Im Bekanntenkreis setzte mancherorts bereits eine gewisse Streaming-Müdigkeit ein – aber auch deswegen, weil langsam der Content ausgeht oder weil man sich nach mehr Abwechslung sehnt. Aus Kostengründen will man aber nicht X Streaming-Abos haben, das kann ganz schön ins Geld gehen. Deshalb stellen wir Ihnen hier 5 Streaming-Dienste vor, deren Inhalte kostenlos über Ihren Bildschirm flimmern.

Play Suisse

© Quelle: Play Suisse

Play Suisse enthält Filme, Serien und Dokus aus der ganzen Schweiz. Es sind tausende verschiedene Inhalte verfügbar, darunter bekannte Schweizer Serien wie «Wilder», «Helvetica», Dokus wie «La Forteresse» oder Filme wie «Blue My Mind» oder die in Rätoromanisch gehaltene Liebeskomödie «Amur senza fin». Diese sind jeweils in Originalsprache zu sehen, sind aber untertitelt – handelt es sich um einen Film in Deutschschweizer Mundart, sind die Untertitel in Deutsch, Italienisch und Französisch verfügbar. Einzelne Titel gibt es auch mit rätoromanischen Untertiteln.

Wie auch z. B. Netflix ist Play Suisse auf jedem internetfähigen Gerät empfangbar – über den Browser oder über die Play-Suisse-App unter Android und iOS. Diese ist nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Android und Apple TV oder blue TV erhältlich und unterstützt auch Chromecast. Notwendig dafür ist eine einmalige, kostenlose Registrierung – mit dem persönlichen Login gehen auch persönliche Empfehlungen aufgrund der bisher gesehenen Inhalte einher. Der Dienst ist ab sofort unter playsuisse.ch empfangbar und ist bereits über die jährliche Medienabgabe finanziert – zusätzliche Kosten entstehen also nicht.

Popcorntimes

© Quelle: Porncorntimes

Anmerkung 19.7.2022: Aktuell scheint Popcorntimes ein Problem mit einem konstant aufpoppenden Cookie-Fenster zu haben – das nervt! Allerdings gibt es viele der Inhalte auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal hochgeladen (legal). 

Popcorntimes.tv ist ein deutsches Film-Streamingportal mit Sitz in München, welches sich vor allem auf Filmklassiker und generell ältere Filme spezialisiert hat. Dinge wie alte Hitchcock-Filme, Bibelverfilmungen à la «Die 10 Gebote», alte Western oder Edgar Wallace-Filme – rund 2000 Titel an der Zahl – finden Sie dort gratis und franko.

Achtung: Popcorntimes.tv ist komplett legal und die Lizenzen zu den gezeigten Inhalten wurden offiziell von den Betreibern erworben. Anders verhält es sich mit gewissen Streamingportalen, deren Namen zum Verwechseln ähnlich klingen. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese URL benutzen. 

Dokustreams.de und Netzkino

Dokustreams.de

© Quelle: Dokustreams

Dokustreams ist eigentlich mehr eine Doku-Suchmaschine als ein Streaminganbieter. Er sucht YouTube nach Dokumentationen aller Art ab und verlinkt sie auf seiner Website. Dort kann man dann Suchresultate auch nach Thema, Produzent oder Alter suchen – und die Doku bewerten, sodass man weiss, ob es sich lohnt, die Zeit zu investieren.

Netzkino

© Quelle: Netzkino

Action, Komödien und viel, viel «seichter Chabis» finden sich auf dem YouTube-Channel von Netzkino. Über 3000 Filme bieten die Berliner dort kostenlos und legal an – von Jet-Li-Martial Arts bis zu Junger-Ashton-Kutcher-Ami-Highschool-Schwachsinn ist für jeden was dabei. Pluspunkt: Vieles ist in Playlists geordnet.

FUNK.net

© Quelle: PCtipp.ch

FUNK ist ein Zusammenschluss vieler vormalig privater, erfolgreicher YouTube-Channels unter dem Dach des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus Deutschland. Ob spannende Kurzdokus vom Y-Kollektiv, lehrreiche Videos vom Wissensmagazin MrWissen2go, Portraits verschiedener Menschen mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten bei «Leeroy wills wissen», aber auch Serien und vieles mehr – alles komplett kostenlos unter funk.net

Zusatztipp

© Quelle: Just Watch

Wenn Sie eine bestimmte Serie oder einen Film suchen und wissen wollen, wo dieser in der Schweiz legal gestreamt wird, versuchen Sie diesen Tipp.

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