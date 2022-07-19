Diese 5 kostenlosen Streaming-Portale sollten Sie kennen

Play Suisse enthält Filme, Serien und Dokus aus der ganzen Schweiz. Es sind tausende verschiedene Inhalte verfügbar, darunter bekannte Schweizer Serien wie «Wilder», «Helvetica», Dokus wie «La Forteresse» oder Filme wie «Blue My Mind» oder die in Rätoromanisch gehaltene Liebeskomödie «Amur senza fin». Diese sind jeweils in Originalsprache zu sehen, sind aber untertitelt – handelt es sich um einen Film in Deutschschweizer Mundart, sind die Untertitel in Deutsch, Italienisch und Französisch verfügbar. Einzelne Titel gibt es auch mit rätoromanischen Untertiteln.

Wie auch z. B. Netflix ist Play Suisse auf jedem internetfähigen Gerät empfangbar – über den Browser oder über die Play-Suisse-App unter Android und iOS. Diese ist nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Android und Apple TV oder blue TV erhältlich und unterstützt auch Chromecast. Notwendig dafür ist eine einmalige, kostenlose Registrierung – mit dem persönlichen Login gehen auch persönliche Empfehlungen aufgrund der bisher gesehenen Inhalte einher. Der Dienst ist ab sofort unter playsuisse.ch empfangbar und ist bereits über die jährliche Medienabgabe finanziert – zusätzliche Kosten entstehen also nicht.

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