5 schnelle Tastaturkürzel auf dem Mac

Wenn man im MacOS-Universum noch eher neu ist, strapazieren einige Routine-Handlungen am Laptop oder Computer die Nerven, weil die alteingesessenen Tastatur-Kombinationen aus dem Windows-Universum nicht mehr gehen oder etwa weil der Delete-Button auf Apple-Tastaturen fehlt. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen 5 Apple-Tastenkombinationen, die einem Mac-Neuling das Leben erleichtern werden.

Schnelles Fenster-Schliessen

Einfach auf den roten Kreis klicken schliesst nur das Programmfenster, nicht aber das Programm selber – das ist für Windows-User Neuland. Damit aber nicht X Apps laufen und Arbeitsspeicher fressen, empfiehlt es sich, sie ganz zu schliessen. Klar, man könnte jetzt einfach mit einem Zwei-Finger-Klick auf das Icon im Dock drücken und dann auf Beenden drücken, aber das ist sehr umständlich. Stattdessen gehts so: Commandtaste+Q. Tschüss, Programm.

Gopfrd*mmi, wo ist die Delete-Taste? Gibts bei Mac auch nicht. In den ersten 3 Wochen meiner Apple-Karriere habe ich Dokumente noch mit dem Trackpad in den Papierkorb gezogen. Alter Verwalter! Stattdessen einfach: Commandtaste+Backspacetaste drücken. Halleluja!

USB-Stick sicher entfernen