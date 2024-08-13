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Florian Bodoky
13. Aug 2024
Lesedauer 3 Min.

Apple

5 schnelle Tastaturkürzel auf dem Mac

Diese Tastenkombinationen für MacOS sparen Zeit und Nerven.
© (Quelle: Apple)

Wenn man im MacOS-Universum noch eher neu ist, strapazieren einige Routine-Handlungen am Laptop oder Computer die Nerven, weil die alteingesessenen Tastatur-Kombinationen aus dem Windows-Universum nicht mehr gehen oder etwa weil der Delete-Button auf Apple-Tastaturen fehlt. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen 5 Apple-Tastenkombinationen, die einem Mac-Neuling das Leben erleichtern werden.

Schnelles Fenster-Schliessen

Einfach auf den roten Kreis klicken schliesst nur das Programmfenster, nicht aber das Programm selber – das ist für Windows-User Neuland. Damit aber nicht X Apps laufen und Arbeitsspeicher fressen, empfiehlt es sich, sie ganz zu schliessen. Klar, man könnte jetzt einfach mit einem Zwei-Finger-Klick auf das Icon im Dock drücken und dann auf Beenden drücken, aber das ist sehr umständlich. Stattdessen gehts so: Commandtaste+Q. Tschüss, Programm.

Datei löschen

Gopfrd*mmi, wo ist die Delete-Taste? Gibts bei Mac auch nicht. In den ersten 3 Wochen meiner Apple-Karriere habe ich Dokumente noch mit dem Trackpad in den Papierkorb gezogen. Alter Verwalter! Stattdessen einfach: Commandtaste+Backspacetaste drücken. Halleluja!

USB-Stick sicher entfernen

© Quelle: PCtipp.ch

Ja, gut, dieses Problem kennt man auch aus der Windows-Welt. Aber statt lang und breit irgendwelche Kontext-Rechtsklick-Menüs abzuklappern, drücken Sie einfach auf das unterstrichene Dreieck-Icon. Danach verschwindet der Stick von selbst aus der Auflistung (ausser, ein Dokument ist noch in irgendeiner Software in Benutzung. Dann wird dies entsprechend von Mac kommuniziert).

Taskmanager aufrufen

© Quelle: PCtipp.ch

Auch unter MacOS gibt es einen Taskmanager. Dies in einer schlankeren und einer umfangreicheren Variante. So werden sie aufgerufen: Command+Option+Esc für den kleinen. Für den grossen gibts leider keinen Shortcut, suchen Sie in der Spotlight-Suche einfach nach Aktivitätsanzeige.

Screenshot anfertigen

Das unter Windows bekannte Snipping-Tool hat MacOS sogar nativ an Bord – zumindest das Prinzip, auch wenn es nicht das Snipping-Tool ist. Drücken Sie Command+Shift+4, um das Tool aufzurufen. Nun müssen Sie mit dem geänderten Mauszeiger (und gedrückter Maustaste) einfach den Bildschirm-Bereich umrahmen, den Sie screenshotten möchten.

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