5 Tipps zu Lesezeichen im Browser

Eine der wichtigsten, aber trotzdem oft unterschätzten Funktionen moderner Webbrowser ist die integrierte Lesezeichenverwaltung. Dabei ist sie sehr nützlich. Jedes Mal, wenn Sie eine Webseite entdecken, die Sie später eventuell wieder aufrufen wollen, können Sie ein Lesezeichen beziehungsweise einen Bookmark oder Favoriten im Webbrowser speichern. Später finden Sie die Webseite so leicht wieder. Die aktuellen Webbrowser bieten aber noch mehr, wenn es um Lesezeichen geht. Der PCtipp hat die besten fünf Tipps für Sie zusammengestellt.

Hinweis: Die folgenden Tipps gelten für die drei wichtigsten Webbrowser Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox.

1. Lesezeichen verwalten

In Firefox legen Sie ein neues Lesezeichen ganz einfach an, indem Sie beim Besuch einer interessanten Webseite rechts im Adressfeld auf den Stern klicken. Dadurch öffnen Sie einen kleinen Dialog, Bild 1. Das Feld Name können Sie so belassen, wie es ist, oder auch nach Bedarf anpassen.