Adobes «Creative Cloud Files»-Eintrag aus dem Explorer entfernen

Nicht jeder, der z. B. wegen InDesign und Photoshop auch die «Adobe Creative Cloud» installiert hat, will die Cloudfunktionen auch wirklich nutzen. Erstens startet die Cloud-Anwendung trotzdem immer mit und zweitens meint auch die Adobe-Cloud, sie müsse sich unbedingt ebenfalls noch in die linke Spalte des Windows-Datei-Explorers drängeln.

Lösung: Deaktivieren Sie die Cloudstart- und Sync-Funktion und entfernen Sie den Eintrag Creative Cloud Files über einen kleinen (übrigens offiziellen) Registry-Eintrag.

Das Deaktivieren geht so: Klicken Sie auf Start, tippen Sie Adobe ein und öffnen Sie die Adobe Creative Cloud. Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+, (Strg+Komma) oder gehen Sie übers kleine runde Profilbild oben rechts zu den Voreinstellungen. Im Bereich Allgemein kippen Sie unter Einstellungen die beiden Schalter Creative Cloud bei Anmeldung starten sowie Creative Cloud laufend aktualisieren auf «Aus». Ein Klick auf Fertig, nun schliessen Sie die Adobe-Cloud-Anwendung.