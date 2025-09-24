Akkulaufzeit beim Smartphone erhöhen

Ausser einer guten Kamera ist eine lange Akkulaufzeit eines der wichtigsten Kriterien bei Handykäufen. Viele Hersteller verbauen dafür immer grössere Akkus in Smartphones. Doch eine möglichst lange Akkulaufzeit hängt von weitaus mehr als nur einer grossen Batterie ab. Tatsächlich kann man mit den richtigen Einstellungen etliche Minuten, wenn nicht sogar Stunden, aus dem Smartphone-Akku herauskitzeln. Wir zeigen Ihnen, wie das geht – sowohl für iPhones als auch Android-Geräte.

Hinweis zu Android: Je nachdem, welches Android-Modell und welche Android-Version Sie haben, können sich die Optionen leicht unterscheiden. Vor allem, wenn Sie ein älteres Android-Smartphone besitzen, kann es sein, dass gewisse der vorgestellten Optionen nicht verfügbar sind oder die Einstellungen komplett anders daherkommen. Wir haben für unsere Wegleitung Android 15 von Googles Pixel-Modellreihe verwendet.

1. Energiesparmodus

Die einfachste Art zum Sparen von Strom ist, den Energiesparmodus aktiviert zu lassen. Dadurch werden einige Hintergrundprozesse und optische Effekte gedrosselt. Einen merklichen Einfluss auf den normalen Smartphone-Alltag hat dies aber nicht.

In der Regel finden Sie den Energiespar­modus bei Android unter Einstellungen/Akku/Energiesparmodus. In iOS entdecken Sie ihn als Stromsparmodus unter dem Punkt Einstellungen/Batterie, Bild 1.