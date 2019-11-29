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Florian Bodoky
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Gaby Salvisberg
29. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Alle Taskleisten-Icons einzeln anzeigen — so gehts!

Wenn mehrere Office-Dokumente oder Browser-Fenster gleichzeitig geöffnet sind, werden diese gruppiert. So ändern Sie das.

Gruppierte Icons (oben), nicht gruppierte Icons (unten)

© Quelle: PCtipp.ch

Gruppierte Icons, zum Beispiel mehrere Browser-Fenster, sparen Platz. Allerdings spart man Zeit, wenn man nicht jedesmal alle Fenster im Vorschau-Modus durchgehen muss, um das gewünschte zu finden.

Gruppierte Icons (oben), nicht gruppierte Icons (unten)

 © Quelle: PCtipp.ch

Deshalb gibt es die Möglichkeit, diese Fenster immer einzeln anzeigen zu lassen.

Die Taskleisten-Einstellungen in Windows 10

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf der Taskleiste.
  2. Klicken Sie auf den Punkt Taskleisteneinstellungen.
  3. Unter Taskleiste finden Sie nach etwas Herunterscrollen das Drop-Down-Menü Schaltflächen der Taskleiste gruppieren. 
  4. Öffnen Sie das Drop-Down-Feld und wählen Sie Nie gruppieren. Oder als guten Kompromiss Wenn die Taskleiste voll ist.
  5. Die Einstellung wird sofort übernommen.

In Windows 7 und frühen Windows-10-Versionen funktionierte dies praktisch ebenso, aber das Einstellungsfenster sah etwas anders aus:

 

In Windows 7 und frühen Windows-10-Versionen öffnete sich noch dieses Einstellungsfenster

 © Quelle: PCtipp.ch

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