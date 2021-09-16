Das alte Autoradio auf DAB+ aufrüsten

Mittlerweile liegen DAB+-Radios auch im Auto gegenüber den klassischen UKW-Varianten vorn: Seit Anfang dieses Jahres sind diese beliebtester Empfangsweg. Laut BAKOM macht die Radio­nutzung über DAB+ und IP-Radio zusammen 55 Prozent der Gesamtnutzung im Auto aus. Eigentlich sollte UKW in der Schweiz per 2022 (SRG) bzw. Januar 2023 (Privatradios) abgeschaltet werden. Doch im August 2021 entschieden die Schweizer Radioveranstalter, dass die Verbreitung von Radioprogrammen über UKW doch erst Ende 2024 abgeschaltet wird, wie unter anderem SRF berichtet. Dennoch: Grund genug, mit einer Kaufberatung auf dieses Thema näher einzugehen und die wichtigsten Fragen rund um DAB+ fürs Auto zu klären.

DAB+ steht für Digital Audio Broadcasting, das «+» für «besten Klang, mehr Empfang, grössere Vielfalt und neue Möglichkeiten». Die Abkürzung wird «De Ah Be Plus» aus­gesprochen. In der Anfangszeit von DAB war die Audioqualität deutlich schlechter als über analoges Radio. Seit der überarbeiteten Version DAB+ hat sich das aber erledigt.

Gleich nachfolgend beantworten wir alle wichtigen Fragen rund um DAB+ im Auto. Im Teil 3: Einbauen und Umrüsten finden Sie fünf aktuelle und günstige DAB+-Autoradios, die wir getestet haben und die sich selbst einbauen lassen.

Vor- und Nachteile

Was sind die Vorteile von DAB+?

Einer der hörbaren Vorteile von digitalem Radio ist die Übertragungsqualität: Im Unterschied zu klassischen, analogen UKW- oder Mittelwellenradios gibt es kein Rauschen – entweder man empfängt den Sender oder eben nicht. Funktional werden neben Zusatzinformationen (auch Metadaten genannt) zur Sendung oder zum Song (beispielsweise Interpret, Songtitel etc.) auch Wetterberichte, News sowie schriftliche Verkehrsmeldungen mit dem Nutzsignal übertragen.

Die Sendernetze in der Schweiz werden hauptsächlich von drei Organisationen betrieben. Die Abdeckung der SRG-Sender finden Sie unter dem Link broadcast.ch, jene der kommerziellen Privatradios auf der Website swissmediacast.ch und die nicht kommer­ziellen unter digris.ch.

Sind die Radios einmal ins Auto eingebaut (eine einfache Einbauanleitung wird immer mitgeliefert) und ist die DAB+-Antenne an der Autoscheibe arretiert, ist die Bedienung kinderleicht und verläuft immer nach sehr ähnlichem Schema: Direkt beim Einschalten startet der Sendersuchlauf entweder automatisch oder er wird mittels Menütaste manuell an­gestossen. Das wars. Innert weniger Sekunden sucht das Gerät den kompletten DAB+-Frequenzbereich ab und listet die gefundenen Sender auf. Anwender können die Senderliste sukzessive durchblättern und ihre Lieblingsstationen speichern.

Gibt es auch Nachteile?

Die Empfangsqualität von DAB+ liegt im Schnitt zwar über der des UKW-Signals (ungefähr 99 Prozent der Schweizer Wohngegenden werden abgedeckt). Allerdings gibt es auch beim DAB+-Empfang Schwachstellen. So kann das Signal während der Fahrt in Tunnels oder auch Unterführungen ausfallen oder kurz aussetzen – ähnlich, wie man es von Navigationsgeräten her kennt. Weiterer kleiner Nachteil ist die Empfangsverzögerung. Das kann gerade bei Sportereignissen mitunter recht nervig sein.

Einbauen und Umrüsten

Was hat es mit DIN-1 und DIN-2 beim Einbau von DAB+-Radios auf sich?

Mit DIN-1 und DIN-2 sind nichts anderes als die Abmessungen von Audio- und Video­geräten für Kraftfahrzeuge (Auto, Lastwagen) gemeint. Das Kürzel DIN steht für Deutsches Institut für Normung und definiert die Höhen-Breiten-Masse für Automobile. Konkret sind die Abmessungen von DIN-1-Radios auf 17,8 × 5 Zentimeter, die von DIN-2-Geräten auf 17,8 × 10 Zentimeter festgelegt.

Tipp: Um sicher zu sein, ob ein neues Autoradio auch in Ihr Fahrzeug passt, sollten Sie die Frontplatte des aktuellen Autoradios genau messen.

Gibt es eine Möglichkeit, auf DAB+ umzurüsten, ohne das alte Radio auszubauen?