Den alten Prozessorlüfter im PC reinigen/austauschen

6.Verteilen Sie einen Klecks der neuen Wärmeleitpaste auf eine Plastikkarte oder Jasskarte. Tragen Sie damit eine dünne Schicht auf die CPU auf. Gehen Sie beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
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