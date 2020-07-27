Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
27. Jul 2020

Den alten Prozessorlüfter im PC reinigen/austauschen

1.Prüfen Sie im BIOS-Setup (in dieses gelangen Sie oft per Del-Taste; Taste wird beim PC-Start angezeigt), ob die CPU über 75 Grad Celsius heiss ist und unregelmässig dreht.

 © PCtipp.ch

2.Schalten Sie den PC aus und entfernen Sie alle Kabel. Stellen Sie den PC auf einen Tisch und öffnen Sie per Schraubenzieher die Seitenwand des Towers, um an das Mainboard zu gelangen.

 © PCtipp.ch

3.Ziehen Sie alle Kabel und Verbindungen ab, die auf dem Mainboard eingesteckt sind. Lösen Sie die Lüfterarretierung, die den Lüfter am Mainboard festhält. Nehmen Sie ihn vorsichtig ab.

 © PCtipp.ch

4.Säubern Sie mit dem Tuch die CPU von der alten Wärmeleitpaste. Fahren Sie mithilfe des Zahnstochers auch in die Ecken und Ritzen des Prozessors. Gehen Sie behutsam vor.

 © PCtipp.ch

5.Reinigen Sie den Lüfter. Per Staubsauger lassen sich Partikel in den Rillen und per Zahnstocher tief sitzender Schmutz entfernen. Entfernen Sie per Tuch die Paste auf der Unterseite.

 © PCtipp.ch

6.Verteilen Sie einen Klecks der neuen Wärmeleitpaste auf eine Plastikkarte oder Jasskarte. Tragen Sie damit eine dünne Schicht auf die CPU auf. Gehen Sie beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

 © PCtipp.ch
Prozessoren PC Windows & PC Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare