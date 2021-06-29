Amazon Echo (4. Generation) auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei jedem Smart-Speaker-Echo-Modell funktioniert es ein wenig anders. Die Redaktorin hatte ein Amazon Echo der 4. Generation getestet (unser Test) und zeigt Ihnen, wie es bei diesem Modell geht. Beim Echo Dot der 4. Generation geht es vermutlich gleich.

Drücken Sie oben auf dem Amazon Echo der 4. Generation auf die Aktionstaste und zwar für rund 20 Sekunden. Achtung, auch wenn nach ca. 10 Sekunden der Ring unten beginnt, orange zu leuchten, halten Sie die Taste weiterhin gedrückt. Denn zwar ist das Gerät dann im Einrichtungsmodus, aber es heisst, man solle den Infos in der App folgen. Nur: Dort passiert nichts. Nach rund 20 Sekunden verkündet Alexa, dass das Gerät nun zurückgesetzt wird.