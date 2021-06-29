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Claudia Maag
29. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Amazon Echo (4. Generation) auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Ob Sie nun Probleme mit Ihrem Amazon Echo (4. Gen.) haben oder den Smart Speaker verkaufen wollen – so setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Der Amazo Echo der 4. Generation

© (Quelle: Amazon)

Bei jedem Smart-Speaker-Echo-Modell funktioniert es ein wenig anders. Die Redaktorin hatte ein Amazon Echo der 4. Generation getestet (unser Test) und zeigt Ihnen, wie es bei diesem Modell geht. Beim Echo Dot der 4. Generation geht es vermutlich gleich.

  1. Drücken Sie oben auf dem Amazon Echo der 4. Generation auf die Aktionstaste und zwar für rund 20 Sekunden.
  2. Achtung, auch wenn nach ca. 10 Sekunden der Ring unten beginnt, orange zu leuchten, halten Sie die Taste weiterhin gedrückt. Denn zwar ist das Gerät dann im Einrichtungsmodus, aber es heisst, man solle den Infos in der App folgen. Nur: Dort passiert nichts.

  3. Nach rund 20 Sekunden verkündet Alexa, dass das Gerät nun zurückgesetzt wird.

Halten Sie die Aktionstaste für rund 20 Sekunden gedrückt

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

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