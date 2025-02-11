AMD, ARM oder Intel?

Der Prozessor ist das Herz eines Rechners. Dort laufen alle Berechnungen und sämtliche Wege zusammen. Mit dem Prozessor – auch CPU genannt für Central Processing Unit – steht und fällt die Leistung des Computers. Sie sollten sich deshalb genau überlegen, welche CPU Sie verwenden.

Jahrzehntelang war der Prozessormarkt zweigeteilt: auf der einen Seite Intel, auf der anderen AMD. Während Intel lange die Nase weit vorn hatte, hat AMD in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt, wenn nicht gar überholt. Dafür verantwortlich ist die Ryzen genannte Prozessorreihe. Mit dem Start der Ryzen-3000-CPUs im Jahr 2019 hat AMD den Prozessormarkt in Wallung gebracht. Der Konkurrenzkampf zwischen Intel und AMD bringt Ihnen als Kunde Vorteile, denn so viel Auswahl gab es schon lange nicht mehr – und das in jeder Preiskategorie. Wenn Sie 16 Kerne in Ihrem Desktop-PC nutzen wollen, um höchste Ansprüche an Leistung und Qualität zu erfüllen, dann ist das ebenso möglich wie ein auf Effizienz getrimmter Prozessor oder eine niedrigpreisige Budget-CPU.

Doch allmählich taucht ein dritter Marktteilnehmer am Horizont auf: ARM. Der steckt zwar bereits in praktisch jedem Smartphone, kommt auch in Kleinrechnern wie dem Raspberry Pi zum Einsatz und stellt die Grundlage für Apples Prozessoren dar. Doch auf PCs und Laptops spiele ARM keine Rolle, da der Windows-dominierte Markt dafür nicht bereit war. Das ändert sich gerade.

Prozessor-Grundwissen