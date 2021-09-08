An Filme und Serien kommen – so gehts

Sich eine Filmkopie aus dem Internet zu ziehen, klingt vielleicht anrüchig – aber es ist in der Schweiz nicht verboten, denn sonst wäre dieser Beitrag nie geschrieben worden. In unserem Land dürfen ur­heberrechtlich geschützte Filme und Serien heruntergeladen oder kopiert werden, solange das zum privaten Gebrauch geschieht – aber nicht, um sich mit einem Bauchladen voller selbst gebrannter Kopien das Sackgeld aufzubessern oder um die Filme auf einen anderen Server hochzuladen. Falls Sie das selber nachprüfen möchten, finden Sie das Urheberrechtsgesetz unter folgendem Link. Dort steht im Artikel 19, im Absatz 1: «Ver­öffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigen­gebrauch gilt: a. jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde.»

Hinweis: Heute gibt es viele sehr gute, kostenpflichtige Streamingdienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime. Dort finden Sie mittlerweile fast alles, was das Filmherz begehrt – in ausgezeichneter Qualität. Die Kosten sind bei der Nutzung eines Dienstes übrigens nicht viel höher als bei den nachfolgenden Download-Diensten und der Aufwand ist um einiges geringer.

Einkaufsliste

1. FileHoster

Um Filme in allen möglichen Formaten und Qualitäten komfortabel zu laden, brauchen Sie die drei folgenden Dinge.

Zuerst benötigen Sie einen kostenpflichtigen Zugang zu einem Filehoster – also zu einem Anbieter von Serverplatz, auf dem der Film gespeichert ist. Das Knifflige bei der Wahl besteht darin, dass nicht alle Filme auf einem Server zu finden sind. Stattdessen herrscht im Internet eine unberechenbare Dynamik, was die Beliebtheit der Filehoster für Filme angeht. Vor wenigen Monaten wurde der sehr populäre Dienst share-online.biz von der deutschen Staatsanwaltschaft aus dem Verkehr gezo­gen, weil nicht alle Länder dieses Thema so entspannt angehen wie die Schweiz, Bild 1. Danach dauerte es mehrere Wochen, bis sich die Situation unter den Mitbewerbern ein­pendelte und sich der Rauch verzog.