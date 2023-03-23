Android: Was ist das Android S Easter Egg?

Auf Android-Geräten lässt sich in der Einstellungen-App via Apps/Alle Apps die Liste der installierten Apps anzeigen. Tippen Sie zudem oben rechts aufs Drei-Punkte-Symbol und aktivieren Sie System-Apps anzeigen. Auf anderen Geräten (etwa dem Samsung Galaxy S22 Ultra) gehts zum Anzeigen der System-Apps zum Filter-Symbol hinter «Deine Apps», anschliessend kippen Sie den Schalter bei Systemanwendungen anzeigen auf Ein.

Hier erscheint in der Liste unter anderem eine App namens «Android S Easter Egg». Was hat es denn mit dieser auf sich?

Lösung: Das dürfte die App sein, die schon seit einigen Jahren (und mehreren Android-Versionen) das kleine Versions-Easter-Egg hervorzaubert, einen kleinen versteckten Gruss der Android-Entwickler. Falls Sie ein Android-Smartphone haben, probieren Sie es einfach mal aus.

Öffnen Sie auf einem standardmässigen Android 12 (z. B. Nokia, Fairphone) die Einstellungen-App und scrollen Sie ganz herunter zu einem Punkt wie Über das Telefon. Scrollen Sie zur Android-Version (z. B. Android 12) und tippen Sie darauf. Jetzt tippen Sie mehrmals sehr schnell hintereinander auf die Versionsangabe. Zunächst erscheint eine Uhr, die sogar die korrekte Zeit anzeigt. Schnappen Sie den Minutenzeiger und drehen Sie mit ihm so viele Runden auf dem Zifferblatt, bis die Zeitanzeige Ihrer aktuell installierten Android-Version entspricht, also 12 Uhr. Schon erscheint eine hübsche (leider nicht interaktive) Grafik mit der Android-Version.