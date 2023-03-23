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Gaby Salvisberg
23. Mär 2023
Lesedauer 3 Min.

Entwickler-Scherzli

Android: Was ist das Android S Easter Egg?

Sie haben in der App-Liste eine App namens Android S Easter Egg entdeckt. Was ist das?

Was ist denn das für eine App?

© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Auf Android-Geräten lässt sich in der Einstellungen-App via Apps/Alle Apps die Liste der installierten Apps anzeigen. Tippen Sie zudem oben rechts aufs Drei-Punkte-Symbol und aktivieren Sie System-Apps anzeigen. Auf anderen Geräten (etwa dem Samsung Galaxy S22 Ultra) gehts zum Anzeigen der System-Apps zum Filter-Symbol hinter «Deine Apps», anschliessend kippen Sie den Schalter bei Systemanwendungen anzeigen auf Ein.

Hier erscheint in der Liste unter anderem eine App namens «Android S Easter Egg». Was hat es denn mit dieser auf sich?

Lösung: Das dürfte die App sein, die schon seit einigen Jahren (und mehreren Android-Versionen) das kleine Versions-Easter-Egg hervorzaubert, einen kleinen versteckten Gruss der Android-Entwickler. Falls Sie ein Android-Smartphone haben, probieren Sie es einfach mal aus.

Öffnen Sie auf einem standardmässigen Android 12 (z. B. Nokia, Fairphone) die Einstellungen-App und scrollen Sie ganz herunter zu einem Punkt wie Über das Telefon. Scrollen Sie zur Android-Version (z. B. Android 12) und tippen Sie darauf. Jetzt tippen Sie mehrmals sehr schnell hintereinander auf die Versionsangabe. Zunächst erscheint eine Uhr, die sogar die korrekte Zeit anzeigt. Schnappen Sie den Minutenzeiger und drehen Sie mit ihm so viele Runden auf dem Zifferblatt, bis die Zeitanzeige Ihrer aktuell installierten Android-Version entspricht, also 12 Uhr. Schon erscheint eine hübsche (leider nicht interaktive) Grafik mit der Android-Version.

Nach dem mehrmaligen schnellen Tippen auf die Versionsangabe, drehen Sie in einer Uhr den Minutenzeiger so oft, bis die Zeit mit Ihrer aktuellen Android-Version übereinstimmt. Damit erscheint diese hübsche Grafik.

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf Samsung-Geräten (Android 13, Galaxy S 22 Ultra) geht es ähnlich: Öffnen Sie die Einstellungen-App, tippen Sie ganz unten auf Telefoninfo. Tippen Sie auf Softwareinformationen. Auch hier tippen Sie mehrmals schnell auf die Android-Version. Damit taucht ebenfalls die erwähnte Uhr auf, die Sie (im Falle von Android 13) auf ein Uhr, genauer gesagt dreizehn Uhr stellen. Voilà!

Das Easter-Egg gibts schon länger; wir zeigten es damals anhand eines Android-8-Gerätes. In früheren Versionen, als Android noch Süssigkeiten-Bezeichnungen nutzte, waren die entsprechenden Leckerbissen zu sehen.

Mehr Android-News und -Tipps lesen Sie hier.

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