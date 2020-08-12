Android: Wie kann ich eine App am schnellsten komplett beenden?

Sie haben auf Ihrem Smartphone vielleicht Audio- oder Video-Dateien kopiert, da taucht in Ihrer Statusleiste am oberen Displayrand das Abspiel-Icon des VLC Media Players auf. Dabei soll der doch im Moment überhaupt nichts abspielen! Tut er vielleicht auch nicht, wie Sie per Blick in die geöffneten Apps feststellen. Dennoch möchten Sie ihn – oder eine andere App, die laut Statusleiste sinnlos als aktiv erscheint – komplett beenden. Damit stellen Sie auch sicher, dass die App nicht im Hintergrund unnötigerweise am Akku saugt.

Blättern Sie auf Ihrem Startbildschirm zur Verknüpfung der betroffenen App. Falls sie nicht auf dem Startbildschirm verknüpft ist, öffnen Sie per Wisch von unten die App-Schublade, in der sämtliche Apps stecken. Tippen Sie nun etwas länger aufs Icon der betroffenen App. Oft ist genau diese im Moment sogar zusätzlich mit einem blauen oder orangen Punkt markiert. Im Kontextmenü erscheint ein Punkt App-Info, manchmal auch nur ein Kreis-Symbol mit einem «i» darin. Tippen Sie dies an.