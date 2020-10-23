Android: App-Anzeige nur diesmal drehen – und sonst nie!

Falls es nicht mit einmal Herunterziehen erscheint, ziehen Sie den Rand erneut herunter, worauf mehr Symbole erscheinen. Unter diesen ist es meistens zu finden. Falls nicht, tippen Sie aufs Bleistift-Icon für Bearbeiten. Hier erscheinen alle Statusleisten-Befehle Ihres Gerätes. Durch längeres Drauftippen lösen Sie eines ab und können es auf eine der obersten (ersten) Positionen ziehen. Damit sind künftig jene Icons auf den ersten Positionen erreichbar, die Sie am nützlichsten finden. Jenes fürs Ein- und Ausschalten von Bildschirm drehen dürfte eines davon sein.

Ab sofort können Sie das Drehen des Bildschirms bequem über dieses Icon ein- oder ausschalten.

Im Ausnahmefall drehen

Viele User – so auch die Autorin – will die Option am liebsten dauerhaft ausgeschaltet haben. Nur hie und da ist ein Drehen eben doch sinnvoll. Mit Android 9.0 (auch Android P oder Pie genannt) ist eine sehr nützliche, aber enorm unscheinbare Funktion eingezogen, die Sie vielleicht noch nicht bemerkt haben.

Schalten Sie zunächst die automatische Rotation aus, indem Sie den oberen Rand herunterziehen und aufs Icon für die Display-Drehung tippen, um es zu deaktivieren.

Öffnen Sie nun eine App, die Sie trotzdem drehen wollen; das kann YouTube sein, eine kleine Tabellenkalkulation oder Ihre E-Banking-App, die Sie fürs Scannen von VESR-Zeilen querlegen müssen. Drehen Sie Ihr Smartphone und achten Sie sofort ganz unten auf den rechten Bereich der Android-Leiste. Hier erscheint während weniger Sekunden sehr unaufdringlich ein kleines animiertes Drehen-Symbol. Tippen Sie drauf, wird die Display-Anzeige gedreht – und zwar nur diesmal.

Das Beispiel haben wir anhand eines Nokia 8 Sirocco mit Android 10 (Android One) gezeigt; es sollte auf Geräten anderer Marken gleich oder ähnlich funktionieren.