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Gaby Salvisberg
25. Mär 2022
Lesedauer 5 Min.

Als .apk-Datei

Android: App ohne Google Play Store installieren

Meistens raten wir von der Installation von Apps aus Fremdquellen ab. Aber manchmal muss es einfach sein. So installieren Sie eine App ohne den Google Play Store.

Wenn im Google Play Store eine App verschwindet, lässt sie sich manchmal als .apk-Datei trotzdem noch installieren

© (Quelle: PCtipp.ch)

Na, das war ja eine schöne Überraschung. Mein neues Smartphone liegt bereit, die Daten und (meisten) Apps sind vom älteren Gerät übernommen, die Icons wieder auf dem Homescreen platziert und dann: Hoppla, wo ist denn eigentlich K-9 Mail?

K-9 Mail ist seit Jahren der vermutlich beste Open-Source-Mailclient für Android und geniesst auch unter Profis einen ausgezeichneten Ruf. Doch ausgerechnet vorgestern hat Google die App offenbar ohne Vorwarnung aus dem Play Store geworfen. Die Gründe dafür sind rein bürokratischer Natur, wie der Tweet des Entwicklers zeigt.

Was tun? Zu einem anderen Mailclient wechseln, obwohl ich mit K-9 Mail perfekt zufrieden bin? Einfach warten, bis Google vielleicht irgendwann ein Einsehen hat?

(Update 25.3.2022, 13:27 Uhr: Die App K-9 Mail, um die es in diesem Beispiel geht, ist im Play Store wieder verfügbar. Bei dieser ist daher jetzt keine manuelle .apk-Installation mehr erforderlich.)

Lösung: Bei manchen Apps – besonders bei jenen mit Open-Source-Lizenz – ist der Google Play Store nicht die einzige mögliche Quelle. Android-Apps kommen meist in einem .apk-Format daher. Und diese Dateien lassen sich auf Android-Geräten auch ohne Play Store installieren, sofern man es zulässt. Android unterbindet normalerweise die Installation solcher Dateien, denn eine generelle Installiererlaubnis würde Trojanern, Spyware und Ransomware auf dem Smartphone Tür und Tor öffnen.

In früheren Android-Versionen gab es eine zentrale Einstellung, um Apps aus unbekannten Quellen zuzulassen. Seit Android 8 ist diese verschwunden. Stattdessen müssen Sie eine App freischalten, der wiederum erlaubt wird, eine .apk-Datei zu installieren. Wir zeigen es anhand eines Fairphone 4 mit Android 11 und der erwähnten App K-9 Mail.

App checken

Wichtig: Bevor Sie von irgendwo .apk-Dateien herunterladen, verifizieren Sie, ob die Seite seriös ist und die Datei wirklich von den Originalentwicklern stammt. Machen Sie die offizielle Webseite ausfindig (prüfen Sie z.B., auf welche Seite Fachmagazine verlinken, wenn sie den Hersteller erwähnen) und folgen Sie von dort aus allfälligen Links.

Oft landen Sie bei GitHub, zum Beispiel hier. Falls mehrere Releases aufgelistet sind, greifen Sie zu jenem mit dem Zusatz «Latest» (neuster). Die anderen sind oftmals instabile Beta- oder Testversionen.

Die Pre-Release-Version sollten Sie normalerweise liegen lassen; für die breite Nutzerschaft geeignete Versionen sind mit «Latest» (neuste) bezeichnet

 © Quelle: PCtipp.ch

Ich selbst gehe so weit, dass ich die .apk-Datei zuerst auf dem Desktop-PC herunterlade und bei VirusTotal.com abkippe. Da hier nichts verdächtig erscheint, kann ich die Installation auf dem Smartphone wagen.

Chrome bekommt die «Lizenz zum Installieren»

Öffnen Sie auf dem Smartphone zunächst die Einstellungen-App. Entweder suchen Sie nach unbek und öffnen etwas wie Installieren unbekannter Apps. Auf meinem Gerät geht es auch via Einstellungen/Apps & Benachrichtigungen/Erweitert/Spezieller App-Zugriff. Tippen Sie dort auf Installieren unbekannter Apps. Wählen Sie in der Liste der Apps einen Webbrowser aus; am besten Chrome, der ohnehin auf jedem Android-Gerät installiert ist. Kippen Sie den Schalter bei Dieser Quelle vertrauen auf Ein. Zurück in der Liste sehen Sie jetzt bei Chrome den Vermerk «Zugriff zugelassen», während bei allen anderen «Nicht zulässig» steht.

Via «Installieren unbekannter Apps» setzen Sie den Browser «Chrome» auf «Zulassen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie den Browser, in unserem Beispiel Chrome. Besuchen Sie darin die vorhin ausfindig gemachte Downloadseite (Sie können sich den Link z.B. per Mail, Messenger oder Teilen-Funktion aufs Smartphone schicken). Scrollen Sie zum gewünschten Download, hier K-9 «Latest». Laden Sie die .apk-Datei herunter, hier ist es k9-5.807.apk. Chrome meint nun «Die Datei könnte schädlich sein» und fragt, ob Sie sie dennoch herunterladen wollen. Tippen Sie auf Trotzdem herunterladen.

Tippen Sie direkt nach dem Download auf Öffnen. Alternativ gehen Sie via Drei-Punkte-Symbol zu Downloads und tippen dort die gerade heruntergeladene .apk-Datei an. Jetzt folgt eine Rückfrage, ob Sie die App installieren wollen. Tippen Sie auf Installieren. Tippen Sie auf Öffnen, schon wird die App aus dieser .apk-Datei installiert.

Laden Sie die .apk-Datei herunter und öffnen Sie sie. Nun lässt sich die App installieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Da ich gestern auf dem alten Gerät die K-9-Mail-Einstellungen exportiert und auf meinem Google Drive abgelegt habe, sind die Einstellungen im Nu importiert. Noch kurz die zugehörigen Passwörter bestätigen – und die Mails sind auch auf dem Smartphone wieder zugänglich. Egal, ob es Google passt oder nicht!

Wichtig! Nachdem die App aus der .apk-Datei installiert und eingerichtet ist, schalten Sie den speziellen App-Zugriff für Chrome wieder aus, damit sich da nicht doch noch unerwünschte Anwendungen installieren.

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