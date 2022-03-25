Android: App ohne Google Play Store installieren

Na, das war ja eine schöne Überraschung. Mein neues Smartphone liegt bereit, die Daten und (meisten) Apps sind vom älteren Gerät übernommen, die Icons wieder auf dem Homescreen platziert und dann: Hoppla, wo ist denn eigentlich K-9 Mail?

K-9 Mail ist seit Jahren der vermutlich beste Open-Source-Mailclient für Android und geniesst auch unter Profis einen ausgezeichneten Ruf. Doch ausgerechnet vorgestern hat Google die App offenbar ohne Vorwarnung aus dem Play Store geworfen. Die Gründe dafür sind rein bürokratischer Natur, wie der Tweet des Entwicklers zeigt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den -Service zu laden! Wir verwenden , um Inhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln. Bitte lesen Sie die Details durch und stimmen Sie der Nutzung des Service zu, um diese Inhalte anzuzeigen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die Besuchern nicht offengelegt werden, nicht geladen werden. Der Besitzer der Website muss diese mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt zur Liste der verwendeten Technologien hinzuzufügen. Mehr Informationen Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was tun? Zu einem anderen Mailclient wechseln, obwohl ich mit K-9 Mail perfekt zufrieden bin? Einfach warten, bis Google vielleicht irgendwann ein Einsehen hat?

(Update 25.3.2022, 13:27 Uhr: Die App K-9 Mail, um die es in diesem Beispiel geht, ist im Play Store wieder verfügbar. Bei dieser ist daher jetzt keine manuelle .apk-Installation mehr erforderlich.)

Lösung: Bei manchen Apps – besonders bei jenen mit Open-Source-Lizenz – ist der Google Play Store nicht die einzige mögliche Quelle. Android-Apps kommen meist in einem .apk-Format daher. Und diese Dateien lassen sich auf Android-Geräten auch ohne Play Store installieren, sofern man es zulässt. Android unterbindet normalerweise die Installation solcher Dateien, denn eine generelle Installiererlaubnis würde Trojanern, Spyware und Ransomware auf dem Smartphone Tür und Tor öffnen.

In früheren Android-Versionen gab es eine zentrale Einstellung, um Apps aus unbekannten Quellen zuzulassen. Seit Android 8 ist diese verschwunden. Stattdessen müssen Sie eine App freischalten, der wiederum erlaubt wird, eine .apk-Datei zu installieren. Wir zeigen es anhand eines Fairphone 4 mit Android 11 und der erwähnten App K-9 Mail.

App checken

Bevor Sie von irgendwo .apk-Dateien herunterladen, verifizieren Sie, ob die Seite seriös ist und die Datei wirklich von den Originalentwicklern stammt. Machen Sie die offizielle Webseite ausfindig (prüfen Sie z.B., auf welche Seite Fachmagazine verlinken, wenn sie den Hersteller erwähnen) und folgen Sie von dort aus allfälligen Links.

Oft landen Sie bei GitHub, zum Beispiel hier. Falls mehrere Releases aufgelistet sind, greifen Sie zu jenem mit dem Zusatz «Latest» (neuster). Die anderen sind oftmals instabile Beta- oder Testversionen.